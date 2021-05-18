Почему люди не видят смысла в голосованиях по проектам благоустройства

Если прикинуть, за сколько разной ерунды я по «просьбе» свыше проголосовал за год, меня, как и большинство из нас, можно без выборов принимать в Госдуму. Чисто за компетенцию «способен голосовать». И, что интересно, каждый раз нужно отчитаться. Но я, в общем, не про то.

Вчера, решая, голосовать ли за один из проектов по благоустройству города, вдруг подумал: а ведь каждое такое неосмысленное действие – это как битый пиксель на матрице монитора. Твоего личного монитора разума, монитора сознания, мировоззрения. И совершая подобные «плевые» действия (ну, трудно что ли пройти по присланной ссылке, ткнуть по «Проголосовать» и отчитаться шефу в вайбере плюсиком) мы шаг за шагом разрушаем свою картину представлений об осмысленности. Ведь большая часть этих голосований бессмысленна, ибо сугубо процедурна – надо по регламенту изобразить общественное обсуждение.

Взять те же три предложенных проекта по благоустройству города. Все три касаются улучшения парков, и потому нужные. Но ведь мы никогда не увидим того, что на картинках. Я лично знаю только один способ, чтобы эти проекты были реализованы до конца. Их должна курировать любовница кого-нибудь из властьимущих над этими проектами. Тогда она ему плешь проест, и он будет заинтересован в скорейшем окончании и открытии объекта. Ибо любовницам по силе мотивации чиновников к действиям уступает даже президент. Шучу! (а то еще экстремизм припишут)

P.S. Я все-таки вчера проголосовал, но только после того, как нашел для себя смысл. За экопарк «На Сайме», так как знаю человека, который действительно радеет и переживает за появление такого объекта в нашем городе.

P.P.S. А если серьезно, я бы с большим удовольствием проголосовал за прокат лодок в черте города. А то живем в сети рек и проток, а летом подруг, жен, детей на лодчушке покатать негде. Как вам такое, администрация Сургута?