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Несколько регионов России были объединены в конце первого десятилетия 2000-х. Лучше от этого они жить не стали

​О предложении Жириновского объединять регионы

Несколько регионов России были объединены в конце первого десятилетия 2000-х. Лучше от этого они жить не стали
Фото из архива автора

«Российские регионы необходимо укрупнять, так как невыгодно с экономической точки зрения содержать субъект с населением меньше трех миллионов человек. Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – заявил Владимир Жириновский.

Такие заявления звучали неоднократно от разных политиков, в том числе от Михаила Прохорова в 2012 году.

«Я хочу поставить вопрос на обсуждение: а так ли эффективно разделение нашей страны на национальные округа и национальные республики, – сказал Прохоров, выступая на съезде партии «Гражданская платформа». – Не лучше ли нам честно и открыто обсудить этот вопрос и перейти к изменению территории с точки зрения экономической целесообразности. Да, для этого придется менять конституцию, да, нужны радикальные изменения межбюджетной системы с переносом основных средств и доходов в муниципальные образования».

С 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа образован Пермский край; с 1 января 2007 г. в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа – Красноярский край; с 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа – Камчатский край, с 1 января 2008 г. в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – Иркутская область, а с 1 марта 2008 г. в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа – Забайкальский край.

Нигде из ранее упраздненных автономных округов не наблюдается улучшение качества жизни населения.

В Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания о современном состоянии демографических процессов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где идет сокращение численности населения, за исключением нашего округа.

Процесс объединения предлагаю начать с крошечных субъектов в центре России, а не оголять российский Север.


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13 мая в 19:37, просмотров: 424, комментариев: 3
Комментарии:
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13 мая в 20:09
Ну во-первых, пора бы окончательно решить: ХМАО и ЯНАО - это Тюменская область или нет? А то по Конституции у нас все регионы равны, но мы вроде как независимы, а вместе с тем входим в Тюменскую область. С недавних пор еще и губернатора нам назначает Тюмень.
Во-вторых, если объединять, то это же не обязательно "оголять Север" - может Югра + Ямал = Сургутский край, как вариант?)))
В-третьих, если смотреть шире, то вот взять тот же Ненецкий АО: 44 000 населения(25,5 из них в столице АО), а целый регион при этом с соответствующим аппаратом региональных чиновников и региональными же представительствами федеральных структур.
Конечно, все они не хотят потерять своих хлебные места, поэтому так усиленно и сопротивлялись объединению в прошлом году.
В-четвертых, конечно есть и в центре страны, и на окраинах и куда более крупные регионы из числа вполне себе старых-добрых "русских" Областей, но не состоятельные экономически...

В общем, вопрос весьма дискуссионный....
Сергей Б
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13 мая в 20:11
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер.
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13 мая в 20:38
О кто всплыло.
Где плавало?
Alkonowa1ow
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13 мая в 22:31
Укрупнение регионов вопрос экономический. Он назрел давно. Автор прав, что укрупнить надо и центральные регионы. Костромская, Владимирская, Орловская, Липецкая и другие области. Пострадают только чиновники. Пример. Большевики объединили в 1923 в единую Уральскую область четыре крупных Губернии: Тюменскую, Челябинскую, Пермскую, Екатеринбургскую. С центром в Екатеринбурге. И начали индустриализацию. И провели ее успешно. Можно сказать и коллективизацию провели успешно, но слишком много перегибов было. Но тем не менее. Сегодня все эти крошечные области все своё производство похерили, а население ездит на работу охранниками в Москву. В радиусе 300 км от Москвы все области живут из дотаций из федерального бюджета. Поэтому обьединить их по 2-3 субъекта в одну область . Тоже по Кургану, который в 200 км от Тюмени. Из Кургана директора тюменских школ нанимают охранников из Кургана. Да и гдетолько не работают по вахте из Кургана. Поэтому обьединить Курган с Ятюменью и дать ему статус округа в составе Тюменской области с урезанными полномочиями и с единым бюджетом и единым Губернатором. Ямал и Югра тоже уже выросли из «детских штанишек» опека Тюмени им не нужна. Тюменская область существует на бумаге и по принципу «ты меня уважаешь, я тебя уважаю», но тебе не подчиняюсь ибо мы равноправные субъекты РФ. А присоединение северных национальных округов, проведённые ранее, и не должны были ничего дать ни экономике, ни по уровню жизни людей. Так на бумаге присоединили. А вот НАО так и не подчинился Архангельску. Богатый округ этот НАО. Не хотят делиться. Хотя экономически целесообразно было бы подтянуть Архангельскую область за счёт НАО. В принципе дотационные регионы Правительство РФ и справшивать не должно бы у субъектов на обьединение. Таки всяких согласий Губернаторов и формальных референдумов. А не согласны: «отключим газ». Но друзья! Ведь у нас всего десять регионов доноров, которые тащат на себе остальные дотационные 75 субъектов. Тут и раздумывать нечего объединять всех за исключением: Татарстана, Башкирии, Чечни и Дагестана. Ингушетию присоединить к Чечне. Но на это нет пока политической воли. Нет пока Конституционного обоснования. Нет пока ничего, чтобы этот процесс провести в рамках законов РФ.
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