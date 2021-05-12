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​Я очень хочу, чтобы эта трагедия, встряхнув души и сердца россиян, пробудила в них любовь в ближнему

Уроки трагедии в казанской школе для нас всех

​Я очень хочу, чтобы эта трагедия, встряхнув души и сердца россиян, пробудила в них любовь в ближнему
Фото siapress.ru

Трагедия в казанской школе – событие для осмысления каждым! Новость вчерашнего дня, уверена, для каждого была шокирующей. Жалко детей, их родителей, учителей и персонал школы. Это ужасающее событие для всей нашей страны. Мы все делаем что-то не то и не так. Сильно изменилось наше восприятие мира.

В контексте Дня Победы мы часто говорим о мирном небе, о мирной жизни, о мире во всем мире. Там где мир, там нет пристани войне. А это значит, что наши слова, это только слова, и не более. Злые и обиженные не могут создавать мир, в котором каждый будет счастлив. Я очень хочу, чтобы эта трагедия, встряхнув души и сердца россиян, пробудила в них любовь в ближнему. Ведь подросток, совершивший это преступление, действовал не из состояния любви и щедрости души. Его поступок – это призыв о помощи, которая не могла уже быть оказана, желание показать свою боль.

Сколько учителей по всей стране с особой ответственностью и страхом сегодня вышли на работу. Сколько директоров школ и служб охраны сегодня осознают важность первичных действий по спасению жизней. Это все для нас, для каждого! Если мы изменимся, то наш мир изменится.

Лично я, придя вчера домой, обняла своих школьников и сказала, что трагедии случаются там, где перестают любить. И у нас есть свой план по этому поводу. Берегите друг друга.


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12 мая в 12:43, просмотров: 766, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
12 мая в 13:09
Во-первых, 19 лет это уже не подросток.

А вот это вот вообще не понял: «Его поступок – это призыв о помощи, которая не могла уже быть оказана, желание показать свою боль».

Это поступок террориста призыв о помощи и желание показать свою боль?

Вот что в головах у депутатов? Написать лишь бы написать.

Mobii
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12 мая в 13:43
Что она несет?

Ну а по теме, товарищ депутатка, сколько запросов написала по обеспечению охраной школ? Сколько отчетов потребовала от мэра, почему до сих пор в любую школу можно зайти?
Alkonowa1ow
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12 мая в 22:35
Это что-то от Льва Николаевича Толстого. Теория «Непротивления злу насилием». Обнять своих деток это хорошо и даже замечательно. Но кто обнимет и обогреет миллионы «отверженных» родительской леской детей. Где государство, которое обнимет этих детей и подростков. Кто поможет им в их трудные минутны? Кто воспитает их , без детей родителей. Как в годы войны дети знали, что «ненько у них - Родина, а батька -Сталин». Что их не бросят в одиночестве и забвении. И нашим сургутским молодёжные делам. Сколько уже здесь исписано о необходимости проведения молодежной политики. Пусть в отдельном взятом городе. ОМП НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С МАСШТАБНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЭТОГО МНОГОЧИСЛЕННОГО СЛОЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА. Надо что-то делать и сопротивляться этому злу. И не только проповедями, но и насилием. Насилием во имя безопасности детей.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 07:24
Случилась трагедия. Погибли дети и взрослые.
Вынесем главный урок ее? Не думаю.
После трагедии в Керчи было много принято решений. И чего?!
До сих пор школы города охраняют ЧОП. А вот скажите мне, смог бы
Сотрудник ЧОП остановить террориста? Вот так вот с голыми руками,
Вооруженный в лучшем случаи дубинкой, и тоне уверен. Пойти
На задержание? Я не уверен. Вот почему: в ЧОПах что охраняют школы
Работают не самые физически подготовленные сотрудники. Там работают те,
Кому деваться некуда, те кто больше ничего не умеет, кроме как ходить и смотреть
Обходить территорию. Писать отчеты, заполнить никому не нужные журналы, смотреть
Телевизор или играть в смартфон. Все! Какой уровень подготовки? Оно ему надо
За «копейки» работая еще и заниматься самообразованием, поддерживать физическую форму.
Мы это все понимаем, ровно как и то что это нечто «пугала», так что бы было. Не более.
Охранять школы должны профи, Росгвардия. Причем бесплатно. Они на службе, им за это
ГОСУДАРСТВО платит. Не частная лавочка, а государственная структура. Охрана школ , есть
Защита детей. Несовершеннолетних граждан. Прерогатива государства, но не частных структур.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:20
Такие рассуждения с обнимашками – это рассуждения домохозяйки Лесновой.

А для депутата Лесновой такие рассуждения о трагедии в Казани – это преступное бездействие.

Спрашивается – что домохозяйка Леснова делает в думе?
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