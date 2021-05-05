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​Возможные страдания юного Вертера

Какова мотивация молодых специалистов работать в администрации Сургута? Не сильно высокая

​Возможные страдания юного Вертера
Фото: t.me/twelvekbps

Кажется, старая сургутская телега о том, что у нас элиты и люди не принимают «варягов», больше не работает. Тут придется и принять, и научиться работать. Вроде для сургутской администрации гости не новшество. Мы же все помним разговоры про Кострому.

Но оттуда был только один, пусть и заметный, человек. В этот раз гостям уделяется столько внимания из-за их многочисленности. Казалось бы, что тут такого — новый мэр формирует команду, с которой ему будет удобно работать. Так все делают, а судить будем по результатам.

И если чиновники старой гвардии, возможно, имеют запасные аэродромы или иные договоренности, то массовый приход на руководящие должности людей из другой администрации у молодых сотрудников может вызвать сомнения в выборе профессии.

Постараюсь пояснить: вот ты такой молодой, сургутский и перспективный. Знал, куда хочешь в жизни, поступил на госуправление или что-то подобное, волонтерил в университете и студенческом совете. И главное — не якшался с либералами, как какой-нибудь Никита Силин. Упаси мироздание!

Молодой, сургутский и перспективный

Дальше тебя взяли в один из отделов нашей мэрии и казалось: вот он, старт карьеры. Но, глядя на массовый исход из соседнего города, ты задаешься вопросом — а есть ли вообще смысл работать на месте, если главный критерий не компетентность в местной повестке, а дружба с новым руководством?

Тут на страдания юного Вертера стоило бы сказать: «Welcome to the взрослый мир» или, что младший персонал такая возня не касается. Ибо работать тогда будет некому.

Но согласитесь, мотивации убавляет. Так, мысли вслух.

Welcome to the взрослый мир

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Сегодня в 10:44, просмотров: 168, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 10:54
Всё просто, если где-то прибывает, то где-то убывает. Нужно ехать в Лангепас.
Кстати, Силин вроде такой журналист в Трибуне был, или однофамильцы?
Сергей Б
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Сегодня в 11:32
Кажется, старая сургутская телега о том, что у нас элиты и люди не принимают «варягов», больше не работает – элиты продажные, а людям пофиг хрен или редька.

И главный критерий карьерного роста в адм. Сургута – это преданность Наталье Владимировне.

Так что, перспективы у молодых специалистов есть – это выскочить и понравиться Наталье Владимировне демонстрируя ей свою преданность.

Да в РФ вся вертикаль власти такая. Сама Наталья Владимировна в губернаторах сидит по принципу преданности президенту.

Помните, как она перед вторым сроком за президентом бегала, демонстрируя свою преданность, чтобы президент ее одобрил?

Как преданную овчарку, которая без колебаний бросается исполнять указания хозяина.

Опасная можно сказать вертикаль, для населения.
Никита Силин
не нравится
Сегодня в 11:53
Было время, работал в Трибуне. Приятно, что помните
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