Чтобы в России было меньше «казанских стрелков», нам нужно снизить градус насилия в обществе

Трагедия в Казани. Бурная реакция. Президент раздает поручения, главы ведомств – команды, эксперты – мнения, свидетели – спутанные и противоречивые показания. Через недели две-три все утихнет. Снова вышлют кого-то из послов, какой-нибудь, пациент из тюрьмы запросит врача… В общем, всегда есть, на что переключиться. И главное в произошедшей ситуации вновь окажется вне нашего внимания, потому что это главное – крайне неприятно. На настоящем этапе нашего развития Россия – страна насилия. И насилие – это норма жизни российского общества.
Если изобразить устройство российского общества как пирамиду, на вершине которой будет президент, а в основании – рядовые семьи, то сквозь нее можно провести вертикальную прямую. И это будет – насилие. Заметьте, в последнее время в России даже нужные и важные вещи реализуются с нотками насилия.
Так, нам уже не первых год насильственно насаждается память о победе в Великой Отечественной войне. Зачем?! Ведь чтобы поколения помнили о войне, страшной цене, которую заплатила страна за победу, достаточно хорошо преподавать историю в школе, периодически листать с детьми семейные альбомы дома, рассказывать о старшем поколении.
Так же насильственно нас приучают к патриотизму. Вообще, у нас трудно встретить слово «патриотическое» без приписки «военно-…». Зачем?! Чтобы быть патриотом своей страны, человеку достаточно регулярно взаимодействовать с продуктами и достижениями ее истории, искусства, экономики. Разве не впитывали мы любовь к России, смотря на нее сквозь строки писателей и поэтов, через открытия ученых и достижения спортсменов.
Насильственно у нас выжимают из ученых, преподавателей, учителей и других специалистов инновации, научные статьи, да еще в междунароные базы. Вынь да полож! Мы, наверное, одна из (надеюсь!) немногих стран, где детей заставляют есть, когда они не хотят, в ранеем детсве наказывают за активность и любопытство, а в школьные годы – за пассивность и нежелание учиться.
Псевдопатриоты, провластные СМИ и запуганные партии никогда не позволят признать то, что очевидно для профессионального, в частности, психологического сообщества – в современной России воздух пропитан насилием, потому что насилие у нас в крови. Это не говорит о том, что мы какая-то кровая нация. Нет! Напротив, русская и российская культура – она гуманистическая, причем с самых своих истоков. Но культурное заслоняется социальным, ибо социальное всегда современно.
Мы все – потомки целой череды психически здоровых, но психологически неблагополучных поколений. Поколений страха, угрозы смерти, голода, лишений, вынужденного самограничения и т.д. Поэтому реакция агрессии как способа защиты у большинства сегодняшних людей на поверхности. Мы вспыхиваем агрессией и яростью в незначительных ситуациях: в автобусе, очереди к врачу, в пробках и т.д. Гневные комментарии к сей статье – подтверждение.
Схожи ли в чем-то дети, подростки и психически больные? Да. Они более восприимчивы и реактивны эмоционально. Для детей и подростков – это норма, для психически больных – показатель нездоровья. Если насилие летает в воздухе, как тополинный пух в июне, то дети, подростки, юношество, а также психически нарушенные люди, впитывают его и наполняются им как естественной формой реакции и защиты. Казанский стрелок отличен лишь тем, что он сделал то, о чем думают многне. И вот это действительно страшно!
По сути, наше общество незримо разделено на две группы: тех, кто благополучен или успешно это изображает, в первую очередь, для самого себя, и тех, кто не благополучен ни психологически, ни социально, ни экономически. Вторых несравнимо больше. И многие из них в день ни по одному разу допускают мысль – убил бы всех. А каждая мысль, как шарик в лототроне, имеет потенциальную возможность реализоваться в действии, если сойдутся в одном моменте состояние, условия и возможность.
Можно ли изменить ситуацию? Можно. Для этого нужно последовательно сокращать градус насилия в жизни страны и начинать следоет именно с политики власти, раз уж у нас де-факто авторитарное государство. Сменить политику надзора и наказания на стратегию мониторинга и развития, не кричать из всех утюгов про агрессию, необдимость защиты, покарания неправых и т.п. Рубь за сто, что в ближайшие дни ситуация в Казани будет гулять от ток-шоу к ток-шоу, с языка на язык от Шейнина через Мясникова до Соловьева, лишь набирая психологическое напряжение.
Наконец, стоит поощрять тех же педагогов за инициативы, внимание к ученикам, работу с психологами, а не «трясти» с них инновации, как татаро-монголы дань, шантажируя аттестацией или премией. В таких условиях каждый в отдельности и общество в целом станут меньше ощущать психологический прессинг и градус агрессии пойдет вниз, а с ним – и насилие
Если у вас бьет фонтаном кипяток из батареи, самое разумное – перекрыть источник. Но, судя по публикациям в официальных СМИ, власть снова решила закрывать поток вначале руками исполнителей – бедных полицейских, участковых, психологов, педагогов, а далее – заглушкой запретительных и ограничивающих законов. И так – до следующего порыва. Жаль!
И если такие психиатры в РФ, то понятно почему не отслеживаются такие психические патологии как у казанского стрелка и почему таким психам как казанский стрелок выдаются справки для приобретения оружия.
И интересно было бы узнать, что психолог Валерий Меренков думает про насилие в крови у граждан США и про градус насилия в США. Ведь оттуда пошли вооруженные нападения в школах и полицейские там берутся за оружие особо не церемонясь, демонстрируя насилие. А история вообще туши свет. Перебили местное население ввезли рабов. Просто располагает к насилию в крови.
Ну и рекомендации специалиста по снижению градуса насилия не менее фееричны – опять на педагогов все свалить, которые и так по самые уши загружены. В принципе то, что постоянно и делается в РФ.
А слона то он и не заметил. Точнее заметил, что наше общество разделено на две социальные группы, где одна малочисленная группа лиц фактически грабит остальное население, но как-то смирился с этой основной причиной нагнетания градуса психоза и насилия в обществе.
Вот текущий пример.
Обманутых дольщиков в Сургуте ограбили на миллионы рублей и при этом многие продолжают платить ипотеки за дырки от бублика.
Застройщика «наказали».
«В итоге Арбитражный суд постановил привлечь Андрея Копайгору к административной ответственности — дисквалифицировать сроком на 6 месяцев».
И что? И ничего – никакого проявления агрессии в ответ со стороны обманутых дольщиков.
Мне почему-то кажется, что в США или где-нибудь в Европе уже давно взялись бы за оружие и начались погромы.
И что? И ничего.
В Украине у нациков за которых Мазурин скакал, сошлись. Теперь они на востоке Украины мирное население убивают и детей под одобрительное повизгивание Мазурина.
Вас, Сергей Бражников, регулярно предлагающий "встретится без свидетелей и выяснить кто есть кто" (орфография С.Бражникова) не к психиатру, а к следователю уже, по-моему, давно пора.
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.