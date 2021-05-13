Как убедиться, что вас никто не прослушивает? Рассказываем о конфиденциальных платформах для общения

В то время как после трагедии в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин выступает за необходимость ограничить анонимность в интернете, «закон Яровой» незаметно внедряется в повседневную жизнь россиян. Напомним, доступ ко всем данным абонентов сотовых операторов и пользователей интернет-платформ для общения и обмена информацией открыл силовикам «Пакет Яровой», принятый в июле 2016 года. Он также обязывает операторов мобильной связи хранить информацию в течение полугода. При этом объем хранения необходимо наращивать ежегодно на 15%, что, несомненно, скажется (или уже сказалось) на стоимости услуг связи. Но сейчас не об этом: в конце концов, закон имеет антитеррористическую направленность, ради безопасности мы за ценой не постоим.

Также личными данными в 2021 году граждан заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство потребует от операторов данные об абонентах и фактах их разговоров. Документ с такими требованиями опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект вносит уточнения в закон «О связи» для борьбы с серыми сим-картами.

Обратная сторона всех этих медалей, сияющих на груди борцов с терроризмом и экстремизмом, одна: почти стопроцентная утечка личных данных пользователей. Естественно, запрос на общение в наиболее защищенных мессенджерах в Рунете с 2016 года вырос. Сегодня наиболее конфиденциальными из них называют Signal, Threema и Telegram. Рассказываем, в чем их преимущество, а также о том, в чем Viber их превосходит, а также почему продвинутые юзеры не жалуют WhatsApp и ICQ (да, аська жива по сей день).

Signal

Хорошая альтернатива WhatsApp, где конфиденциальность оставляет желать лучшего. Приложение доступно на всех мобильных платформах, им легко пользоваться. Есть функции аудиосообщений и видеозвонков. Но один небольшой, но все-таки минус, есть: в самом Signal нет анимированных эмодзи. Однако можно импортировать базовые смайлы со своего смартфона.

Также приложение можно установить на компьютер.

Signal использует сквозное шифрование с открытым кодом. Это значит, что сообщение могут прочитать только отправитель и получатель. Хакерские атаки ему не страшны.

Еще одно преимущество — это «исчезающие» сообщения.

Threema

Это платное приложение гарантирует абсолютную конфиденциальность своим пользователям. Информация о списке контактов и данные о групповых чатах хранятся в памяти вашего устройства, а не в приложении. К тому же пользователь может авторизоваться, не привязывая свой мобильный номер.

Threema также, как Signal, использует сквозное шифрование для всех типов сообщений. А отдельные чаты при желании можно скрыть или запаролить доступ к ним.

«На фоне массового исхода пользователей WhatsApp платный мессенджер Threema стал одним из самых скачиваемых приложений в мире, вместе с Telegram, Signal и Element. Threema наименее известна в этой плеяде. Зато у нее есть одно преимущество перед конкурентами — швейцарская юрисдикция», — приводит описание сервиса портал «Хабр».

Telegram

Это простая и удобная платформа. У Telegram насчитывается более 200 миллионов активных пользователей. Он использует специальный протокол шифрования MTProto, который разработал Николай Дуров и команда программистов. Эти стандарты шифрования не раз подвергались критике, однако они показали свою эффективность. Здесь по умолчанию происходит шифрование голосовых сообщений, чтобы никто посторонний не смог их прослушать. Однако шифрование текстовых сообщений нужно включать вручную.

Viber

По результатам тестирований некоторые аналитики приходят к выводу, что Viber даже опередил Telegram по требованиям, предъявляемым к безопасности данных пользователей. Шифрование переписки здесь работает по умолчанию. А компьютерные системы Viber не имеют доступа к совершаемым звонкам. Имеется функция исчезающих сообщений. Таймер самоуничтожения сообщений устанавливается самостоятельно. Также есть возможность создания защищенных чатов.

Разработчики планируют добавить шестизначный пароль при регистрации. Это исключит добавление нового устройства к уже имеющейся учетной записи без ведома владельца.

Session

Полностью анонимный мессенджер. Используется надежная защита. Для входа в систему не нужно ни номера телефона, на адреса электронной почты. Пользователю присваивается SessionID. Информация о данных или сообщениях пользователей не хранится. У компании даже нет серверов для этого, поэтому доступ к данным получить невозможно.

ICQ

Разработчики ICQ вдохнули в древнюю платформу новую жизнь. Кроме внешних данных изменился и раздел настроек конфиденциальности. Пользователь может запретить входящие голосовые сообщения, видео-вызовы и добавление его в группы. Есть функция, позволяющая скрыть номер телефона даже от соседей по чату. Также есть функция введения пароля при каждом запуске приложения для больше безопасности. Эксперты сообщают о резком росте популярности ICQ New, после изменения политики конфиденциальности в WhatsApp.

WhatsApp

В январе этого года представитель WhatsApp объявил о новой политике конфиденциальности, где одним из пунктов было прописано условие передачи персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всем приложениям от Facebook. Это многих юзеров не устроило, поэтому многие стали покидать сервис. Из-за большого оттока пользователей компания отложила внедрение новой политики на май 2021 года. С 12 мая WhatsApp начал отключение несогласных с новыми условиями.