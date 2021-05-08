Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем Победы

Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

9 Мая отзывается в каждом сердце! Мы острее осознаём в этот день, как хрупок наш мир, как огромна наша ответственность за сохранение памяти о войне. Безгранично наше почтение к землякам, кого не обошла стороной война! С глубоким уважением склоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто сражался на фронте, работал в тылу!

Участники и ветераны Великой Отечественной войны: фронтовики, труженики тыла, вдовы солдат, дети войны, бывшие узники концлагерей, блокадники Ленинграда. Год от года их становится меньше. Жаль, что мы не сможем в этот день собраться вместе и обнять наших ветеранов. Нужно их поберечь.

Радует стремление каждой семьи увековечить память своих предков. Их фотографии будут смотреть на нас из окон домов, и солнечные лучи наполнят светом лица, опалённые войной.

Мы помним! Мы гордимся! Почтим минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Возложим цветы на обелиски и памятники, где запечатлены в граните славные имена наших земляков. И скажем про себя: «Пусть мир и согласие на нашей земле будет главной опорой всех поступков и свершений!»

Желаю, чтобы ваша жизнь, дорогие друзья, была полна светлыми надеждами на будущее. Пусть в ваших домах царит счастье и благополучие! Дорогие ветераны, живите долго! Честь вам и вечная слава!