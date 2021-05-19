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Урны «изрыгают» мусор

В мини-сквере рядом с Дворцом торжеств Сургута переполнены мусорные баки

Урны «изрыгают» мусор

Красота в глазах смотрящего: современный сквер разбили напротив клинического кожно-венерологического диспансера на улице Береговой — качественное воплощение задумки, необычные качели в виде обручальных колец, непривычно много скамеек, но… невозможно не заметить переполненные урны!

Проблема первая. Люди настолько обленились совершать лишние телодвижения, что дойти до соседних «мусороприемников» – а буквально в 20 метрах есть большие контейнеры – что это уже подвиг. Более того, есть предположение, что люди пришли в это место целенаправленно. Или даже приехали. Свидетельство тому – пакеты из MacDonald’s – ближайший такой общепит находится почти в двух километрах отсюда. Скорее всего, отдыхающие прибыли сюда на авто, поели фаст-фуд, любуясь на зеленый клочок в сердце города, а после — бросили отходы прямо на землю. Забрать с собой и довезти до бака или, боже упаси, до дома и там выбросить в контейнер — левел ап.

Проблема вторая. В городе катастрофически мало урн для мусора! А те, что есть, зачастую источают зловоние, о котором в красках писал Патрик Зюскинд в своем легендарном «Парфюмере».

Просто: хватит лепить заборы везде, где есть свободный клочок земли. Поставьте лучше урну!


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Сегодня в 11:30, просмотров: 327, комментариев: 2
Комментарии:
Злобный пупсеГ
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Сегодня в 12:01
потому что люди в Сургуте свиньи! Вы посмотрите на город после зимы. Маски валяются, валяются упаковки от сигарет, контейнеры от всякой еды, стаканчики из-под кофе! бесконечные стаканчик! какое благоустройство парков? какие нам парки? о чем вы говорите? мы улицы до засир..м даже там, где стоят мусорные баки.
Флудер Злобный пупсеГ
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Сегодня в 13:27
А эти проблемы взаимосвязаны.
Если урны нет - то человек скорее всего бросит где попало. Единицы до соседней улицы до урны донесут.
Если урна есть, но она переполнена, то она мало чем отличается от того, что её нет. Бросят рядом, ветер унесёт к соседнему поребрику, люди, видя, что мусор уже валяется, будут бросать там же.
Поэтому в первую очередь необходимо наладить очистку имеющихся урн, а потом проанализировать, где ставить новые.
В данном конкретном случае: кому принадлежит площадка? Кто ответственный за территорию? Наверняка не КВД. Поэтому от них нельзя ожидать уборки.
Найти, кто отвечает за территорию и договариваться с ним.
Скорее всего, эта территория ничья, городок воткнули, а об его обслуживании вообще не думали.
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