Почему Лангепас сегодня – это как Сургут в 80-х годах

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на материал нашего портала о массовом переезде чиновников высшего звена из Лангепаса в Сургут. Публикуем его мнение полностью.
Лангепас – это Сургут 80-х годов. В 1971 году было открыто Урьевское месторождение нефти. В 1978 году началась его промышленная разработка. И создано НГДУ «Урьевнефть», которое базировалось сначала в Нижневартовске. С началом строительства Лангепаса в начале 80-х НГДУ «Урьевнефть» перебазировалось в Лангепас. В организации добычи на первых порах оказывало ПО «Татнефть».
Затем совместным решением ПО «Татнефть» и Главтюменьнефтегаза в 1987 году было организовано ПО «Лангепаснефтегаз», который возглавил Юрий Константинович Шафраник (выпускник Тюменского индустриального института), будущий председатель областного Совета народных депутатов Тюменской области, первый губернатор Тюменской области, будущий министр топлива и энергетики РФ, президент Центральной топливной компании при правительстве Юрия Лужкова.
Объединение «Лангепаснефтегаз» на пике добычи с Урьевского и еще десятка близлежащих месторождений добывало более 30 млн тонн нефти в год. Так что Лангепас 80-х напоминает молодой Сургут периода нефтяной эпопеи. Сургут в то время был кузницей кадров для многих городов ХМАО. Взять тот же Когалым. Так что сейчас пришло время Лангепасу перенять эстафету кузницы кадров у «забронзовевшего» и постаревшего Сургута. «Молодым везде у нас дорога – старикам везде у нас почет».
Никакой смены управления в Сургуте не произошло.
Депутаты не организовали выборы мэра в Сургуте. Не был объявлен конкурс на должность мэра Сургута с отведенным на это время. Не выбрали лучшего кандидата по России и тем более из зарубежных. Скажем выбрали бы мэра из Голландии (Нидерланды), он бы безвизовый въезд туда организовал, чартерные рейсы – вот это был бы скачок.
А так, депутаты «выбрали» мэра которого Комарова назначила, так же, как и прежнего. Так что для жителей Сургута все осталось по-прежнему, только у муниципальной кормушки сменились лица.
Меня даже смутные сомнения терзают, что этих депутатов никто не выбирал – их Комарова назначила.
По крайней мере это все объясняет.
Скажем выбрали бы мэра из Голландии (Нидерланды), он бы безвизовый въезд туда организовал, чартерные рейсы.
Но «выбрали» мэра из Лангепаса…
Теперь будет «безвизовый въезд» и «чартерные рейсы» в Лангепас.
И Лангепас наконец-то станет туристическим центром Югры, на который давно претендует.