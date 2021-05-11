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​Смерть — не аргумент

Кто же первый из политиков разыграет карту «Вернуть смертную казнь» — и козырная ли она?

​Смерть — не аргумент
Фото: Пресс-служба Госдумы

Не прошло и нескольких часов после трагедии в Казани, как заветное «Вернуть смертную казнь!» таки прозвучало: можно было тотализатор устроить — кто из политиков разыграет эту карту.

Разыграл справедливорос Сергей Миронов, которой говорит, что высшую меру наказания должно применять к тем, кто осужден за убийство детей.

Нет, с этим точно что-то надо делать. Запрещать политикам говорить «наскоряк»; обязывать работать с консультантами, спичрайтерами, психологами там... Да просто — сесть и вдумчиво почитать новости. И тогда окажется, что смертная казнь для отморозка, который сегодня лишил жизни девять человек, — не наказание вовсе. Он сам собирался, извините, выпилиться.

Пора понять: все эти представления о высших карах и высших мерах остались где-то в прошлом веке. Для нового поколения террористов смерть — не аргумент. Казанский стрелок родился 11 сентября 2001 года — символизм шокирует; но кто ж на это обратит внимание? Явно не политик, учуявший в очередной трагедии возможность для громкого пиара. Ну вот вам, Сергей Михайлович, от небольшого портала siapress.ru упоминание; не благодарите.


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11 мая в 16:38, просмотров: 845, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
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11 мая в 17:06
Да, плохо что опять для пиара покричат и забудут, как прошлогодний снег.

Но в таких случаях как этот – все-таки смертная казнь.

И меня то в пиаре никто не заподозрит.
Ю.H. Сергей Б
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11 мая в 17:09
Смертнику - смертную казнь. Вы уверены, что это все-таки наказание?
Сергей Б Ю.H.
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11 мая в 17:34
Это надо у родных и близких погибших детей спросить.
Сергей Б Ю.H.
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11 мая в 17:40
И смотрел видео с этим смертником, поверьте это животное будет цепляться за жизнь как последняя скотина.
Alkonowa1ow
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11 мая в 20:21
Проблему надо искать в голове любого «стрелка». А сколько их было? Много. Резонансных можно только вспомнить: «Бабушкинский», «Керченский», «Забайкальский»( скорее «тюменский из Вагая»). Теперь вот «Казанский». Смертная Казнь? Нет. Пожизненное? Как решит суд присяжных. Если найдут уважительные причины, то присяжные вынесут могут вынести вердикт: «виновен, но достоин снисхождения». А это максимум 25 лет и плюс компенсация морального вреда по полтора-два миллиона на семью потерпевших. Что в случае с «казанскими» стрелком -это 12-15 млн рублей выплат пострадавшим семьям. Далее колония строго режима и возможность при примерном поведении после «отсидки» 2/3 срока выход на УДО. И сомнительная «минута славы» как бонус: пресса, СМИ, телевидение будут «жевать» эту тему полгода-год. Это примерный алгоритм того, что ожидает убийцу из Казани, согласно нашего УК и отношения нашего общества к таким «героям». Полная безопасность получается. Если нового «Калоева» не найдётся? Всякое может случится. Однако смертная не светит. Смертная Казнь по предложению Миронова не изменит ничего. Тут необходимо ещё раз обществу задуматься, что оно вкладывает сегодня в головы наших граждан с юного возраста. И государство мало этим занимается, пока находится в статусе наблюдателя. Или отговаривается тем, что мол мы не одни такие, типа вот посмотрите что творится ещё хуже и пошли перечислять все страны, где такие стрелки стреляют в невинные жертвы. Мол, это мировой тренд. Поэтому усилят в школах на время безопасность. И все. А что дальше?
Сергей Б Alkonowa1ow
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11 мая в 20:28
В этом случае и искать проблему не особо мудрено – это был навальненок.
kosha
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11 мая в 23:36
Наказание это будет или нет не знаю .Однако для обеспечения безопасности остальных хищник должен быть обезврежен , возможно и лучше ещё на этапе организации своих злодеяний в том чисде и путем уничтожения . Поэтому карать таким способом не только за содеянное ,но и за подготовку , и за соучастие .Они все равно поставили себя вне общества , закона и морали .
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