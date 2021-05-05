Сургутскому театру необходима новая жизнь — этим вопросом могли бы заняться Тамара Лычкатая и Светлана Астраханцева вместе

«Прокурор разберётся». Есть большая вероятность того, что Тамару Никифоровну [Лычкатую] восстановят на работе. Или директором, или режиссером.

Проще было бы назначить Лычкатую президентом театра и начать совместную работу с [новым директором СМДТ Светланой] Астраханцевой над новым домом театра в центре города. Старое здание ДК Железнодорожников «Магистраль» считалось как бы (извините за это «как бы») временным пристанищем театральной труппы. Но сейчас этот сарай назвать театром язык не поворачивается.

Неужели в Югре нельзя построить единственное современное здание театра — именно театра, именно по проекту здания театра со всеми театральными наворотами и цехами? Да и зрительный зал должен содержать ложи, партеры и другие особенности зала. Должна быть великолепная люстра в зале. Фишка театра — это акустика зала. «Театр начинается с вешалки»... и с буфета, фойе и т.д. Это должен быть ДВОРЕЦ. Ну и, понятно, в центре города, а не на окраине, как сейчас.

Над этим и должно было бы работать новое руководство театра. Но пока из уст нового директора театра мы услышали лишь очень скромные шаги по улучшению работы театра. Что-то грандиозное Астраханцева не озвучила. А жаль.

Хотя даже в «старые добрые времена» в «Строителе» (сейчас сносят, не зная концепции нового ГКЦ) амбициозная Софья Липявко в 1975 году вывела его на высочайший уровень работы. Там был создан ансамбль танца «Сургут», вокальная группа «Росинка», которые гремели на весь Союз. Просто в Сургут были приглашены профессионалы культуры Монастырский и супруги Карасёвы. В Сургуте, напомню, в то время было 50 тысяч жителей. Почти Лангепас (извините, сегодня все измеряется в этой единице измерения «лангепас»).

Что мешает сегодня 400-тысячному Сургуту повторить культурный успех того времени, тогдашнего ещё 10-летнего «малыша» Сургута. Неужели сейчас 55-летний Сургут уже одолевает геронтология, деменция и старческий маразм? Не верю!

Комментарий к материалу «Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра»