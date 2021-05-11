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​Как Казань отреагировала на трагедию в школе: что происходит в городе

Улицы опустели, детей разобрали по домам: Казань сегодня

​Как Казань отреагировала на трагедию в школе: что происходит в городе
Фото: Бизнес Онлайн, @kzn_official

Казанцы оперативно отреагировали на новости о шутинге в школе 175. В местных мессенджерах (общедомовые чаты, родительские и пр.), естественно, начали расходиться фейки о стрельбе в других школах, о нехватке донорской крови в Детской республиканской больнице, — дезу оперативно опровергают власти, параллельно задерживая авторов и распространителей (известно уже о двух задержаниях).

Из достоверного: проверять, насколько данные о вероятной стрельбе в других учебных учреждениях правдивы, руководство школ и детских садов не стало — обзвонили родителей с просьбой срочно забрать детей по домам. Наши соседи сорвались с работы и отправились в школы. В здание их не пустили — передали чад прямо на улице.

Естественно, детские площадки, на которых гуляли мамы с малышами, вмиг опустели — все от греха подальше сидят по домам и смотрят новости из всех источников.

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11 мая в 14:51, просмотров: 947, комментариев: 0
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