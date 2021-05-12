Стрельба в Казани – виноваты одиночество, плохие отношения между людьми и коррупция

Страшные события в Казани. Не могу себе представить масштаб горя тех, кто потерял своих детей и близких. Желаю им сил это пережить, а тем, кто был ранен – обязательно выкарабкаться и пойти на поправку.

Но эту трагедию нужно разобрать, чтобы минимизировать шансы повторения. Несколько соображений на эту тему.

Первое. К сожалению, надо признать, что подобные психи-одиночки крайне тяжело вычисляются заранее. Сейчас много разговоров о том, что стрелок за пять дней выложил свой план действий в телеграм-канал, и, мол, если б не эта проклятая анонимность в интернете, то можно было бы его поймать. Проблема в том, что этот канал читал только сам его автор и, может быть, еще пара случайных людей (и то, кажется, они подписались после того, как произошли события 11 мая).

В общем, если какой-то человек, будучи хоть в твердом уме, хоть тронувшись оным, решил сделать подобное – выловить его, по большому счету, можно только при большой удаче. Потому что он может не подавать никаких внешних либо сетевых признаков своих намерений, либо делать это крайне завуалированно, либо на очень небольшую и равнодушную аудиторию.

К слову, в США Facebook учится и даже успешно определяет потенциальных самоубийц или еще каких попавших в беду людей, но не знаю, занимаются ли подобным наши соцсети. Они у нас в основном по репостам антиправительственных высказываний специализируются.

Второе. Не слушайте и не ретранслируйте глупости, которые разные чиновники начали нести про то, что во всем виноваты компьютерные игры. Десятки исследований по всему миру показывают – увлечение даже вроде бы самыми кровавыми играми не отражается на реальной агрессии или психическом состоянии человека вообще никак. Зато на нем отражается плохая атмосфера и отношения в семье и то, что называется буллингом или травлей в школе. С этим надо работать.

Третье. Как это часто бывает в России, коррупция убивает. На этот раз опосредованно (в отличие от трагедии в «Зимней вишне», где коррупция была основным триггером к смерти десятков детей), но все же. Черный рынок торговли любыми справками, в том числе, о вменяемости – для права носить оружие или водить транспорт (привет, гигантская смертность в ДТП), может существовать только в напрочь прогнившей коррупционной системе.

Кстати, кто помнит, когда президент Путин поручил Росгвардии, которая выдает россиянам оружие, ужесточить контроль над этим процессом? Правильно. После аналогичной школьной стрельбы в Керчи в 2018 году. И ничего не произошло, потому что для Росгвардии выдача оружия – важный источник доходов.

Опять же – если псих-одиночка поставит себе цель добыть ствол, он, скорее всего, это сделает. Но лучше, когда на этом пути будет стоять больше адекватных и работающих законных препятствий. Тогда не все психи дойдут до момента, когда у них в руках окажется скорострельное и убойное оружие.

К сожалению, наша власть, скорее всего, воспользуется этой трагедией по-своему. Вероятно, она выдаст очередные инициативы по лишению нас каких-нибудь свобод, что никак не повлияет на потенциальные шутинги, но сделает более удобным силовой контроль и давление на общество.

А если говорить о более-менее реальном способе профилактики подобных событий, то базово он лежит в плоскости человеческих отношений. Нужно бороться с насилием внутри семей, нужно бороться с травлей, не бросать людей в одиночестве и не давать им скатываться в безумие.