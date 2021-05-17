Почему лучше ездить за экстримом в Азию, а жить – в безопасной стране

На днях у меня состоялся разговор с заядлой путешественницей.

- Я бы пожила в Европе, - размечталась я.

- Ой! Да ты там с ума сойдешь! Там столько правил – ничего нельзя!

- Мне нравятся правила…

- Ты не понимаешь, о чем говоришь. Съезди в Таиланд, там самые отвязные – европейцы, которые сбежали с родины, чтобы в отпуске пожить не по правилам.

Ну и что не так? Я хочу жить в безопасной стране, скованной со всех сторон правилами, которые делают мою жизнь безопасной. И летать в Таиланд. Хотя после России, кажется, мне долго не захочется экстрима.

Я никого не идеализирую. Я не жила в Европе. И, возможно, даже там не действуют правила, о которых я мечтаю.

Но ежедневно варясь в новостях, мне бы хотелось:

- чтобы за выкинутый с балкона бычок штрафовали. Прям по-настоящему, а не административным штрафом в 500 рублей, который сам по себе аннулируется, если его долго не платить.

Вчера в Нижневартовске чуть не погибли двое детей – в квартире загорелся балкон. Предварительно, из-за выброшенного с верхнего этажа окурка. Я думаю, тот, кто кинул этот окурок, знает, что он натворил. Хочется у него спросить: как покурил? Нормально? Не давит в груди?

Я человек курящий. И знаю, что пепельницей может быть все, что не загорится – любая баночка. А сама пепельница стоит во столько раз дешевле жизни человека, что я даже цифры такой не знаю.

Мне от соседей частенько прилетают бычки, поэтому я открываю окна только, когда дома и когда не сплю. То есть спать в проветриваемом помещении в России – вариант для тех, кто любит риск.

- чтобы животных могли заводить, только собрав примерно сотню справок, а за выкинутого пса полагалось оплачивать его пожизненное содержание в приюте.

Мне до сих пор не понятно, почему закон о защите животных начали реализовывать с конца. Почему нельзя было сначала обязать всех любителей животных регистрировать своих питомцев, обложить их налогами и штрафами (за оставление в опасности, выгул в неположенном месте и т.д.), а потом за эти деньги строить приюты? Зачем выпустили на улицу своры бездомных собак с «серьгой» в ухе, которые каждый день нападают на людей? И с какого перепугу налоги ВСЕХ должны идти на строительство приютов для животных, которые плодятся благодаря безответственности отдельных индивидуумов?

Если вы говорите, что это о гуманности, то вы ошибаетесь. Гуманность — любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности. К человеку. В первую очередь. А не к собаке.

- чтобы за пьяные гулянки возле жилых комплексов и в многоквартирных домах наказывали также, как за публикацию в интернете высказываний, оскорбляющих кого-то отдельного. Потому что пьяное быдло в период разгула портит жизнь гораздо большему числу людей.

- чтобы не было пивнушек и алкоточек в жилых домах. Потому что алкоголики – это шум, драки и преступления.

Я могу тут перечислять столько, что рискую переписать по знакам Льва Толстого.

Но, к сожалению, мне и без объяснений все понятно.

Окурки будут кидать из окон, потому что те, кто должен (и, возможно, даже хочет) следить за нашей пожарной безопасностью, ходят по объектам предпринимательства – там штрафы выше. И продвигают установку пожарных сигнализаций (что разумно), из-за ложного срабатывания которых несколько раз в неделю эвакуируют бюджетные учреждения (тут вопрос – надежнее сигнализацию сделать нельзя? Или надо продать то, что есть?).

Собаки будут наполнять наши города и нам придется как-то жить с этим, потому что закон о защите животных не о защите животных, а о возможности заработать на строительстве приютов и прочих «собачьих нуждах».

Пьяные компании будут нарушать покой всех остальных, потому что полицейских мало, а те, что остались, заняты поиском преступников во враждебном Интернете.

Пивнушки будут работать там, где есть люди, потому что алколобби сильнее тех, кто «топит» за здоровье нации.

Честно говоря, я так устала от того, что нам приходится ездить отдыхать от российского экстрима в Таиланд. И больше, чем пожить в Европе, я бы хотела, чтобы правила, обеспечивающие безопасную жизнь, начали действовать в России.