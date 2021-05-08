Куда подевались бомжи Сургута: вся правда о цивилизованном мире бездомных

Заметили, сейчас по городу гораздо меньше беспризорных, чем лет 10 назад? Это видно невооруженным глазом. Но все же бывает, зимой в соцсетях натыкаешься на такие посты: человек лежит на улице/в подъезде/на остановке, замерзает.

Складывается впечатление, что лежат они там намеренно, чтобы заработать какую-нибудь болячку и попасть в больницу, где есть крыша над головой, тепло и самое главное кормят стабильно. Это и подтолкнуло корреспондента siapress.ru выяснить, где все-таки обитают сургутские бездомные, как они выживают в условиях безжалостных улиц, как оказываются в таком положении и почему не хотят из него выбираться.

Версию с намеренным покалечиванием подтверждает статистика. В Сургутскую городскую клиническую больницу в прошлом году только за полгода (с ноября по апрель) обратились за помощью 11 человек без определенного места жительства. Десять из них поступили с диагнозом отморожение. «Некоторые действительно получили термические травмы (усилили степень отморожения) с целью попасть на лечение в ожоговое отделение больницы», – отметили в СГКБ.

В помощи им никто не отказывает, несмотря на отсутствие документов и полиса обязательного медстрахования. Точно также действуют в местном травм-центре – если поступил бездомный, ему надо помочь: «У нас для таких случаев есть определенные правила санитарной обработки. А медсестры по своей доброте душевной даже приносят для них ненужную чистую одежду из дома, хотя это уже вне рамок их профессиональной деятельности».

Просто так попасть на лечение в медучреждение ни у кого, естественно, не получится. «Если характер травмы не по нашему профилю, то мы просто переводим человека в другое медучреждение. Если больной тяжелый, то вызываем для этого скорую», – добавили в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы.

Во время подготовки данного материала обнаружились интересные истории из прошлого. Ходят легенды, что раньше бомжи тихо-мирно обитали в тепловых городских сетях на условно-легальных правах. О таком парадоксальном факте, обнаружившемся при подготовке журналистского материала много лет назад, поведал издатель СИА-ПРЕСС Тарас Самборский: «Мы случайно выяснили, что в тепловых камерах живут бомжи. Эти камеры где-то шесть на шесть метров. Тогда мы побежали к Сергею Переладову, директору ГТС на тот момент, который сказал, что обо всем этом знает и даже поощряет, потому что, говорит, «бомж камеру обустраивает, там всегда сухо, ничего не течет, посторонние не лазят, иногда они нам даже помогают что–то сделать, к примеру, снег откопать». Бомжи следили за порядком на объекте, как в своем доме.Можно сказать, что так город остроумно подошел к решению рабочей задачи – обслуживанию тепловых камер.

Зацепкой, где найти бомжей сегодня, для корреспондента стала бумажная листовка на остановке: «Помощь людям! Алко-наркозависимым и бездомным».

Восстановление документов, отправка до дома и даже стабильные ежедневные выплаты в 200-300 рублей в день обещают авторы объявления. Ради интереса мы позвонили туда и договорились о встрече. Приглашать к себе собеседники не стали, но прийти и рассказать о жизни своих подопечных согласились. Гостями СИА-ПРЕСС стали тезки – два Дмитрия.

Оказалось, что бомжи, которых часто приводит к такому положению именно зависимость, сейчас живут вполне себе цивилизованно и даже создают некие кланы. Только это не та киношная (а может и реальная) иерархия, где есть главарь, который собирает дань с бичей, что весь день рылись в помойках и стояли на улице с протянутой рукой. Сейчас это называется межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни». В Сургуте у них есть два филиала.

Волонтеры «ЛЖ» рассказали, что к ним действительно приходят за помощью зависимые от алкоголя, наркотиков и даже бездомные. Сами собеседники прошли этот путь в организации с самого начала: от зависимости до восстановления. И теперь своим примером показывают другим членам своего общества, что даже они могут наладить жизнь.

Мы просто ездим по городу, ищем людей на остановках, жд-вокзале. В соцсетях мониторим информацию о бездомных, приезжаем, предлагаем свою помощь. У нас добровольная организация. Но в Сургуте мы больше ориентируемся на ребят-вахтовиков. Многих приезжих на заработки обманывают, не выплачивают зарплату, так что потом они не могут добраться до дома и живут на вокзале. Мы им предоставляем жилье, даем возможность трудиться, а заработанные деньги идут на нужды филиала: питание, одежда, аренда жилья, медицина и так далее», – рассказывает волонтер «Линии жизни» Дмитрий. Все это – взамен на обещание больше не употреблять.

«На улице сейчас остаются только те, кто не хочет ничего менять. Некоторые уже реально махнули рукой на свою жизнь. Вот он лежит в снегу и ему уже все равно, что будет дальше», – говорят волонтеры.

Сейчас в двух местных филиалах, то есть съемных общаковых квартирах для членов сообщества, могут принять 20 человек. При этом текучка «кадров» тут как и на рынке труда – кто-то находит себя и возвращается в привычную самостоятельную жизнь, кто-то делает выбор в пользу улицы и тоже уходит в свободное плавание.

«Некоторые даже приходят и говорят: «Ой! У вас слишком хорошо. Да так не бывает. Я пойду обратно в подвал», – приводит случай из жизни Дмитрий.

Бывает и наоборот – когда в свои ряды не могут принять желающего по определенным обстоятельствам. К примеру, инвалидов. Им нужно медицинское сопровождение, подходящие условия проживания, чего пока нет у местного филиала организации. Но на этот случай есть «Альтернатива» – центр реабилитации в Сургуте на ул. Пионерной, 2.

«Сейчас мы живем на четвертом этаже. У нас лифт два месяца делали. Поэтому инвалидам в таких условиях будет тяжело. Если у нас будет дом, хозяйство, то почему нет? Хотя бы одному-двум мы сможем помочь», – объясняет позицию второй волонтер.

Над этим как раз сейчас работает организация. Получить какую-то поддержку от государства, выбить грант объединениям с таким уклоном очень сложно. Поэтому волонтеры ведут переговоры с местными депутатами о помощи в этом процессе, в подготовке соответствующих документов и грамотном оформлении потребностей людей, оказавшихся на краю жизни, с юридической точки зрения.

Сегодня существует целый спектр подобных общественных организаций помощи бездомным, зависимым людям. У каждой свои правила, возможности. Но самое главное, что они создаются такими же людьми, которые не понаслышке знают о трудностях этого пути и могу помочь выбраться наружу из толщи давящего дна. А важный фактор в спасении утопающего – это круг общения и поддержка.