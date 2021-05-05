Почему Лангепас сегодня – это как Сургут в 80-х годах

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на материал нашего портала о массовом переезде чиновников высшего звена из Лангепаса в Сургут. Публикуем его мнение полностью.

Лангепас – это Сургут 80-х годов. В 1971 году было открыто Урьевское месторождение нефти. В 1978 году началась его промышленная разработка. И создано НГДУ «Урьевнефть», которое базировалось сначала в Нижневартовске. С началом строительства Лангепаса в начале 80-х НГДУ «Урьевнефть» перебазировалось в Лангепас. В организации добычи на первых порах оказывало ПО «Татнефть».

Затем совместным решением ПО «Татнефть» и Главтюменьнефтегаза в 1987 году было организовано ПО «Лангепаснефтегаз», который возглавил Юрий Константинович Шафраник (выпускник Тюменского индустриального института), будущий председатель областного Совета народных депутатов Тюменской области, первый губернатор Тюменской области, будущий министр топлива и энергетики РФ, президент Центральной топливной компании при правительстве Юрия Лужкова.

Объединение «Лангепаснефтегаз» на пике добычи с Урьевского и еще десятка близлежащих месторождений добывало более 30 млн тонн нефти в год. Так что Лангепас 80-х напоминает молодой Сургут периода нефтяной эпопеи. Сургут в то время был кузницей кадров для многих городов ХМАО. Взять тот же Когалым. Так что сейчас пришло время Лангепасу перенять эстафету кузницы кадров у «забронзовевшего» и постаревшего Сургута. «Молодым везде у нас дорога – старикам везде у нас почет».