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Паника – наше всё

Трагедия в Казани как напоминание, что мы друг другу тоже враги

Паника – наше всё
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Трагедия в Казани у человека эмпатичного вызывает нормальную реакцию – сочувствие тем, кого коснулась беда, беспокойство за себя, страх за жизни близких людей. Ты, сам того не осознавая, начинаешь в каждом прохожем видеть потенциальную угрозу. Оцениваешь рядом идущего с точки зрения безопасности – а почему он весь в черном? А почему внезапно замедлил шаг? А что у него в этом огромном рюкзаке? А почему он озирается по сторонам?

Вчера вечером я шла по центральной улице Сургута – проспекту Ленина, рядом шагал «идеальный» кандидат в такие вот стрелки. Я реально поймала себя на том, что иду и рассматриваю его. Меня даже не приободрил рядом стоящий наряд ППС, мол, в случае чего, нас всех спасут. Разве это нормально?

Буквально в этот момент мне пришло смс в одном из мессенджер-чатов: «В Сургуте на Крылова тип в автобусе с оружием. Похоже из-за него автобус едет не по маршруту». Разумеется, ссылка на знакомого полицейского, разумеется, на анонимного. Спустя еще пару минут наткнулась где-то в соцсетях на скрин сообщения из родительского чата: «Говорят, у нас в садике ходит какой-то непонятный мужик с сумкой и все время говорит с кем-то по телефону. Мамочки отпрашиваются с работы, чтобы забрать детей».

Паника – наше все. У меня хватило ума не писать всем подряд, что по Ленина идет террорист. Но что делают остальные? Это же информационные вбросы размером с Лохнесское чудовище, подрывающие веру в благополучие завтрашнего дня. Вы взращиваете в людях ужас, который отравляет и не позволяет принимать здравые решения. Такое ощущение, что жить очень скучно, и вот наконец-то появился повод разнообразить ее. Что каждый, кто распространяет такое информационное оружие, впадает в экстаз, получая ответную шокированную реакцию. Сегодня именно он «сделал» чей-то день.

У нас не осталось веры в страну, в то, что государство защитит нас в тяжелый и страшный момент, не подрывайте хотя бы веру друг в друга.


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12 мая в 11:15, просмотров: 965, комментариев: 7
Комментарии:
паникер
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12 мая в 11:51
Предупрежден, значит вооружен!
спасет только бдительность
только вот включали бы ее еще вовремя
Сергей Б
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12 мая в 12:20
Может оружие информационное, а не инфляционное?
Alkonowa1ow
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12 мая в 21:44
Это «язвы» нашего постсоциалистического «либерально-капиталистического» общества. Вся массовая культура и СМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕРНЕТ, основана на насилии, жажде наживы и прочих пороках враждебного человеку современного общества. И, если молодой человек не «вписывается» в этот «ужас» современного общества, как реального так и виртуального, это у него происходит «сдвиг по фазе», то есть он переходит некую черту адекватного поведения в обществе. Кроме того, тут ещё и физиология играет роль. Кстати, у «Казанского стрелка» четыре года назад поставлен медицинский диагноз «энцефалопатия головного мозга». Это не критично. Десятки миллионов людей страдают симптомами этого недуга- воспалительного заболевания головного мозга. Но никто же не берет «ружо», когда его начинают одолевать головные боли, депрессия и когда «весь свет не мил». Энцефалопатия - даже не болезнь как основание для отсрочки от службы в армии. У Навального более серьезное заболевание ( признан негодным к службе в армии), но он никого не стреляет, но совершает другие политические преступления. Тем не менее это больной человек. Признано медицинской комиссией. Это к тому, что «стрелок из Казани» вполне здоровый человек. Так вот и вопрос. Почему здоровым людям дают в руки оружие и они начинают без причины убивать всех подряд? Почему тот Шамсутдинов расстрелявший на карауле восьмерых сослуживцев, убил всех кто попал под руку. А не одного за дедовщину. Чувство ненависти двигало. Присяжные вынесли ему вердикт «виновен, но достоин снисхождения»( факт дедовщины имел место). Результат дали срок 23,5 лет с отбыванием в колонии строго режима. У нас сейчас по факту получение оружия гражданскими лицами происходит ЛЁГКО! Даже энцефалопатия и годность к службе в армии в односторонний стакане позволили получить «казанскому стрелку» получить многозарядное помповое ружьё. Для чего? Ну, скажете, для охоты. Для охоты? Но нужен охотничий билет, вступление в охотобщество. Ерунда! Это было раньше. Сейчас либерализация оборота орудуя. Легального. Да и нелегальное оборот никто не отменял. Сейчас делают бизнес на оружии. Главное «бабки». А кто получит «ружьё» и в кого будет стрелять этот «охотник» никого уже больше не интересует. Вот в Росгвардии 340 тысяч «служивых» и они сейчас как бы ( извините за это слово «паразит») контролируют оборот оружия и выдачу оружия гражданским лицам. А эффект от их работы есть? Как оружие ходило по всяким неадекватным людям, так он продолжает ходить. Ужесточить контроль пропускного режима в школах? В «школьном заборе» всегда найдётся сломанная кем-то «доска», через которую преступник легко может проникнуть на территорию школы, даже не заходя в здание школы может устроить стрельбу на поражение. Это не выход. Да и к каждому ученику или учителю «милиционера» не приставишь. Это аксиома. Нужна государственная политика - нужна целенаправленная МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. А государство поручило проводить эту «молодежную политику» непонятным ОМП, типа как при новой администрации Андрея Филатова. И вреда вроде от них нет. Но и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ТОЖЕ НЕТ. А наше государство после каждого такого случая «бьет по хвостам». «Нет ребята все не так, все не так ребята!». Нужно менять смыслы.
Alkonowa1ow
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12 мая в 21:45
Правка. Энцефалопатия- НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
Dochimacho
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Сегодня в 08:19
Да, когда в центре всех смыслов золотой телец, то позитивного ждать не стоит.
Швондер. Alkonowa1ow
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Сегодня в 09:45
Тихо, тихо, иди съешь таблеточку для мозга
Сергей Б
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Сегодня в 10:33
Уже съел поди – стограммовую. Отсыпается.
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