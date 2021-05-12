16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1567   EUR  90,0040  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Одиночество убивает

Стрельба в Казани – виноваты одиночество, плохие отношения между людьми и коррупция

​Одиночество убивает
Фото tass.ru

Страшные события в Казани. Не могу себе представить масштаб горя тех, кто потерял своих детей и близких. Желаю им сил это пережить, а тем, кто был ранен – обязательно выкарабкаться и пойти на поправку.

Но эту трагедию нужно разобрать, чтобы минимизировать шансы повторения. Несколько соображений на эту тему.

Первое. К сожалению, надо признать, что подобные психи-одиночки крайне тяжело вычисляются заранее. Сейчас много разговоров о том, что стрелок за пять дней выложил свой план действий в телеграм-канал, и, мол, если б не эта проклятая анонимность в интернете, то можно было бы его поймать. Проблема в том, что этот канал читал только сам его автор и, может быть, еще пара случайных людей (и то, кажется, они подписались после того, как произошли события 11 мая).

В общем, если какой-то человек, будучи хоть в твердом уме, хоть тронувшись оным, решил сделать подобное – выловить его, по большому счету, можно только при большой удаче. Потому что он может не подавать никаких внешних либо сетевых признаков своих намерений, либо делать это крайне завуалированно, либо на очень небольшую и равнодушную аудиторию.

К слову, в США Facebook учится и даже успешно определяет потенциальных самоубийц или еще каких попавших в беду людей, но не знаю, занимаются ли подобным наши соцсети. Они у нас в основном по репостам антиправительственных высказываний специализируются.

Второе. Не слушайте и не ретранслируйте глупости, которые разные чиновники начали нести про то, что во всем виноваты компьютерные игры. Десятки исследований по всему миру показывают – увлечение даже вроде бы самыми кровавыми играми не отражается на реальной агрессии или психическом состоянии человека вообще никак. Зато на нем отражается плохая атмосфера и отношения в семье и то, что называется буллингом или травлей в школе. С этим надо работать.

Третье. Как это часто бывает в России, коррупция убивает. На этот раз опосредованно (в отличие от трагедии в «Зимней вишне», где коррупция была основным триггером к смерти десятков детей), но все же. Черный рынок торговли любыми справками, в том числе, о вменяемости – для права носить оружие или водить транспорт (привет, гигантская смертность в ДТП), может существовать только в напрочь прогнившей коррупционной системе.

Кстати, кто помнит, когда президент Путин поручил Росгвардии, которая выдает россиянам оружие, ужесточить контроль над этим процессом? Правильно. После аналогичной школьной стрельбы в Керчи в 2018 году. И ничего не произошло, потому что для Росгвардии выдача оружия – важный источник доходов.

Опять же – если псих-одиночка поставит себе цель добыть ствол, он, скорее всего, это сделает. Но лучше, когда на этом пути будет стоять больше адекватных и работающих законных препятствий. Тогда не все психи дойдут до момента, когда у них в руках окажется скорострельное и убойное оружие.

К сожалению, наша власть, скорее всего, воспользуется этой трагедией по-своему. Вероятно, она выдаст очередные инициативы по лишению нас каких-нибудь свобод, что никак не повлияет на потенциальные шутинги, но сделает более удобным силовой контроль и давление на общество.

А если говорить о более-менее реальном способе профилактики подобных событий, то базово он лежит в плоскости человеческих отношений. Нужно бороться с насилием внутри семей, нужно бороться с травлей, не бросать людей в одиночестве и не давать им скатываться в безумие.


нравится (11) не нравится (1)
Сегодня в 04:08, просмотров: 520, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 07:08
Дима, да даже не черный рынок - даже на официальной комиссии либо на словах уточняют, не стоишь ли на учете
(проходил медкомиссию в апреле), либо формально смотрят в базе про этот самый учет ( а как ты в него попадешь, если никто и никогда тебя не обследует?)
6xz34e
не нравится
Сегодня в 07:12
Уважаемый Дмитрий!Трагедию разберут "по полочкам" ,сделают выводы,лишние отчеты напишут и все.В наше время дали очень много свободы детям,которая очень плачевно заканчивается.Детей воспитывает интернет (самый легкий путь использования детского неокрепшего мозга),а родители заняты работой.Это самый главный (!) минус нового времени.Очень жаль,но это так.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 08:11
Росгвардию с любителем краденой капусты и больших фуражек в отставку и под суд, яровую с ее дорогостоящим пакетом туда же с конфискацией, татарстанского царя, у которого деньги есть только на охрану резиденций - им в компанию
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:32
Д.Щ. как всегда больше демагог пропагандист чем журналист, выдает правду матку порциями.

И конечно «забыл» упомянуть про разжигание агрессии и истерии среди молодежи в соц. сетях, в частности у «оппозиционера» Навального.

Я же приводил выдержки из комментариев у Навального. Но на СИА-ПРЕСС их затирают. И есть за что затирать, там голимая грязная агрессия и русофобия. Именно там, так называемые сторонники Навального, россиян, которых не поддерживают Навального называют «биомусором», точно так же как террорист в Казани.

Или вспомним нижегородскую журналистку Ирину Славину, одинокую «оппозиционерку», которая из протеста подожгла себя возле здания МВД. Это были вменяемые действия? Это все звенья одной цепи – психоза, культивируемого в соц. сетях, в группах «оппозиционеров». Только, в Казани «оппозиционный» психоз проявился у существа с более низким интеллектом чем у Савиной и это животное не стало себя сжигать, а пошло убивать детей.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5872
  2. Имя им — легион 3451
  3. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2346
  4. ​СМИ сообщили о гибели 8 человек во время стрельбы в школе Казани 1835
  5. Как выглядит «кузница кадров» администрации Сургута изнутри? // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1609
  6. ​12 мая в Татарстане — траур по погибшим 1392
  7. ​Наталья Комарова мобилизует безопасность школ Югры 1225
  8. В Сургуте обсудили безопасность школьников и детсадовцев после стрельбы в Казани 1158
  9. ​Прививка – а прогул оплатят? Сургутяне спрашивают, как получить выходной после прививки от COVID-19 1079
  10. ​Как Казань отреагировала на трагедию в школе: что происходит в городе 947
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5872
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 5272
  4. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 3719
  5. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3621
  6. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 3586
  7. Имя им — легион 3451
  8. ​«Ребенок войны» в Нижневартовске выпал из окна и разбился насмерть 3180
  9. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3134
  10. Целую жилую трехэтажку в Нижневартовске можно купить на Avito 3068
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22086
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15114
  3. ​А у меня коты! 11399
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10034
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  6. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 8210
  7. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 7742
  8. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 6228
  9. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 6189
  10. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 6115

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика