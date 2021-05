Какова мотивация молодых специалистов работать в администрации Сургута? Не сильно высокая

Кажется, старая сургутская телега о том, что у нас элиты и люди не принимают «варягов», больше не работает. Тут придется и принять, и научиться работать. Вроде для сургутской администрации гости не новшество. Мы же все помним разговоры про Кострому.

Но оттуда был только один, пусть и заметный, человек. В этот раз гостям уделяется столько внимания из-за их многочисленности. Казалось бы, что тут такого — новый мэр формирует команду, с которой ему будет удобно работать. Так все делают, а судить будем по результатам.

И если чиновники старой гвардии, возможно, имеют запасные аэродромы или иные договоренности, то массовый приход на руководящие должности людей из другой администрации у молодых сотрудников может вызвать сомнения в выборе профессии.

Постараюсь пояснить: вот ты такой молодой, сургутский и перспективный. Знал, куда хочешь в жизни, поступил на госуправление или что-то подобное, волонтерил в университете и студенческом совете. И главное — не якшался с либералами, как какой-нибудь Никита Силин. Упаси мироздание!

Дальше тебя взяли в один из отделов нашей мэрии и казалось: вот он, старт карьеры. Но, глядя на массовый исход из соседнего города, ты задаешься вопросом — а есть ли вообще смысл работать на месте, если главный критерий не компетентность в местной повестке, а дружба с новым руководством?

Тут на страдания юного Вертера стоило бы сказать: «Welcome to the взрослый мир» или, что младший персонал такая возня не касается. Ибо работать тогда будет некому.

Но согласитесь, мотивации убавляет. Так, мысли вслух.

