Председатель думы города Сургута Надежда Красноярова поздравляет с 9 Мая

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые сургутяне!

9 Мая – день радости от Победы и скорби от потерь, символ величия нашего народа, его любви к Родине! Мы помним тех, кто отдал жизни за наше Отечество, кто поднимал страну из руин.

Пять лет звенящего горя, взрывов и слез. 50 лет оглушительной тишины… Именно столько бы длилась минута молчания в память о каждом из 27 миллионов погибших советских людей.

Нельзя предать забвению подвиг советских героев, нельзя молчать, когда нашу историю пытаются перекроить, а Победу обесценить, нельзя прервать традицию возлагать цветы героям и чтить их память!

Мы доказали всему миру, что правда на нашей стороне: мы не нападали, мы защищали свой дом, свою страну, свою Родину!

Мирного неба всем нам, стойкости и мужества! С праздником, с Днем Победы!