Музей Зои Космодемьянской как локация для фотосъемок

Ура-патриоты, вы уже готовы говорить о том, что нынешнее поколение не гордится историей, не уважает ветеранов и (о, ужас!) не сильно интересуется Великой Победой? Совсем скоро, уже в это воскресенье, во всех домах страны – «Кухонные разговоры о невежестве человека XXI века».

Давайте по существу: как быстро поколение социализма забыло и отреклось от всего хорошего (не бывает так, чтобы все только плохо), что существовало в имперской России? Отказалось от своего же прошлого? Так почему сегодня, спустя 76 лет после по истине культового события в мировой истории, некоторые адепты Советского Союза пытаются принизить молодое поколение? Вы же сами были такими!

Мир меняется. Новые люди требуют новых кумиров. Новых событий. Новой истории. И если вы хотите, чтобы хоть какой-то след прошлого отпечатался в умах ныне живущих, делайте это изящно. Используйте современные методы.

О чем вам говорит имя Зоя? Скорее всего, о девочке – Герое Советского Союза. Первой в истории. Я ее знала с детства, потому что ее портрет помещали на обложку школьной тетради. Еще на уроке истории проходили подвиг 18-летней партизанки. Спустя время ценность и уместность ее поступка неоднократно обсуждался и осуждался историками и журналистами. Но я не об этом.

Сегодня, чтобы пробудить интерес к такого рода личностям, мало помещать их на тетрадке. Не купят такую тетрадку. А вот построить крутой современный памятник истории – уже что-то. Музей «Зоя» находится в деревне Петрищево, это 150 км от центра Москвы. Вокруг – очень тихо, спокойно и чисто. Внутри – малолюдно, аутентично и неуютно – звуки сирены и падающих бомб, голос диктора, вещающего о нападении фашистов на СССР, то и дело вызывают тошноту. Может я, конечно, крайне реалистично фантазирую, но организм не обманешь.

Но знаете, что именно привлекает туристов к этому месту? Нет, не Великая Отечественная война, нет, не жуткая гибель советской девчонки. Место. Внезапно музей стал новой незаезженной локацией для фотосъемок. Минимализм фасада учреждения позволяет мастерам объективов делать невероятное. Здесь снимают лукбуки брендов, устраивают фотосессии модные блогеры, сюда приезжают просто погулять и сделать на память красивые фотографии для инстаграм. И, между прочим, заглядывают в сам музей, чтобы прикоснуться к истории, освежить память.

Признаюсь, я оказалась здесь именно по этой причине. Подруга очень хотела классное фото, а я – всегда легка на подъем. Собрались, поехали. Полтора часа в пути. Молчаливая прогулка по музею, компенсированная бурным диалогом в машине по пути домой после увиденного. Бонусом – фоточки.

На войне все средства хороши? Ну тогда такая пропаганда патриотизма в рядах молодых – очень даже ничего.

Прости, Зоя, но в 21-м году 21-го века fashion стала is your profession.