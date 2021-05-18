Власть в России должна быть централизованной, иначе стране не выжить

Уважаемые читатели портала Siapress.ru, ознакомившись с ваши комментариями к статье о предложении Жириновского объединять регионы, предлагаю обсудить изменения за последние несколько лет на основе моей предыдущей публикации 2015 года о необходимости централизовать государственную и муниципальную власть, которую предлагаю вашему вниманию.

«Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня, слова, которые сказал человек, далекий от политики. Это слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня.

И в то же время Россия – это часть глобального мира, который стремительно меняется. Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих проблем – как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха», — заключительная часть послания президента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года

Внутренняя и внешняя политика взаимосвязаны. В зависимости от приоритетов на данном историческом этапе изменяется и внутренняя политика государства.

Целью исследования является раскрытие исторического и внешнеполитического контекста реформ в системе государственного и муниципального управления в России за последние 15 лет, анализ внутриполитических преобразований и их дальнейшие перспективы.

В настоящее время внешнеполитическая ситуация характеризуется нестабильностью международных и экономических взаимоотношений.

Против Российской Федерации развернута гибридная (информационная, идеологическая, экономическая) война.

Информационная война проявляется в однобоком предвзятом отражении происходящих событий, в том числе допускается фальсификация фактов.

Информационная война против России того типа, когда в качестве оружия используется искаженное преломление русской истории, – нынешняя реальность – достаточно взглянуть на многочисленные фальсификации фактов истории Отечественной войны. Как известно, война информационная может стать предшественницей войны традиционной и далее сделаться ее частью. В информационной войне используются особые информационные технологии, рассчитанные на обработку общественного мнения, как в собственной стране, так и за ее пределами.

Стоит вспомнить цитату рейхсминистра пропаганды Германии Йозефа Геббельса: «Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом».

Запад никогда не мог смириться с существованием на Востоке Евразии государства, которое мало того, что занимает огромную площадь, обладает ресурсами, но еще позволяет себе вести независимую внешнюю и внутреннюю политику.

За всю историю существования сначала Великого княжества Московского, а затем России европейские государства предпринимали попытки ее уничтожить.

Сегодня эта задача также актуальна для них. Изменились лишь методы.

Вплоть до окончания Второй мировой войны основным методом, с помощью которого западный мир пытался справиться с растущим влиянием России, была военная интервенция. Достаточно вспомнить государства, которые устраивали «походы» на нашу страну: Германия, Польша, Швеция, Франция.

К ним примыкали, оказывая военно-техническую и прочую помощь, другие государства: Австрия, Великобритания, США, Италия, Румыния и другие. Образовывались союзы, альянсы, коалиции, военно-политические блоки и т.д. Один из них — НАТО — существует до сих пор и по-прежнему вынашивает идеи уничтожения российской государственности.

Уместно высказывание прусского военного теоретика генерала Карла фон Клаузевица: «Война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств».

После окончания Второй мировой войны западный мир ясно и отчетливо осознал: Советский Союз приумножил свою военную мощь, и отныне военные интервенции не представляются возможными.

США и СССР, являясь «ядерными державами» воевали на чужой территории, поддерживая противоположные стороны в региональных конфликтах: в Корее, Вьетнаме, Афганистане и т.д.

Был выбран другой путь — подрыв идеологии.

Но каким образом можно было влиять на умонастроения граждан в государстве (тогда — СССР), где идеология находилась под неусыпным контролем партийных и правоохранительных органов?

Западные политологи и разведка нашли выход: стали находить в стране людей, имеющих определенное влияние на умы граждан, поддерживать их.

К сожалению, тогда интеллигенция практически не осознавала участие в идеологической диверсии. Большинству казалось, что они содействуют обновлению советской идеологии, возвращению на его истинный курс, основанный на работах Владимира Ленина, и отказу от всего наносного, что было привнесено культом личности Сталина.

Разрушение идеологии, экономическая стагнация стали основными причинами крупнейшей геополитической катастрофы в истории Российского государства – распада СССР.

После распада СССР и Варшавского Договора в мире сложилась новая геополитическая ситуация. Если до этого момента всеобщая безопасность была основана на принципе ядерного сдерживания и равновесия сил двух военных блоков, то после роспуска Варшавского Договора соотношение сил изменилось в пользу НАТО.

Но на этом Запад не захотел останавливаться. Экономические преобразования под «диктовку», разжигание межнациональных конфликтов, финансирование деятельности террористических формирований способствовали процессу возможного дальнейшего раздробления территории России. Ярким примером является финансирование терроризма через страны Ближнего Востока, появления ваххабитского течения ислама, иностранных легионеров на территории Чеченской республики.

По этой причине Россия вынуждена предпринимать активные усилия по поляризации мирового сообщества, укреплению взаимоотношений со своими союзниками, вовлечению новых стран в организации коллективной безопасности. В качестве примера можно привести усиление сотрудничества по линии ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) и Шанхайской организации сотрудничества.

В 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана международная организация, которая не является военным блоком в отличие от НАТО. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. 10 июля 2015 года в ШОС вступили Индия и Пакистан. В странах ШОС проживает примерно половина населения земного шара. Дополнительно по линии БРИКС установлены контакты с Бразилией и ЮАР.

В первом десятилетии нового века западные политологи неожиданно поняли: все плоды их разрушительной работы против России в 1990-е годы оказались напрасны.

Содействовал этому приход к власти президента Владимира Путина, который начал сплачивать вокруг себя команду людей, поставивших целью укрепление государственного суверенитета, военной и экономической мощи России, восстановление ее традиционных ценностей.

Начался очередной (после «Оттепели» и «Времени диссидентов») этап идеологической войны против России «Либерализация», который продолжается и сегодня. Методы были апробированы США и их западными союзниками на примерах государств, где при их активном содействии (в том числе военном) произошла смена не только власти, но и внешнеполитического курса: Грузия, Ливия, Египет, Украина, Ирак и др.

Первоначально использовались политические инструменты: создание и финансирование оппозиционных движений, общественных объединений и партий, ассоциаций, союзов, СМИ и т.п. через НКО и фонды так называемой поддержки демократии. Они устраивали акции и митинги, порой выливавшиеся в открытое противостояние местным властям в виде погромов, столкновений с органами правопорядка.

После того, как ситуация становилась критической, и власть расписывалась в собственном бессилии, наступал следующий этап — выборный. Проводились досрочные выборы органов государственной власти и глав государств. В итоге на ключевых постах оказывались люди, полностью подконтрольные Западу.

Но в России западных политологов ждало жестокое разочарование. Выяснилось, что в России нет кризиса государственной власти. А более чем мягкая реакция сил правопорядка на выступления агрессивных оппозиционеров — это не слабость, а лишь стремление соблюсти их гражданские права, решить проблему без чрезмерного насилия.

«Болотная» философия протеста потерпела поражение.

В последние годы наблюдается рост национального самосознания, патриотизма и гордости за многовековую историю Российского государства.

Основная идея формируется вокруг простых вещей: «Любить родину, землю, на которой ты родился и вырос. Почитать предков и испытывать гордость за историю Отечества».

С другой стороны, не стоит, рассуждая о так называемой «пятой колонне», пребывать в приподнятом настроении. Важно помнить: ее финансовая подпитка, несмотря на введенные законодательные ограничения, по-прежнему осуществляется с Запада, цель которого – разрушить российскую государственность.

К информационной и идеологической войне подключили экономические рычаги влияния.

Инициатором введения экономических санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический и политический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС.

В итоге страны Евросоюза испытали на себе негативное влияние, как собственных санкций, так и от ответных действий России, что одновременно приводит к ослаблению ЕС. Поток беженцев из стран Ближнего Востока в Европу добавят социально-экономические проблемы, и приведет в конечном итоге к бегству капитала. В этой ситуации Россия вынуждена выполнить экономический разворот в сторону Востока.

Официальным обоснованием введения экономических санкций стало вхождение Крыма по результатам референдума в состав России и конфликт на востоке Украины. Причем мировое сообщество закрывает глаза на факты содействия США государственному перевороту, поддержки военной операции армии Украины против мирного населения.

Украина, как никто другая из бывших советских республик, ощутила на себе разрушительную мощь информационной и идеологической войны.

США осознано нагнетали в Европе истерию о «неоимперских» амбиций России, угрозе захвата для размещения дополнительных военных сил по линии НАТО, а по сути оккупации, увеличения военных расходов, вовлечение стран Европы в военный конфликт с Россией.

Говоря простым языком: «Столкнули лбами и потирают руки».

В международных отношениях все четче прослеживается применение двойных стандартов.

После бомбардировки Югославии силами НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года в обход мандата ООН никто не стал вводить санкции против США. ИГИЛ (запрещена в России) терроризирует Ближний Восток, продает нефть с дисконтом до 60 процентов от рыночной стоимости Турции, Саудовской Аравии, Катар, американским нефтяным компаниям и Запад это устраивает.

Чтобы усилить эффект экономической войны США путем установления контроля над Ближним Востоком с помощью поддержки ИГИЛ и других исламистских террористических формирований через своих союзников в регионе Саудовскую Аравию, Катар повлияли на решения по ценообразованию нефти на мировом рынке.

Экономические санкции, намеренное усиление тенденций по снижению мировых цен на нефть направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России путем ослабления экономики и роста социальной напряженности. При условии дефицита федерального и региональных бюджетов возникает необходимость сокращения (секвестр) расходной части бюджета, в первую очередь социальных расходов и обязательств. Экономические санкции введены не для того, чтобы заставить Москву пересмотреть свою позицию в отношении Украины. Речь идет о том, чтобы, используя украинскую ситуацию, раскачать обстановку в России.

США и союзники вынуждены создавать конфликты для поддержания собственного экономического благополучия. Им не нужна ни развитая Европа, ни растущая экономическая мощь Китая, ни самостоятельная внешняя политика России. Им нужно поддержать собственную экономику с помощью размещения долговых обязательств и величайшую финансовую пирамиду – доллар США – с помощью утечки капитала из нестабильных регионов.

P.S. Месяц назад был в недельном отпуске в Санкт-Петербурге, где посетил музей политической истории России. Для понимания текущей ситуации рекомендую посетить виртуальный тур музея.