Трагедия в Казани как напоминание, что мы друг другу тоже враги

Трагедия в Казани у человека эмпатичного вызывает нормальную реакцию – сочувствие тем, кого коснулась беда, беспокойство за себя, страх за жизни близких людей. Ты, сам того не осознавая, начинаешь в каждом прохожем видеть потенциальную угрозу. Оцениваешь рядом идущего с точки зрения безопасности – а почему он весь в черном? А почему внезапно замедлил шаг? А что у него в этом огромном рюкзаке? А почему он озирается по сторонам?

Вчера вечером я шла по центральной улице Сургута – проспекту Ленина, рядом шагал «идеальный» кандидат в такие вот стрелки. Я реально поймала себя на том, что иду и рассматриваю его. Меня даже не приободрил рядом стоящий наряд ППС, мол, в случае чего, нас всех спасут. Разве это нормально?

Буквально в этот момент мне пришло смс в одном из мессенджер-чатов: «В Сургуте на Крылова тип в автобусе с оружием. Похоже из-за него автобус едет не по маршруту». Разумеется, ссылка на знакомого полицейского, разумеется, на анонимного. Спустя еще пару минут наткнулась где-то в соцсетях на скрин сообщения из родительского чата: «Говорят, у нас в садике ходит какой-то непонятный мужик с сумкой и все время говорит с кем-то по телефону. Мамочки отпрашиваются с работы, чтобы забрать детей».

Паника – наше все. У меня хватило ума не писать всем подряд, что по Ленина идет террорист. Но что делают остальные? Это же информационные вбросы размером с Лохнесское чудовище, подрывающие веру в благополучие завтрашнего дня. Вы взращиваете в людях ужас, который отравляет и не позволяет принимать здравые решения. Такое ощущение, что жить очень скучно, и вот наконец-то появился повод разнообразить ее. Что каждый, кто распространяет такое информационное оружие, впадает в экстаз, получая ответную шокированную реакцию. Сегодня именно он «сделал» чей-то день.

У нас не осталось веры в страну, в то, что государство защитит нас в тяжелый и страшный момент, не подрывайте хотя бы веру друг в друга.