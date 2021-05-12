Даже в Югре избыточная смертность в пять раз выше, чем официальное количество жертв коронавируса

Ситуация в стране

Многие критически мыслящие люди, наблюдая за парадом хвастовства со стороны власти о том как она успешно справляется с эпидемией, подозревали, что не все данные, мягко говоря, корректны. Но когда по итогам года вышла статистика смертности, глаза на лоб вылезли уже у всех. Избыточная смертность по итогам года в районе 300 тысяч, а если считать с апреля 2020 по март 2021, то около 500 тысяч. Это сделало нашу страну одним из лидеров по количеству смертей во время пандемии как в абсолютном, так и в относительном значениях. А в части разницы или «несоответствия» официальной статистики (по данным оперштаба РФ, от ковида за 2020 год умерли всего 57 600 человек) и реальной избыточной смертности мы заняли первое место, обогнав не только развитые, но и все без исключения развивающиеся страны.

График meduza.io (российские власти считают это СМИ иностранным агентом)

Несоответствие избыточной смертности и официальных данных об умерших от ковида были настолько оглушительны и очевидны, что Росстату пришлось «увеличить» потери от вируса, доведя эту цифру до 131118, что тоже не объясняет и половину смертей. Однако несгибаемый федеральный оперштаб гнет свою линию – по его данным, с апреля 2020 по январь 2021 у нас всего 73618 погибших (а суммарно за все время пандемии – на 11 мая почти 114 тысяч).

График РБК

Ситуация в ХМАО

Ровно то же самое происходит и у нас в регионе. По данным Федеральной службы государственной статистики, за период 2019 года от всех причин умерли 10112 человек, в 2020 году – уже 12794. Разница, или избыточная смертность в 2020 году составила 2682 человека – рост примерно на 26 процентов. В то же самое время по данным оперштаба Югры, всего за 2020 года от коронавируса скончались 541 человек. Разница в пять раз!

На мой официальный запрос о причинах избыточной смертности заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов заявил следующее: «Новая коронавирусная инфекция за весь период пандемии была выявлена у 850 умерших, где она послужила основной причиной смерти. В остальных случаях Ковид-инфекция выявлена в качестве сопутствующей причины, как не повлиявшая на летальный исход, но явилась катализатором (ускорил и утяжелил их течение), который оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний, что в совокупности и объясняет избыточную смертность».

Во-первых, пусть вас не смущает разница между данными оперштаба 541 человек и данные приведенные Кольцовым 850 умерших от коронавируса. Насколько я понял, замгубернатора оперирует статистикой департамента здравоохранения, а оперштаб – данными Роспотребнадзора. И, как вы понимаете, такая чехарда с цифрами никак не способствует доверию, но является неотъемлемой частью российской действительности, когда у двух ведомств не совпадают данные одних и тех же показателей.

Во-вторых, как пояснил Кольцов, причиной смерти остальных граждан напрямую коронавирус не стал, однако он послужил, как там говорится, катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний. То есть если бы человек не заразился, то, скорее всего, остался бы жив. Проще говоря, все равно в смерти виноват коронавирус.

Так в чем же причина такого чудовищного разрыва между избыточной смертностью и данными оперштабов?

Блеснули чешуей

Наверное, я не буду особенно оригинальным, пытаясь ответить на этот вопрос. На мой взгляд, причина в том, что действующая власть уже на протяжении десяти лет не способная предложить позитивную повестку в социально-экономической части, решила оседлать тему с пандемией, блеснуть, так сказать, чешуей. И, надо сказать, блеснула по полной. Рассказы о том, как нам удалось мобилизовать медицину, как нам первым и единственным удалось придумать пилюльки от коронавируса (кстати, что там по поводу их эффективности?), панегирики профессионализму и мужеству медиков. В общем, победа по всем франтам.

Но, как это часто бывает в современной России, победа только на экране телевизора. А в реальной жизни вранье, шапкозакидательство, некомпетентные, импульсивные действия. Действия, которые, с одной стороны угробили людей, а, с другой, нанесли чудовищный урон малому и среднему бизнесу.

От «неплохо справились» до «полной катастрофы»

Это настолько поразительно, что происходящее кажется мне каким-то заговором. Никто и нигде в нашей стране не говорит об очевидных вещах. А именно – защита от чрезвычайных ситуаций и эпидемий своих граждан – это одна из первейших функций государства. И каждый погибший (а от эпидемий именно гибнут, как на войне или от ЧП) на совести государства, которое не смогло его защитить. Цифры потерь в данном случае имеют решающее значение. Одно дело 57 000 человек, что по мировым меркам неплохо, и другое – 300 000, что означает полную катастрофу.

Я считаю, что власти Росси в данном конкретном случае при помощи статистических ухищрений намеренно занижают, как мы видим, в разы, количество погибших от коронавируса, что бы избежать политической и, как бы это могло быть в другой реальности – уголовной ответственности за допущение таких страшных последствий.

И было бы полбеды, если бы власть морочила голову своему электорату, а сама при этом делала выводы и меняла ситуацию. Но ведь нет! Они радуются, как дети. Они считают, что справились блестяще. Благодарят друг друга, дарят ценные призы и вешают медали. Что для граждан России означает только одно: мы и дальше будем дохнуть, как мухи, в государстве, которое не способно выполнять свои базовые функции по защите граждан.