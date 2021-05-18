Неочевидные плюсы от участия в предварительном голосовании «Единой России»

Я сейчас буду говорить страшные вещи, поэтом уберите от экранов впечатлительных людей, беременных женщин и детей. Итак. Я считаю, что участвовать в предварительном голосовании «Единой России» – можно и нужно.

Теперь, когда обмороки прошли, давайте обсудим, почему так.

Абсолютно прагматично и даже цинично, скажите – сколько у нас, простых граждан, осталось способов повлиять на принятие решений в стране, не рискуя при этом получить дубинкой по голове, отправиться в незапланированный отпуск в СИЗО или стать фигурантом уголовного дела по широкому спектру ново-политических статей? Я отвечу: фактически, из всего спектра у нас остались только выборы. Митинги и пикеты де-факто запрещены и скоро будут приравнены к экстремизму, слова при высказываниях в соцсетях и СМИ нужно тщательно отбирать, но хотя бы пробраться в кабинку для голосования и поставить галочку там, где мы сами желаем, мы пока можем.

(Понимаю, что и в этой сфере не все полностью свободны, и кого-то напрягают, чтобы присылали фотографии бюллетеней с нужными отметками и так далее, но это все можно обойти – было бы желание)

Но, выходит, что партия власти сама предлагает нам включиться во внутренний отбор своих кандидатов – разумеется, чтобы, с одной стороны, легитимизировать тех, кого они сами выбрали, и, с другой – пораньше начать избирательную кампанию. Мое мнение такое – если приглашение проявить гражданскую позицию поступило, а на рынке таких предложений не то, чтобы вагон, нужно соглашаться. Но действовать в своих интересах.

Что можно сделать. Во-первых, можно оценить наличие приличных кандидатов на муниципальных выборах. Никогда этим не пренебрегайте и не думайте, что важнее выбрать «своего» представителя в Госдуму, потому что там-то творятся большие дела, не то, что у нас тут. На самом деле хороший местный депутат вам пригодится гораздо чаще и сделает вам добра намного больше, чем госдумовский. При этом локальные избранники, как правило, не так сильно связаны партийной дисциплиной, подтверждение чего – частенько имевшие место разборки в думе Сургута, собранной на 95 процентов из «Единой России» и ее сторонников.

Так что, если вы увидите в списках знакомое лицо, которое действительно что-то пытается делать у вас в микрорайоне – можете его поддержать. Либо попробовать пойти на хитрость – от обратного. А именно – увидев в списках очевидно гадкую физиономию, которую вы прекрасно знаете, она вам осточертела, и вы точно понимаете, что она прет в думу не для решения ваших проблем, можно проголосовать за кого-нибудь другого.

Не знаю, почему организаторы «Умного голосования» не видят или не хотят видеть эту прекрасную возможность – направить своих сторонников на праймериз «Единой России» (напомню, голосовать может каждый, достигший 18 лет и имеющий аккаунт на «Госуслугах», то есть даже представитель другой партии) и постараться выщелкать наиболее сильных и ресурсных кандидатов, канализировав голоса за откровенно слабых. Учитывая то, что в предварительном голосовании побеждают претенденты, мобилизовавшие от нескольких сотен до пары тысяч (не всегда добровольных) сторонников, задача более чем выполнимая.

Кто-то скажет, что бессмысленно лезть на «поляну» партии власти, так как у них там все схвачено и все будет посчитано как надо. Опять же – у нас в стране и с выборами все ровно так же, но мы, активные и разумные граждане, туда ходим, чтобы как минимум усложнить жизнь фальсификаторам (им-то как раз удобно, когда все по домам сидят, а приходит только административно зависимый электорат, ну и плюс можно пустые бюллетени заполнить). И, как максимум – заявить свое неудовольствие от происходящего в стране.

Я напомню – даже в условиях, когда многие оппозиционные лидеры призывали бойкотировать голосование о Конституции год назад, на участки пришли 15 миллионов россиян, чтобы заявить свое «нет». Это значит, что на деле их куда больше. И заявлять свою позицию нужно каждый раз, когда для этого есть легальное поле. Даже если вы терпеть не можете «Единую Россию» – воспользуйтесь случаем, что вас спрашивают (даже если вас не очень-то хотят слушать), и дайте ответ.

Гражданское участие – последнее, что мы можем сейчас делать.