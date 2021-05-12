16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1567   EUR  90,0040  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Струсили психиатры, которые могли бы с легкостью поставить казанскому стрелку диагноз paranoia religiosa

У казанского стрелка — очевидное расстройство психики, прошедшее через религиозную возгонку

Струсили психиатры, которые могли бы с легкостью поставить казанскому стрелку диагноз paranoia religiosa
Фото с канала Александра Невзорова в Youtube

Смешно, но опять струсили психиатры, которые по этому видео (речь о фрагменте допроса стрелка из Казани Ильназа Галявиева, ворвавшегося в гимназию №175 и убившего девять человек, смотреть его следует только лицам старше 18 лет по этой ссылке прим. ред.), могли бы уверенно ставить диагноз paranoia religiosa, подробно описанный еще В. П. Сербским.

Маленькая патология (согласно Сербскому, Корсакову и пр.) может жить в психике бесконечно долго, никак не проявляя себя и не провоцируя носителя на дикие поступки. НО!

Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю.

Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами (который раз) и опять ужасно удивляется.

Оригинал


нравится (4) не нравится (2)
Сегодня в 03:09, просмотров: 357, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5872
  2. Имя им — легион 3451
  3. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2346
  4. ​СМИ сообщили о гибели 8 человек во время стрельбы в школе Казани 1835
  5. Как выглядит «кузница кадров» администрации Сургута изнутри? // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1609
  6. ​12 мая в Татарстане — траур по погибшим 1392
  7. ​Наталья Комарова мобилизует безопасность школ Югры 1225
  8. В Сургуте обсудили безопасность школьников и детсадовцев после стрельбы в Казани 1158
  9. ​Прививка – а прогул оплатят? Сургутяне спрашивают, как получить выходной после прививки от COVID-19 1079
  10. ​Как Казань отреагировала на трагедию в школе: что происходит в городе 947
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5872
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 5272
  4. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 3719
  5. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3621
  6. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 3586
  7. Имя им — легион 3451
  8. ​«Ребенок войны» в Нижневартовске выпал из окна и разбился насмерть 3180
  9. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3134
  10. Целую жилую трехэтажку в Нижневартовске можно купить на Avito 3068
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22086
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15114
  3. ​А у меня коты! 11399
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10034
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  6. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 8210
  7. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 7742
  8. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 6228
  9. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 6189
  10. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 6115

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика