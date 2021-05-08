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Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения

Замгубернатора Югры поздравляет с Днем Победы

Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения

Дорогие друзья!

К этому празднику нельзя относиться равнодушно. Лично для меня он всегда был и остаётся святым!

В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в истории, наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых, многомиллионных потерь.

Низкий поклон вам, поколение победителей! За мужество и стойкость! За вашу самоотверженность, с которой вы прошли суровые испытания на фронте и в тылу. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и преданности!

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость!

И самое главное – память о тех страшных, но героических событиях!


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Сегодня в 18:49, просмотров: 102, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 19:19
А вы то чё, кому чего доказали? Или это только Красноярова в 1945 всем устроила?

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