У казанского стрелка — очевидное расстройство психики, прошедшее через религиозную возгонку

Смешно, но опять струсили психиатры, которые по этому видео (речь о фрагменте допроса стрелка из Казани Ильназа Галявиева, ворвавшегося в гимназию №175 и убившего девять человек, смотреть его следует только лицам старше 18 лет по этой ссылке — прим. ред.), могли бы уверенно ставить диагноз paranoia religiosa, подробно описанный еще В. П. Сербским.

Маленькая патология (согласно Сербскому, Корсакову и пр.) может жить в психике бесконечно долго, никак не проявляя себя и не провоцируя носителя на дикие поступки. НО!

Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю.

Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами (который раз) и опять ужасно удивляется.

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