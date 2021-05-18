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​Не с того конца

Как привить населению интерес к вакцинации? Очень просто

​Не с того конца
Фото: pexels.com

Интересная закономерность с вакциной. Если ее где-то вдруг нет – сразу народ будоражиться: где моя доза?! Положено! Если вакцины завались, то народ уже нос воротит и не желает прививаться. Ему и десяток яиц (в Хабаровске для пенсионеров), и тысячу рублей (в Москве для них же), и квартиру (в Уфе разыгрывают). Но со скрипом идет.

А надо было просто дожать тему с недоступностью укола. Проколоть всю верхушку, всех депутатов, министров, губернаторов. Можно мэров. Подождать два дня – и все, толпы сограждан сметут любой прививочный пункт. Как это так – они, значит, привились, а мы как же?! До драк в очереди дошло бы, ей-богу.

А тут еще Голикова один из основных мотивов прибила – вернувшись из-за границы, все равно надо два ПЦР-теста сдавать, даже если привит. Потому что «нет достаточных данных, чтобы считать прошедших вакцинирование людей полностью безопасными для окружающих». Нет привитых – нет данных, все логично.

А чтобы уехать в открытые страны, достаточно того же ПЦР-теста. Вот и смысл? Мне в комментариях не надо объяснять, в чем смысл, я в курсе. Вы этим деятелям объясните, как надо родину любить и прививки ставить.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 316, комментариев: 4
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 10:54
Уважаемый Олег!ПЦР -тесты после отдыха - своеобразная "нефть" для частных клиник.Путевка с тестами все же дешевле Крыма,включая перелет,и тесты.А прививку человек сам решает делать или нет.Ведь здоровье в его руках.Например я, имея сертификат,никто его не спрашивает при посадке в поезд,например.Но температуру при входе измеряют...Иду на экзамен ОГЭ,тоже не будут спрашивать..Хотя здесь бы я согласилась о надобности...Поэтому,иногда логики соблюдения правил здоровья,не очень понимаю...Моё мнение,и оно возможно.ошибочное.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:11
А зачем нам Сургутянам нужно мнение какого-то чела из Белоруссии. Бульба уже поспела, Олег. Давай, до свидания!
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:17
Как мы видим по комментариям на сиапресс, мнение "чела из Белоруссии" более содержательно, чем мнение челов из Сургута - и каких! Целых кандидатов в главы города! Так что Владимиров крут, раскас жызненый, пешы исчо.
Albert Leonov
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Сегодня в 11:48
Тоже понять это не могу. Выехать можно с прививкой, а вот приехать надо сдать?! Чертовщина какая!
Олег, вот пример личный: записался как законопослушных горожанин на гарантированную государством прививку. Более месяца жду свою очередь.. Ясно одно: вакцины на всех пока не хватает. Вот что бы поднять статистику начинают играть цифрами. Что бы повысить в глазах начальства , считают от привитых от числа желающих.. А не от числа жителей Югры! Цифры разные ....
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