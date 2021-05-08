Политический смысл переназначения гендиректора Сургутнефтегаза еще на пять лет

Владимир Богданов будет работать генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» еще пять лет. Такое решение было принято под майские выходные и примерно за месяц до 70-летия легендарного руководителя. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили, какой политический смысл несет это решение, насколько нивелировались угрозы «поглощения» Сургутнефтегаза со стороны крупных околокремлевских игроков, и как это все отразится на Югре.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский –издатель газеты «Новый Город» также на связи. Тарас, прием.

Тарас Самборский: Прием. Привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Да, поговорим про то, что у нас произошло самое главное за минувшую неделю, которая у нас была на половину выходными, наполовину рабочими днями. Для кого-то это был рабочий день с той точки зрения, что Сургутнефтегаз продлил контракт Владимира Богданова в качестве генерального директора публичного акционерного общества нашей самой главной компании Сургута, и в принципе Югры. Продлил на пять лет. Вроде новость обычная корпоративная, то есть приняли какое-то решение, но на самом деле она, конечно, имеет гигантское значение для нашего региона и особенно для Сургута, неизменным патриотом которого является Владимир Леонидович. Тарас, как бы ты оценил, если говорить о масштабах этого события в рамках нашей новостной повестки?

Т.С.: Действительно, новость прошла весьма незамеченной, как-то так одной строкой и много об этом не говорили. Хотя это хорошая новость. Она хороша тем, что в условиях достаточно сильной неопределенности, такой я бы даже сказал региональной неопределенности, она исходит из Москвы: что будет с нашими органами власти после 21 сентября после выборов в Госдуму и выборов остальных, что будет с муниципальными нашими властями на фоне, например, того, что Андрей Трубецкой тоже засобирался в Государственную думу.

Д.Щ.: Об этом мы поговорим в нашей серии.

Т.С.: Да, мы видим, только что сменилась власть в Сургуте и все это, конечно, создает определенную нервозность, некоторую турбулентность и возникают всякие нехорошие предположения о стабильности в Сургуте в частности, и в регионе в целом. И назначение Владимира Богданова на пятилетний следующий срок сильно успокаивает в этой ситуации тех, кому до этого всего есть дело. Вообще у Владимира Леонидовича это хорошо так организовано: у него всегда советы директоров и акционерное собрание проходит перед его днем рождения. Получается, он каждый раз получает такой вот подарок себе на каждый юбилей. Потому что контракты пятилетние.

Д.Щ.: Причем, да, у него пятилетние контракты, ему 70 лет скоро.

Т.С.: Я не знаю так сделано нарочно или случайно произошло, но особенно сегодня, накануне его достаточно значимого юбилея (приближается 70-летие Богданова), это выглядит как в общем-то как какая-то подгаданная ситуация. Потому что после дня рождения, особенно после юбилея, проводить советы директоров с назначением директора, мне кажется, это как-то уже будет сложнее. Но в любом случае, Сургутнефтегаз — это отдельное царство, со своими законами, порядками и видимо Богданов делает так, как считает правильным и...

Д.Щ.: Так, как считает правильным кто?

Т.С.: Но его переназначение, еще и на такой большой срок — пять лет, а замечу на конец этого контракта Владимиру Леонидовичу исполнится уже 75 лет, говорит о том, что у Богданова все хорошо с руководством страны. То есть эти все слухи, которые сопровождали Сургутнефтегаз последние несколько лет о каком-то возможном поглощении Сургутнефтегаза Роснефтью, об изъятии этих триллионов сургутнефтегазовских, о том, что компания будет также перерегистрирована в Москве или в Питере — сегодняшней новостью о его переназначении немножечко тоже подуспокаиваются. Хотя нельзя исключать, что контракт Богданова является каким-то успокоительным средством против возможных тех или иных поползновений в отношении Сургутнефтегаза, которые я только что перечислил. «Пожалуйста, вот тебе контракт, но давай мы там немножко что-то поменяем с компанией». Потому что в целом сейчас страна находится в таком непонятном состоянии и вся геополитическая ситуация не очень...

Д.Щ.: Транзит.

Т.С.: Да, все говорят о транзите. Все говорят о каком-то судорожном поиске преемника. Ясно, что на тесных личных взаимоотношениях президента Путина и Владимира Леонидовича Богданова вся эта ситуация тоже каким-то образом сказывается.

Так что я бы, с одной стороны, на данном этапе выдохнул, с Сургутнефтегазом все спокойно, все стабильно. Соответственно это каким-то образом, причем весьма существенным, повлияет и на стабильность политической ситуации в нашем регионе, это успокоит тысячи работников Сургутнефтегаза, тысячи контрагентов Сургутнефтегаза.

Д.Щ.: Десятки тысяч, сто тысяч работают в Сургутнефтегазе, из них многие живут в нашем регионе.

Т.С.: Хорошо, сотни тысяч. Точнее, верно. Но понятно, что я использовал просто идиому. И все-таки надо предполагать, что так или иначе, что такая вкусная компания как Сургутнефтегаз, у которой физические остатки на расчетных счетах превышают ее прибыль…

Д.Щ.: Да, ее стоимость даже превышает, по-моему.

Т.С.: Да-да. Эту компанию, конечно же, в условиях транзита власти, в условиях турбулентности политической в стране, наверняка какие-то другие значимые игроки рассматривают в качестве какого-то интересного актива. Для меня лично эта ситуация кажется несколько тревожной. Ну скажем так, все наши предыдущие страхи они автоматически с переназначением Владимира Леонидовича не исчезают, они просто сглаживаются на некоторое время. Но в любом случае, Владимира Леонидовича можно поздравить и с назначением, и с предстоящим днем рождения и пожелать ему долгих лет.

Д.Щ.: И пожелать ему здоровья очень много. Ну и, собственно, да, Богданов — это наш статус-кво. Это значит, что у нас еще какое-то время будут деньги, пока компания зарегистрирована здесь, платит здесь свои налоги, именно налог на прибыль — самое главное. Налог на прибыль Сургутнефтегаза составляет очень большую долю бюджета нашего региона. То есть если Сургут, скажем так, от этого напрямую получает не сильно много, то именно округ очень сильно зависит от Сургутнефтегаза. То, что это все будет сохраняться в нынешнем состоянии, – это означает, что в Югре будет все плюс-минус также. В принципе также неплохо. В том плане, что будут деньги на все наши дела, все наши проекты.

Ну что ж, тогда будем завешать эту часть. У нас в этот раз три эпизода «О чем говорят» на этой неделе. Так что следующие будут посвящены и выборам в Госдуму и новой администрации города Сургута. Так что заходите, смотрите у нас на YouTube-канале, подписывайтесь на него, кстати говоря. Заходите к нам на siapress.ru там смотрите, читайте расшифровки. Все будет, поехали дальше.