Как на парк смотрит простой человек и как — «благоустройщики»

В понимании простого человека парк — это вековые деревья и тропинки. Хорошо, если есть скамейки, фонари и урны.

В понимании благоустройщиков парк — это вырубить все нафиг, заложить брусчаткой производства сына кого-нибудь из администрации, убогий памятник «Я люблю Сургут» от зависимого подрядчика, на деревья повесить лампочки, поставить карусели по взаимному интересу, ларьки с шаурмой, автобусы с кофе — и чтобы музыка орала.

Нет, такое благоустройство нам не нужно.

Комментарий к новости «Сургут рискует остаться без благоустроенных парков»