Кто же первый из политиков разыграет карту «Вернуть смертную казнь» — и козырная ли она?

Не прошло и нескольких часов после трагедии в Казани, как заветное «Вернуть смертную казнь!» таки прозвучало: можно было тотализатор устроить — кто из политиков разыграет эту карту.

Разыграл справедливорос Сергей Миронов, которой говорит, что высшую меру наказания должно применять к тем, кто осужден за убийство детей.

Нет, с этим точно что-то надо делать. Запрещать политикам говорить «наскоряк»; обязывать работать с консультантами, спичрайтерами, психологами там... Да просто — сесть и вдумчиво почитать новости. И тогда окажется, что смертная казнь для отморозка, который сегодня лишил жизни девять человек, — не наказание вовсе. Он сам собирался, извините, выпилиться.

Пора понять: все эти представления о высших карах и высших мерах остались где-то в прошлом веке. Для нового поколения террористов смерть — не аргумент. Казанский стрелок родился 11 сентября 2001 года — символизм шокирует; но кто ж на это обратит внимание? Явно не политик, учуявший в очередной трагедии возможность для громкого пиара. Ну вот вам, Сергей Михайлович, от небольшого портала siapress.ru упоминание; не благодарите.