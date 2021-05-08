16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1373   EUR  89,5060  

Новости

Больше новостей
Зарплаты чиновников в Югре?
Комментировать
0
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутские бомжи и где они обитают // Расследование СИА-ПРЕСС

Куда подевались бомжи Сургута: вся правда о цивилизованном мире бездомных

​Сургутские бомжи и где они обитают // Расследование СИА-ПРЕСС
Фото: ytimg.com, siapress.ru

Заметили, сейчас по городу гораздо меньше беспризорных, чем лет 10 назад? Это видно невооруженным глазом. Но все же бывает, зимой в соцсетях натыкаешься на такие посты: человек лежит на улице/в подъезде/на остановке, замерзает.

Складывается впечатление, что лежат они там намеренно, чтобы заработать какую-нибудь болячку и попасть в больницу, где есть крыша над головой, тепло и самое главное кормят стабильно. Это и подтолкнуло корреспондента siapress.ru выяснить, где все-таки обитают сургутские бездомные, как они выживают в условиях безжалостных улиц, как оказываются в таком положении и почему не хотят из него выбираться.

Версию с намеренным покалечиванием подтверждает статистика. В Сургутскую городскую клиническую больницу в прошлом году только за полгода (с ноября по апрель) обратились за помощью 11 человек без определенного места жительства. Десять из них поступили с диагнозом отморожение. «Некоторые действительно получили термические травмы (усилили степень отморожения) с целью попасть на лечение в ожоговое отделение больницы», – отметили в СГКБ.

В помощи им никто не отказывает, несмотря на отсутствие документов и полиса обязательного медстрахования. Точно также действуют в местном травм-центре – если поступил бездомный, ему надо помочь: «У нас для таких случаев есть определенные правила санитарной обработки. А медсестры по своей доброте душевной даже приносят для них ненужную чистую одежду из дома, хотя это уже вне рамок их профессиональной деятельности».

Просто так попасть на лечение в медучреждение ни у кого, естественно, не получится. «Если характер травмы не по нашему профилю, то мы просто переводим человека в другое медучреждение. Если больной тяжелый, то вызываем для этого скорую», – добавили в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы.

Во время подготовки данного материала обнаружились интересные истории из прошлого. Ходят легенды, что раньше бомжи тихо-мирно обитали в тепловых городских сетях на условно-легальных правах. О таком парадоксальном факте, обнаружившемся при подготовке журналистского материала много лет назад, поведал издатель СИА-ПРЕСС Тарас Самборский: «Мы случайно выяснили, что в тепловых камерах живут бомжи. Эти камеры где-то шесть на шесть метров. Тогда мы побежали к Сергею Переладову, директору ГТС на тот момент, который сказал, что обо всем этом знает и даже поощряет, потому что, говорит, «бомж камеру обустраивает, там всегда сухо, ничего не течет, посторонние не лазят, иногда они нам даже помогают что–то сделать, к примеру, снег откопать». Бомжи следили за порядком на объекте, как в своем доме.Можно сказать, что так город остроумно подошел к решению рабочей задачи – обслуживанию тепловых камер.

Зацепкой, где найти бомжей сегодня, для корреспондента стала бумажная листовка на остановке: «Помощь людям! Алко-наркозависимым и бездомным».

Восстановление документов, отправка до дома и даже стабильные ежедневные выплаты в 200-300 рублей в день обещают авторы объявления. Ради интереса мы позвонили туда и договорились о встрече. Приглашать к себе собеседники не стали, но прийти и рассказать о жизни своих подопечных согласились. Гостями СИА-ПРЕСС стали тезки – два Дмитрия.

Оказалось, что бомжи, которых часто приводит к такому положению именно зависимость, сейчас живут вполне себе цивилизованно и даже создают некие кланы. Только это не та киношная (а может и реальная) иерархия, где есть главарь, который собирает дань с бичей, что весь день рылись в помойках и стояли на улице с протянутой рукой. Сейчас это называется межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни». В Сургуте у них есть два филиала.

Волонтеры «ЛЖ» рассказали, что к ним действительно приходят за помощью зависимые от алкоголя, наркотиков и даже бездомные. Сами собеседники прошли этот путь в организации с самого начала: от зависимости до восстановления. И теперь своим примером показывают другим членам своего общества, что даже они могут наладить жизнь.

Мы просто ездим по городу, ищем людей на остановках, жд-вокзале. В соцсетях мониторим информацию о бездомных, приезжаем, предлагаем свою помощь. У нас добровольная организация. Но в Сургуте мы больше ориентируемся на ребят-вахтовиков. Многих приезжих на заработки обманывают, не выплачивают зарплату, так что потом они не могут добраться до дома и живут на вокзале. Мы им предоставляем жилье, даем возможность трудиться, а заработанные деньги идут на нужды филиала: питание, одежда, аренда жилья, медицина и так далее», – рассказывает волонтер «Линии жизни» Дмитрий. Все это – взамен на обещание больше не употреблять.

«На улице сейчас остаются только те, кто не хочет ничего менять. Некоторые уже реально махнули рукой на свою жизнь. Вот он лежит в снегу и ему уже все равно, что будет дальше», – говорят волонтеры.

Сейчас в двух местных филиалах, то есть съемных общаковых квартирах для членов сообщества, могут принять 20 человек. При этом текучка «кадров» тут как и на рынке труда – кто-то находит себя и возвращается в привычную самостоятельную жизнь, кто-то делает выбор в пользу улицы и тоже уходит в свободное плавание.

«Некоторые даже приходят и говорят: «Ой! У вас слишком хорошо. Да так не бывает. Я пойду обратно в подвал», – приводит случай из жизни Дмитрий.

Бывает и наоборот – когда в свои ряды не могут принять желающего по определенным обстоятельствам. К примеру, инвалидов. Им нужно медицинское сопровождение, подходящие условия проживания, чего пока нет у местного филиала организации. Но на этот случай есть «Альтернатива» – центр реабилитации в Сургуте на ул. Пионерной, 2.

«Сейчас мы живем на четвертом этаже. У нас лифт два месяца делали. Поэтому инвалидам в таких условиях будет тяжело. Если у нас будет дом, хозяйство, то почему нет? Хотя бы одному-двум мы сможем помочь», – объясняет позицию второй волонтер.

Над этим как раз сейчас работает организация. Получить какую-то поддержку от государства, выбить грант объединениям с таким уклоном очень сложно. Поэтому волонтеры ведут переговоры с местными депутатами о помощи в этом процессе, в подготовке соответствующих документов и грамотном оформлении потребностей людей, оказавшихся на краю жизни, с юридической точки зрения.

Сегодня существует целый спектр подобных общественных организаций помощи бездомным, зависимым людям. У каждой свои правила, возможности. Но самое главное, что они создаются такими же людьми, которые не понаслышке знают о трудностях этого пути и могу помочь выбраться наружу из толщи давящего дна. А важный фактор в спасении утопающего – это круг общения и поддержка.


нравится (11) не нравится (0)
07 мая в 18:34, просмотров: 671, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:17
Ну и расследование.


Так где бомжи-то?
В тексте одна реклама странной организации
Районный критик Mobii
не нравится
Сегодня в 13:54
чо прицепился.. тарас кушать хочет. его подчиненные возможно тоже. правда сми для такой нативной рекламы странная: сиапресс читают бомжи??? или алкаши???
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 14:02
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Районный критик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:08
это понятно, в россии живем все-таки. и тем не менее весьма странный выбор. мне кажется больше подошло бы ств какое-нибудь
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 14:17
Это да, к чему бы вдруг такая тема на майские праздники непонятно.

Даже можно сказать омрачить решили майские праздники и день Победы.

Вдобавок к поздравлениям от официальных лиц.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутские бомжи и где они обитают // Расследование СИА-ПРЕСС 671
  2. ​Сергей Ольхов: «Львиную долю бюджета мы тратим на переезды» 625
  3. В Черногории не боятся заразиться ковидом от россиян 557
  4. ​Рудион обозрела IX 358
  5. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 324
  6. Мы доказали всему миру, что правда на нашей стороне 306
  7. ​Югра стала международной точкой сборки памяти о Великой Отечественной войне 233
  8. Нас переполняет гордость за наш народ 233
  9. Добытая дорогой ценой Победа стала для нас мерилом мужества и самоотверженности 228
  10. ​С праздником мира! 221
  1. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 4614
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4206
  3. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3998
  4. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3780
  5. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 3555
  6. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 3182
  7. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 3151
  8. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2981
  9. ​В Нижневартовске – крупный пожар в жилом доме 2657
  10. ​«Чувашия для чувашей, что ли?» Жириновский предложил новое административное деление России 2655
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21765
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19576
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 18259
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14957
  5. ​А у меня коты! 11072
  6. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8992
  7. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 8518
  8. Народный человек 8516
  9. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 7171
  10. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6959

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика