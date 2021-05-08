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Нас переполняет гордость за наш народ

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем Победы

Нас переполняет гордость за наш народ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие сургутяне! Поздравляю вас с Днём Победы!

76 лет прошло со дня Великой Победы. Но и сегодня нас переполняет радость этого дня, гордость за наш народ, безграничная благодарность героям за подвиг.

2615 наших земляков ушли на войну с врагом. Почти половина из них остались на полях Великой Отечественной, многие скончались от ран в первые послевоенные годы. Вечная им память!

Мы преклоняемся перед отвагой фронтовиков и стойкостью тружеников тыла. Самые искренние слова признательности шлём вам, дорогие ветераны. Здоровья вам и долголетия!

Желаю всем сургутянам мира, добра и благополучия!

С праздником! С Днём Победы!


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Сегодня в 12:28, просмотров: 119, комментариев: 0
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