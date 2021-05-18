Как привить населению интерес к вакцинации? Очень просто

Интересная закономерность с вакциной. Если ее где-то вдруг нет – сразу народ будоражиться: где моя доза?! Положено! Если вакцины завались, то народ уже нос воротит и не желает прививаться. Ему и десяток яиц (в Хабаровске для пенсионеров), и тысячу рублей (в Москве для них же), и квартиру (в Уфе разыгрывают). Но со скрипом идет.

А надо было просто дожать тему с недоступностью укола. Проколоть всю верхушку, всех депутатов, министров, губернаторов. Можно мэров. Подождать два дня – и все, толпы сограждан сметут любой прививочный пункт. Как это так – они, значит, привились, а мы как же?! До драк в очереди дошло бы, ей-богу.

А тут еще Голикова один из основных мотивов прибила – вернувшись из-за границы, все равно надо два ПЦР-теста сдавать, даже если привит. Потому что «нет достаточных данных, чтобы считать прошедших вакцинирование людей полностью безопасными для окружающих». Нет привитых – нет данных, все логично.

А чтобы уехать в открытые страны, достаточно того же ПЦР-теста. Вот и смысл? Мне в комментариях не надо объяснять, в чем смысл, я в курсе. Вы этим деятелям объясните, как надо родину любить и прививки ставить.