Майские нерабочие дни принесли пользу торговцам горячительного

Внезапные каникулы для школьников и выходные для некоторых трудящихся – это, конечно, все прекрасно. Сначала нас порадовали новыми выплатами, потом подкинули внеплановый отпуск. И несмотря на то, что все это было сделано во благо народа, используют этот подарок с пользой далеко не все.

Ситуация: зашла в один из магазинов по близости к офису в обеденный перерыв – разгар дня. Всем известную сеть называть не буду, но для понимания – торговая точка специализируется на продаже алкоголя. Возле прилавка трутся три девчонки. Их даже девушками язык не повернется назвать. У каждой в руке по бутылке гламурного розового коктейля. Естественно, алкогольного. Естественно, горячительное им никто не продал – из магазина молодежь вышла только с закуской. Но было смешно и в то же время грустно наблюдать за картиной, как собираясь с мыслями, что-то обсуждая, шепчась и хихикая, они стоят в ожидании, пока растворится толпа покупателей, чтобы попытать счастья. На что надеялись? В каком-нибудь захолустном ларьке может и прокатил бы номер.

Это и печалит, что чьи-то попытки отметить «по-взрослому» свалившиеся на голову каникулы посреди последней учебной четверти возможно все же оказались удачными. Решение властей соседнего субъекта – Тюменской области – о запрете на продажу алкоголя хотя бы 1 и 9 мая хоть немного спасает ситуацию. Уж эти праздники – не повод поднять стопку. Хотя, если очень захочется, никакие ограничения не помогут.



Неужели нечем больше заняться?