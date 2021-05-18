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​Когда в сердце туннель

Врачи сургутского ОКД провели уникальную операцию на сердце семимесячному малышу

​Когда в сердце туннель
Фото: ОКД

Сердечно-сосудистый хирург Окружного кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии СурГУ Алексей Бродский провел уникальную операцию семимесячному пациенту с редким врожденным пороком сердца. Малышу изЛангепаса повезло, что в нужное время он оказался в надежных руках своего ангела спасителя.

Каждая детская патология — это вызов, в котором нельзя проиграть. Несмотря на многочисленные операции, которые ежедневно проводят сургутские кардиохирурги, с таким дефектом они столкнулись впервые. Аорто-левожелудочковый туннель — данную аномалию специалисты описывали еще в 1957 году. Она представляет собой сообщение (отверстие) между аортой и левым желудочком. Встречается крайне редко — всего 0,001 процента от всех врожденных пороков сердца. Без хирургической помощи у ребенка развивается сердечная недостаточность, а из-за большого сброса крови из аорты в левый желудочек сердце увеличивается в размерах. Иными словами, естественное течение порока в большинстве случаев неблагоприятное.

О том, что у одного из мальчиков-двойняшек есть такая патология, семья Сабирзяновых узнала сразу после их рождения — осенью прошлого года. Но на тот момент показаний к операции, которая относится ко второй категории сложности, не было. Врачи наблюдали за маленьким пациентом и только в семь месяцев, когда уже стали наблюдаться клинически умеренные признаки сердечной недостаточности, а по данным ЭХО-КГ было отчетливо видно расширение полости левого желудочка, решили действовать.

Специалисты отмечают, что прогресс признаков сердечной недостаточности зависит от анатомических особенностей порока у каждого конкретного пациента — длины и диаметра туннеля, поэтому показания к операции могут быть выставлены как в первый месяц жизни, так и в более старшем возрасте.

Так, операция для юного пациента была плановая и длилась два с половиной часа. Все это время отец не отходил от операционной ни на минуту, молясь за выздоровление долгожданного сына: «День операции никогда не забуду — волновался сильно. Нам было очень страшно, — со слезами на глазах вспоминает Марат Сабирзянов, но врачи вселяли уверенность. Мы понимали, что наш ребенок в руках опытных специалистов. Когда они вышли и сказали, что все прошло успешно, у меня словно камень с души упал. Спасибо им большое за спасение нашего малыша!»

«На данный момент в мировой литературе описано примерно 130 случаев аорто-желудочкового туннеля. Несмотря на то, что это редкое заболевание, благодаря современной медицине сложностей с диагностикой и лечением не возникает. Хирургическое вмешательство проводится на остановленном сердце, то есть с использованием аппарата искусственного кровообращения. Туннель закрывается специальной заплатой из собственного перикарда — наружной соединительнотканной оболочкой сердца», — объясняет Алексей Бродский.

Бригада врачей блестяще справилась с поставленной задачей. Уже через два дня после операции маленький Динар пошел на поправку. Перед выпиской контрольный ЭХО-КГ резидуальных дефектов не обнаружил. А это значит, что теперь жизни югорчанина ничего не угрожает. Напоминать о былом будет лишь небольшой шрам на груди и люди в белых халатах, которых ему изредка придется навещать для плановой проверки, дабы избежать развития недостаточности аортального клапана.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 179, комментариев: 0
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