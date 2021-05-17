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​Парк — это что?

Как на парк смотрит простой человек и как — «благоустройщики»

​Парк — это что?
Фото: Яндекс.Карты

В понимании простого человека парк — это вековые деревья и тропинки. Хорошо, если есть скамейки, фонари и урны.

В понимании благоустройщиков парк — это вырубить все нафиг, заложить брусчаткой производства сына кого-нибудь из администрации, убогий памятник «Я люблю Сургут» от зависимого подрядчика, на деревья повесить лампочки, поставить карусели по взаимному интересу, ларьки с шаурмой, автобусы с кофе — и чтобы музыка орала.

Нет, такое благоустройство нам не нужно.

Комментарий к новости «Сургут рискует остаться без благоустроенных парков»


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Сегодня в 11:23, просмотров: 157, комментариев: 0
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