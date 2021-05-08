Юрий Важенин поздравляет ветеранов и сургутян с праздником Победы

Дорогие друзья!

Для нашей страны 9 Мая был и навсегда останется священным днём, праздником, который возвышает нас, наполняет наши сердца самыми сложными чувствами – радостью и скорбью, состраданием и благородством. Всенародная освободительная война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать долгих дней и ночей, закончилась победой, ковавшейся общим титаническим самоотверженным трудом.

Дорогие ветераны, вы не жалели своей жизни ради чести и свободы страны. Вы были едины и отстояли свою Отчизну. Низко кланяюсь всем павшим и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, желаю вам долгой активной жизни и благополучия.

Добытая дорогой ценой Победа стала для нас духовной опорой, мерилом мужества и самоотверженности, человечности и сострадания, призывом любить свою Родину и беззаветно служить ей. Долг нынешнего поколения – защитить от всех бесчеловечных посягательств память о жертвах, историческую справедливость, Знамя нашей славы!

Пусть миром дышат наши небеса, пусть дети улыбаются спокойно и весело, пусть прадеды искренне гордятся своими внуками по праву!

Здоровья, любви, благополучия, огромного запаса вдохновения и настоящего весеннего настроения!