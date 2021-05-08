Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева поздравляет с Днем Победы

Уважаемые сургутяне!

День Победы — главный праздник нашей страны. Без того майского дня 1945 года не было бы ничего сегодня. Мир был бы другим.

Наших лучших слов не хватит, чтобы в полной мере выразить благодарность победителям за счастье жить без страха. Жить без войны. Наш святой долг — помнить. Больше узнавать, изучать детали биографий бойцов,

вдумываться, вчитываться, пытаться понять — откуда столько нечеловеческой силы было в наших солдатах. Каким крепким может быть дух и стойким характер! Они великой ценой завоевали победу, чтобы мы ее сберегли.

Мирного неба и радости в ваших семьях!

С Днем Великой Победы, земляки!