​О предложении Жириновского объединять регионы

«Российские регионы необходимо укрупнять, так как невыгодно с экономической точки зрения содержать субъект с населением меньше трех миллионов человек. Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – заявил Владимир Жириновский.

Такие заявления звучали неоднократно от разных политиков, в том числе от Михаила Прохорова в 2012 году.

«Я хочу поставить вопрос на обсуждение: а так ли эффективно разделение нашей страны на национальные округа и национальные республики, – сказал Прохоров, выступая на съезде партии «Гражданская платформа». – Не лучше ли нам честно и открыто обсудить этот вопрос и перейти к изменению территории с точки зрения экономической целесообразности. Да, для этого придется менять конституцию, да, нужны радикальные изменения межбюджетной системы с переносом основных средств и доходов в муниципальные образования».

С 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа образован Пермский край; с 1 января 2007 г. в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа – Красноярский край; с 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа – Камчатский край, с 1 января 2008 г. в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – Иркутская область, а с 1 марта 2008 г. в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа – Забайкальский край.

Нигде из ранее упраздненных автономных округов не наблюдается улучшение качества жизни населения.

В Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания о современном состоянии демографических процессов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где идет сокращение численности населения, за исключением нашего округа.

Процесс объединения предлагаю начать с крошечных субъектов в центре России, а не оголять российский Север.