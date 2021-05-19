В мини-сквере рядом с Дворцом торжеств Сургута переполнены мусорные баки

Красота в глазах смотрящего: современный сквер разбили напротив клинического кожно-венерологического диспансера на улице Береговой — качественное воплощение задумки, необычные качели в виде обручальных колец, непривычно много скамеек, но… невозможно не заметить переполненные урны!

Проблема первая. Люди настолько обленились совершать лишние телодвижения, что дойти до соседних «мусороприемников» – а буквально в 20 метрах есть большие контейнеры – что это уже подвиг. Более того, есть предположение, что люди пришли в это место целенаправленно. Или даже приехали. Свидетельство тому – пакеты из MacDonald’s – ближайший такой общепит находится почти в двух километрах отсюда. Скорее всего, отдыхающие прибыли сюда на авто, поели фаст-фуд, любуясь на зеленый клочок в сердце города, а после — бросили отходы прямо на землю. Забрать с собой и довезти до бака или, боже упаси, до дома и там выбросить в контейнер — левел ап.

Проблема вторая. В городе катастрофически мало урн для мусора! А те, что есть, зачастую источают зловоние, о котором в красках писал Патрик Зюскинд в своем легендарном «Парфюмере».

Просто: хватит лепить заборы везде, где есть свободный клочок земли. Поставьте лучше урну!