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Идите на праймериз

Неочевидные плюсы от участия в предварительном голосовании «Единой России»

Идите на праймериз
Фото siapress.ru

Я сейчас буду говорить страшные вещи, поэтом уберите от экранов впечатлительных людей, беременных женщин и детей. Итак. Я считаю, что участвовать в предварительном голосовании «Единой России» – можно и нужно.

Теперь, когда обмороки прошли, давайте обсудим, почему так.

Абсолютно прагматично и даже цинично, скажите – сколько у нас, простых граждан, осталось способов повлиять на принятие решений в стране, не рискуя при этом получить дубинкой по голове, отправиться в незапланированный отпуск в СИЗО или стать фигурантом уголовного дела по широкому спектру ново-политических статей? Я отвечу: фактически, из всего спектра у нас остались только выборы. Митинги и пикеты де-факто запрещены и скоро будут приравнены к экстремизму, слова при высказываниях в соцсетях и СМИ нужно тщательно отбирать, но хотя бы пробраться в кабинку для голосования и поставить галочку там, где мы сами желаем, мы пока можем.

(Понимаю, что и в этой сфере не все полностью свободны, и кого-то напрягают, чтобы присылали фотографии бюллетеней с нужными отметками и так далее, но это все можно обойти – было бы желание)

Но, выходит, что партия власти сама предлагает нам включиться во внутренний отбор своих кандидатов – разумеется, чтобы, с одной стороны, легитимизировать тех, кого они сами выбрали, и, с другой – пораньше начать избирательную кампанию. Мое мнение такое – если приглашение проявить гражданскую позицию поступило, а на рынке таких предложений не то, чтобы вагон, нужно соглашаться. Но действовать в своих интересах.

Что можно сделать. Во-первых, можно оценить наличие приличных кандидатов на муниципальных выборах. Никогда этим не пренебрегайте и не думайте, что важнее выбрать «своего» представителя в Госдуму, потому что там-то творятся большие дела, не то, что у нас тут. На самом деле хороший местный депутат вам пригодится гораздо чаще и сделает вам добра намного больше, чем госдумовский. При этом локальные избранники, как правило, не так сильно связаны партийной дисциплиной, подтверждение чего – частенько имевшие место разборки в думе Сургута, собранной на 95 процентов из «Единой России» и ее сторонников.

Так что, если вы увидите в списках знакомое лицо, которое действительно что-то пытается делать у вас в микрорайоне – можете его поддержать. Либо попробовать пойти на хитрость – от обратного. А именно – увидев в списках очевидно гадкую физиономию, которую вы прекрасно знаете, она вам осточертела, и вы точно понимаете, что она прет в думу не для решения ваших проблем, можно проголосовать за кого-нибудь другого.

Не знаю, почему организаторы «Умного голосования» не видят или не хотят видеть эту прекрасную возможность – направить своих сторонников на праймериз «Единой России» (напомню, голосовать может каждый, достигший 18 лет и имеющий аккаунт на «Госуслугах», то есть даже представитель другой партии) и постараться выщелкать наиболее сильных и ресурсных кандидатов, канализировав голоса за откровенно слабых. Учитывая то, что в предварительном голосовании побеждают претенденты, мобилизовавшие от нескольких сотен до пары тысяч (не всегда добровольных) сторонников, задача более чем выполнимая.

Кто-то скажет, что бессмысленно лезть на «поляну» партии власти, так как у них там все схвачено и все будет посчитано как надо. Опять же – у нас в стране и с выборами все ровно так же, но мы, активные и разумные граждане, туда ходим, чтобы как минимум усложнить жизнь фальсификаторам (им-то как раз удобно, когда все по домам сидят, а приходит только административно зависимый электорат, ну и плюс можно пустые бюллетени заполнить). И, как максимум – заявить свое неудовольствие от происходящего в стране.

Я напомню – даже в условиях, когда многие оппозиционные лидеры призывали бойкотировать голосование о Конституции год назад, на участки пришли 15 миллионов россиян, чтобы заявить свое «нет». Это значит, что на деле их куда больше. И заявлять свою позицию нужно каждый раз, когда для этого есть легальное поле. Даже если вы терпеть не можете «Единую Россию» – воспользуйтесь случаем, что вас спрашивают (даже если вас не очень-то хотят слушать), и дайте ответ.

Гражданское участие – последнее, что мы можем сейчас делать.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 463, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 14:14
Фальсифицировать итоги праймериз- это полный дебилизм, теряется истинный смысл процедуры по определению реального рейтинга кандидата. При этом уж точно придётся потом фальсифицировать итоги выборов, что в разы хлопотнее.
Albert Leonov
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Сегодня в 14:25
Поддержу Дмитрия! Достали одни и те же рыла. Такое ощущение что они окончили ВУЗ и сразу в депутаты пошли. Просто жизни не ведают.
Они слышали от кого то, как люди живут и не более того.
Чего далеко ходить, возьмем окружную думу. Людей мыслящих по пальцам пересчитать можно. Одно руки. И те кого посчитаешь, говорить правильно могут, а вот с делами и поступками. Проблемно.
Хоть "думать" присутствует". Простой пример, достал наверное всех с ним, Налог на владельцев судов. Проще говоря, лодок, катеров, гидроциклов... Размер налога взять "от соседей"! Просто зачем изобретать нового что то, взяли то, что соседи Томская обл берет и все. Получается смешно: налог который должен платить владелец гидроцикла, катера, как у меня, в разы больше чем платит владелец того же "Ярославца". Платим налог за единицу мощности. Про вляние на окружающую среду и все такое молчу. Ведь те кто принимал не думал об этом, ровно как и не думает что на катерах и лодка ездим 4-5 мес в году... По снегу как то не комильфо на катере. Это один из примеров. Причем если посмотреть по всему так сказать политическому спектру дума. Отличия нет. Там профессиональные политики... Думают правда не о людях. О политической целесообразности.
Коли предголосование идет одно всего партии...
Тут анекдот припомнил :
Однажды чукча привел на погранзаставу геолога и говорит:
— Однако шпиона поймал.
Его спрашивают:
— А с чего Вы взяли, что этот человек — шпион?
— Так, однако, иду и вижу: стоит этот человек и по скале молотком стучит. Я спрашиваю: «Ты кто?» А он: «Начальник партии». Чукча не дурак, чукча знает, кто у нас начальник Партии!
Партия одна, только члены в ней разные.
Так вот дорогие мои сограждане. Надо идти и голосовать за новые лица. Старые уже приелись. Хоть старый конь и не портит борозды..Да и улучшить ее не может.
Пора что то менять. Одни и те же в думе сидят.. Мозги жиром заплыли! Депутаты - это не про людей, они про политику.
Просто прийти и пока есть выбор, сделать его. в сентябре позно каяться будет..
Флудер
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Сегодня в 15:21
Там ведь тоже сидят не дураки. Выщелкать сильных кандидатов на поаймериз не удастся, потому что в итоге сделают объективный анализ и выведут на выборы того, кого нужно. И никто не будет разбираться в этих внутри партийных подсчётах, никому оно не нужно.
Но в глубине сознания поселится червяк сомнения: вот, один раз же я пришёл на мероприятие ЕР, и ничего страшного не случилось.
От первой рюмки водки тоже никто алкоголиком не становится.
Поэтому мы можем уважать отдельных алкоголиков, они могут быть неплохими людьми сами по себе - но приобщиться к их компании точно не стоит.
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