Замгубернатора Югры поздравляет с Днем Победы

Дорогие друзья!

К этому празднику нельзя относиться равнодушно. Лично для меня он всегда был и остаётся святым!

В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в истории, наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых, многомиллионных потерь.

Низкий поклон вам, поколение победителей! За мужество и стойкость! За вашу самоотверженность, с которой вы прошли суровые испытания на фронте и в тылу. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и преданности!

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость!

И самое главное – память о тех страшных, но героических событиях!