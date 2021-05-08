Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые сургутяне!
9 Мая – день радости от Победы и скорби от потерь, символ величия нашего народа, его любви к Родине! Мы помним тех, кто отдал жизни за наше Отечество, кто поднимал страну из руин.
Пять лет звенящего горя, взрывов и слез. 50 лет оглушительной тишины… Именно столько бы длилась минута молчания в память о каждом из 27 миллионов погибших советских людей.
Нельзя предать забвению подвиг советских героев, нельзя молчать, когда нашу историю пытаются перекроить, а Победу обесценить, нельзя прервать традицию возлагать цветы героям и чтить их память!
Мы доказали всему миру, что правда на нашей стороне: мы не нападали, мы защищали свой дом, свою страну, свою Родину!
Мирного неба всем нам, стойкости и мужества! С праздником, с Днем Победы!
Если пенсии у победителей ветеранов в Сургуте меньше чем пособия у побежденных ветеранов вермахта в их побежденных странах и если доходы россиян в победившей стране меньше доходов граждан, проживающих в побежденных странах, то непросто грош цена всем заявлениям Краснояровой, все эти ее заявления про то, что они «доказали всему миру» – это кощунство и циничное глумление над ветеранами и россиянами.