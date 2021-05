Выступления российских исполнителей на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» // обзор СИА-ПРЕСС

Через 10 дней начнется юбилейный – 65-й конкурс эстрадной песни «Евровидение». Россию в Роттердаме представит нашумевшая исполнительница Манижа. Какие шансы у девушки, рожденной в Таджикистане и поющей о русской женщине, пока не ясно. СИА-ПРЕСС же предлагает не гадать, а заглянуть в прошлое, вспомнив выступления наших соотечественников на, пожалуй, самом известном песенном конкурсе.

1994 год: 9 место – середина

27 лет назад Россия впервые приняла участие в «Евровидении». Право представить страну досталось певице Юдифь. Она исполнила песню «Вечный странник», что принесло дебютантам конкурса, то есть нам, девятое место из 15. Это не лучшее выступление в истории России, но и не самое худшее, конечно.

1995 год: 17 место – провал

В Дублин с песней «Колыбельная вулкану» поехал тогда еще не король российской эстрады, а просто Филипп Киркоров. 28-летний Киркоров не смог очаровать международную публику, которая отдала предпочтение Норвегии. Киркоров же увез домой 17 место.

1996 год: 27 место – провал

Андрей Косинский спел композицию «Я это я». Занял 27 место. Кто-нибудь помнит Косинского или эту песню?

1997 год: 15 место – провал

Показать всем класс вызвалась главная исполнительница нашей сцены Алла Пугачева. Песня была соответствующей – «Примадонна». Правда иностранные слушатели не оценили ни вокальных данных Аллы Борисовны, ни манеру исполнения. Как итог, 15 место.

2000 год: 2 место – успех

Два года Россия не участвовала в конкурсе, копила силы и сразу же вошла в миллениум со вторым местом. Алсу и ее «Solo». Высший бал нам присудили Хорватия, Румыния, Кипр и Мальта.

2001 год: 12 место – провал

В Копенгаген отправилась группа «Мумий Тролль» с песней «Lady Alpine Blue». Илья Лагутенко не произвёл на публику ожидаемого впечатления, все-таки песня была выбрана далеко не самая лучшая. Что ж, уходим, уходим, ухо-о-о-о-о-дим с 12 местом в кармане.

2002 год: 10 место – середина

Снова группа, только теперь поп-направления. Веселые парни из квартета «Премьер-министр» вышли на таллинскую сцену в белом, исполнив заводную «Nothern Girl». 4-й конкурс принес России десятое место.

2003 год: 3 место – успех

Юля Волкова и Лена Катина, более известные как группа t.A.T.u. исполнили песню «Не верь. Не бойся, не проси». Девчонки вышли на сцену в обычных майках и джинсах. Публике нравилась эксцентричные исполнительницы из России, но в итоге им было присуждено только третье место. Очень долго обсуждалась версия с фальсификацией голосов.

2004 год: 11 место – провал

Голосистая Юлия Савичева не смогла пробиться даже в первую десятку. Выпускница «Фабрики звезд» заняла 11 место, что обидно, учитывая исходные вокальные данные певицы.

2005 год: 15 место – провал

Еще одна «фабрикантка» была отправлена на юбилейный, 50-й конкурс, который состоялся в Киеве. В соседнюю страну отправилась Наталья Подольская с песней «Nobody hurt no one». 15 место. Лучшей признали Елену Папаризу из Греции.

2006 год: 2 место – успех

Популярный в стране Дима Билан взял на себя бремя участника от России. В полуфинале Билан выступал 13-м, число стало для него счастливым, и он смог выйти в финал, где эффектному парню, ловко подпрыгивающему на сцене рядом с балеринами, присудили «серебро»! Максимальное количество баллов отдали зрители из Нидерландов, Молдовы, Израиля, Латвии, Армении, Болгарии, Беларуси и Украины.

2007 год: 3 место – успех

В Хельсинки от России отправилось женское трио «Serebro» с песней «Song#1». Дерзкие девушки во главе с очередной «фабриканткой» Еленой Темниковой заняли третье место.

2008 год: ПОБЕДА

Зрители решили, что страну во второй раз должен представить Дима Билан. Только хотели, чтобы музыкант не просто вошел в призовую тройку, а выиграл главную награду. В ход пустили тяжелую артиллерию – фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона, песню выбрали лиричную «Belive». Билан выступал предпоследним, что, однако не сказалось на результате – 272 балла и безоговорочное первое место!

2009 год: 11 место – провал

Россия стала принимающей страной благодаря победе Билана. От нас на сцене выступала Анастасия Приходько с композицией «Мамо». Девушка заняла лишь 11 место. Конкурс стал самым многочисленным по количеству стран-участниц – 43. Лучшим стал очаровательный Александр Рыбак из Норвегии.

2010 год: 11 место – провал

Пётр Налич поехал в Осло с песней «Lost and forgotten». Ему присудили 11 место, наивысший бал дали только белорусы.

2011 год: 16 место – провал

Русский, как говорит он сам про себя, Элвис Пресли Алексей Воробьев вышел на сцену Дюссельдорфа с композицией «Get You». По итогам конкурса он стал 16-м. Правда, как отмечают эксперты, если отбросить симпатии зрителей и взять в расчет только оценку судей, Воробьев занял бы последнее, 25 место.

2012 год: 2 место – успех

В Баку налегке от России приехали не супер-профессионалы, а необычный народный коллектив «Бурановские бабушки» с песней на удмуртском и английском языках «Party for Everybody». Симпатичные бабульки привезли в Россию второе место.

2013 год: 5 место – середина

Швецию вместе со зрителями 38 стран пыталась покорить победительница шоу «Голос» Дина Гарипова. Девушка исполнила композицию «What If». Набрав 174 балла, Гарипова заняла 5 место.

2014 год: 6 место – середина

Сестры Толмачева Мария и Анастасия отправились в Данию, чтобы попытать удачу. Но девушкам удалось взять только 7 место. Все же внимание в конкурсе было приковано к участнице из Австрии Кончите Вурст, которая вышла на сцену в шикарном вечернем платье и… с бородой. Дрэг-квин вызвала невероятный резонанс во всем мире.

2015 год: 2 место – успех

В Австрию поехала шикарная, утонченная и талантливая Полина Гагарина. Ее композиция «A million vocies» была по-настоящему яркой. Но первое место голосистой блондинке заполучить не удалось. Полина стала второй, уступив победу шведу Монсу Сельмерлеву.

2016 год: 3 место – успех

После Полины Гагариной отправлять на конкурс следовало бы не менее достойного представителя. Им стал Сергей Лазарев. В успехе певца никто не сомневался – талант, многолетний профессионализм, голос, умение вести себя на сцене, яркие шоу, в конце концов опыт исполнения именно на английском языке должны были сделать свое дело. В Стокгольм Лазарев привез хит «You are the only one» с ярким сценическим номером. В итоге Сергей стал третьим, хотя зрительское голосование принесло ему безоговорочную победу.

2018 год: 15 место – провал

В Лиссабон поехала Юлия Самойлова с песней «I Won't Break». Она же должна была годом ранее выступать на конкурсе на Украине, но ей был запрещен въезд в эту страну. В итоге Юлия впервые за всю историю участия в «Евровидении» Россия не вышла в финальный этап.

2019 год: 3 место – успех

Повторить историю успеха Димы Билана Сергею Лазареву не удалось. Певец второй раз отправился на конкурс спустя три года. Снова яркое шоу, проникновенная песня «Scream». Однако он закрепил собственный результат, снова став обладателем «бронзы». Выиграл последний перед пандемией коронавируса конкурс Дункан Лоуренс из Нидерландов.