​О предложении Жириновского объединять регионы

«Российские регионы необходимо укрупнять, так как невыгодно с экономической точки зрения содержать субъект с населением меньше трех миллионов человек. Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – заявил Владимир Жириновский.
Такие заявления звучали неоднократно от разных политиков, в том числе от Михаила Прохорова в 2012 году.
«Я хочу поставить вопрос на обсуждение: а так ли эффективно разделение нашей страны на национальные округа и национальные республики, – сказал Прохоров, выступая на съезде партии «Гражданская платформа». – Не лучше ли нам честно и открыто обсудить этот вопрос и перейти к изменению территории с точки зрения экономической целесообразности. Да, для этого придется менять конституцию, да, нужны радикальные изменения межбюджетной системы с переносом основных средств и доходов в муниципальные образования».
С 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа образован Пермский край; с 1 января 2007 г. в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа – Красноярский край; с 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа – Камчатский край, с 1 января 2008 г. в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – Иркутская область, а с 1 марта 2008 г. в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа – Забайкальский край.
Нигде из ранее упраздненных автономных округов не наблюдается улучшение качества жизни населения.
В Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания о современном состоянии демографических процессов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где идет сокращение численности населения, за исключением нашего округа.
Процесс объединения предлагаю начать с крошечных субъектов в центре России, а не оголять российский Север.
Во-вторых, если объединять, то это же не обязательно "оголять Север" - может Югра + Ямал = Сургутский край, как вариант?)))
В-третьих, если смотреть шире, то вот взять тот же Ненецкий АО: 44 000 населения(25,5 из них в столице АО), а целый регион при этом с соответствующим аппаратом региональных чиновников и региональными же представительствами федеральных структур.
Конечно, все они не хотят потерять своих хлебные места, поэтому так усиленно и сопротивлялись объединению в прошлом году.
В-четвертых, конечно есть и в центре страны, и на окраинах и куда более крупные регионы из числа вполне себе старых-добрых "русских" Областей, но не состоятельные экономически...
В общем, вопрос весьма дискуссионный....