Уроки трагедии в казанской школе для нас всех

Трагедия в казанской школе – событие для осмысления каждым! Новость вчерашнего дня, уверена, для каждого была шокирующей. Жалко детей, их родителей, учителей и персонал школы. Это ужасающее событие для всей нашей страны. Мы все делаем что-то не то и не так. Сильно изменилось наше восприятие мира.

В контексте Дня Победы мы часто говорим о мирном небе, о мирной жизни, о мире во всем мире. Там где мир, там нет пристани войне. А это значит, что наши слова, это только слова, и не более. Злые и обиженные не могут создавать мир, в котором каждый будет счастлив. Я очень хочу, чтобы эта трагедия, встряхнув души и сердца россиян, пробудила в них любовь в ближнему. Ведь подросток, совершивший это преступление, действовал не из состояния любви и щедрости души. Его поступок – это призыв о помощи, которая не могла уже быть оказана, желание показать свою боль.

Сколько учителей по всей стране с особой ответственностью и страхом сегодня вышли на работу. Сколько директоров школ и служб охраны сегодня осознают важность первичных действий по спасению жизней. Это все для нас, для каждого! Если мы изменимся, то наш мир изменится.

Лично я, придя вчера домой, обняла своих школьников и сказала, что трагедии случаются там, где перестают любить. И у нас есть свой план по этому поводу. Берегите друг друга.