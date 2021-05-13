Чтобы в России было меньше «казанских стрелков», нам нужно снизить градус насилия в обществе

Трагедия в Казани. Бурная реакция. Президент раздает поручения, главы ведомств – команды, эксперты – мнения, свидетели – спутанные и противоречивые показания. Через недели две-три все утихнет. Снова вышлют кого-то из послов, какой-нибудь, пациент из тюрьмы запросит врача… В общем, всегда есть, на что переключиться. И главное в произошедшей ситуации вновь окажется вне нашего внимания, потому что это главное – крайне неприятно. На настоящем этапе нашего развития Россия – страна насилия. И насилие – это норма жизни российского общества.

Если изобразить устройство российского общества как пирамиду, на вершине которой будет президент, а в основании – рядовые семьи, то сквозь нее можно провести вертикальную прямую. И это будет – насилие. Заметьте, в последнее время в России даже нужные и важные вещи реализуются с нотками насилия.

Так, нам уже не первых год насильственно насаждается память о победе в Великой Отечественной войне. Зачем?! Ведь чтобы поколения помнили о войне, страшной цене, которую заплатила страна за победу, достаточно хорошо преподавать историю в школе, периодически листать с детьми семейные альбомы дома, рассказывать о старшем поколении.

Так же насильственно нас приучают к патриотизму. Вообще, у нас трудно встретить слово «патриотическое» без приписки «военно-…». Зачем?! Чтобы быть патриотом своей страны, человеку достаточно регулярно взаимодействовать с продуктами и достижениями ее истории, искусства, экономики. Разве не впитывали мы любовь к России, смотря на нее сквозь строки писателей и поэтов, через открытия ученых и достижения спортсменов.

Насильственно у нас выжимают из ученых, преподавателей, учителей и других специалистов инновации, научные статьи, да еще в междунароные базы. Вынь да полож! Мы, наверное, одна из (надеюсь!) немногих стран, где детей заставляют есть, когда они не хотят, в ранеем детсве наказывают за активность и любопытство, а в школьные годы – за пассивность и нежелание учиться.

Псевдопатриоты, провластные СМИ и запуганные партии никогда не позволят признать то, что очевидно для профессионального, в частности, психологического сообщества – в современной России воздух пропитан насилием, потому что насилие у нас в крови. Это не говорит о том, что мы какая-то кровая нация. Нет! Напротив, русская и российская культура – она гуманистическая, причем с самых своих истоков. Но культурное заслоняется социальным, ибо социальное всегда современно.

Мы все – потомки целой череды психически здоровых, но психологически неблагополучных поколений. Поколений страха, угрозы смерти, голода, лишений, вынужденного самограничения и т.д. Поэтому реакция агрессии как способа защиты у большинства сегодняшних людей на поверхности. Мы вспыхиваем агрессией и яростью в незначительных ситуациях: в автобусе, очереди к врачу, в пробках и т.д. Гневные комментарии к сей статье – подтверждение.

Схожи ли в чем-то дети, подростки и психически больные? Да. Они более восприимчивы и реактивны эмоционально. Для детей и подростков – это норма, для психически больных – показатель нездоровья. Если насилие летает в воздухе, как тополинный пух в июне, то дети, подростки, юношество, а также психически нарушенные люди, впитывают его и наполняются им как естественной формой реакции и защиты. Казанский стрелок отличен лишь тем, что он сделал то, о чем думают многне. И вот это действительно страшно!

По сути, наше общество незримо разделено на две группы: тех, кто благополучен или успешно это изображает, в первую очередь, для самого себя, и тех, кто не благополучен ни психологически, ни социально, ни экономически. Вторых несравнимо больше. И многие из них в день ни по одному разу допускают мысль – убил бы всех. А каждая мысль, как шарик в лототроне, имеет потенциальную возможность реализоваться в действии, если сойдутся в одном моменте состояние, условия и возможность.

Можно ли изменить ситуацию? Можно. Для этого нужно последовательно сокращать градус насилия в жизни страны и начинать следоет именно с политики власти, раз уж у нас де-факто авторитарное государство. Сменить политику надзора и наказания на стратегию мониторинга и развития, не кричать из всех утюгов про агрессию, необдимость защиты, покарания неправых и т.п. Рубь за сто, что в ближайшие дни ситуация в Казани будет гулять от ток-шоу к ток-шоу, с языка на язык от Шейнина через Мясникова до Соловьева, лишь набирая психологическое напряжение.

Наконец, стоит поощрять тех же педагогов за инициативы, внимание к ученикам, работу с психологами, а не «трясти» с них инновации, как татаро-монголы дань, шантажируя аттестацией или премией. В таких условиях каждый в отдельности и общество в целом станут меньше ощущать психологический прессинг и градус агрессии пойдет вниз, а с ним – и насилие

Если у вас бьет фонтаном кипяток из батареи, самое разумное – перекрыть источник. Но, судя по публикациям в официальных СМИ, власть снова решила закрывать поток вначале руками исполнителей – бедных полицейских, участковых, психологов, педагогов, а далее – заглушкой запретительных и ограничивающих законов. И так – до следующего порыва. Жаль!