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​Пришло время Лангепасу стать кузницей кадров вместо «забронзовевшего» Сургута

Почему Лангепас сегодня – это как Сургут в 80-х годах

​Пришло время Лангепасу стать кузницей кадров вместо «забронзовевшего» Сургута
Фото admlangepas.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на материал нашего портала о массовом переезде чиновников высшего звена из Лангепаса в Сургут. Публикуем его мнение полностью.

Лангепас – это Сургут 80-х годов. В 1971 году было открыто Урьевское месторождение нефти. В 1978 году началась его промышленная разработка. И создано НГДУ «Урьевнефть», которое базировалось сначала в Нижневартовске. С началом строительства Лангепаса в начале 80-х НГДУ «Урьевнефть» перебазировалось в Лангепас. В организации добычи на первых порах оказывало ПО «Татнефть».

Затем совместным решением ПО «Татнефть» и Главтюменьнефтегаза в 1987 году было организовано ПО «Лангепаснефтегаз», который возглавил Юрий Константинович Шафраник (выпускник Тюменского индустриального института), будущий председатель областного Совета народных депутатов Тюменской области, первый губернатор Тюменской области, будущий министр топлива и энергетики РФ, президент Центральной топливной компании при правительстве Юрия Лужкова.

Объединение «Лангепаснефтегаз» на пике добычи с Урьевского и еще десятка близлежащих месторождений добывало более 30 млн тонн нефти в год. Так что Лангепас 80-х напоминает молодой Сургут периода нефтяной эпопеи. Сургут в то время был кузницей кадров для многих городов ХМАО. Взять тот же Когалым. Так что сейчас пришло время Лангепасу перенять эстафету кузницы кадров у «забронзовевшего» и постаревшего Сургута. «Молодым везде у нас дорога – старикам везде у нас почет».


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Сегодня в 15:41, просмотров: 238, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:57
Может Лангепас и напоминает молодой Сургут 80-х периода нефтяной эпопеи, но управленцы те же, что и из старого Сургута – из конюшни Комаровой.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:24
Для начала надо перестать врать самим себе хотя-бы в комментариях.

Никакой смены управления в Сургуте не произошло.

Депутаты не организовали выборы мэра в Сургуте. Не был объявлен конкурс на должность мэра Сургута с отведенным на это время. Не выбрали лучшего кандидата по России и тем более из зарубежных. Скажем выбрали бы мэра из Голландии (Нидерланды), он бы безвизовый въезд туда организовал, чартерные рейсы – вот это был бы скачок.

А так, депутаты «выбрали» мэра которого Комарова назначила, так же, как и прежнего. Так что для жителей Сургута все осталось по-прежнему, только у муниципальной кормушки сменились лица.
Аванес Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:56
Депутаты города вообще показали себя полным дерьмом и это люди, которых мы выбирали, вполне себе успешные, богатые, чего им не хватает, что так легли под Комарову и Шипилова? Деградация? Или выгодные контракты? Или банальное лизоблюдство перед властью? Вдруг Наталья Владимировна оценит, ручку пожмёт, назначит куда-то.
Сергей Б Аванес
не нравится
Сегодня в 17:06
Если чё, я этих депутатов не выбирал. И думаю, что ты тоже.

Меня даже смутные сомнения терзают, что этих депутатов никто не выбирал – их Комарова назначила.

По крайней мере это все объясняет.
Сергей Б
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Сегодня в 17:22
А, прикол.

Скажем выбрали бы мэра из Голландии (Нидерланды), он бы безвизовый въезд туда организовал, чартерные рейсы.

Но «выбрали» мэра из Лангепаса…

Теперь будет «безвизовый въезд» и «чартерные рейсы» в Лангепас.

И Лангепас наконец-то станет туристическим центром Югры, на который давно претендует.
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