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​А с этим точно надо бороться?

Почему борьба с уличной торговлей противоречит созданию комфортной среды для отдыха в городах

​А с этим точно надо бороться?

В Сургуте снова взялись за уличных торговцев – ну нельзя получать выгоду мимо «государственной кассы». А торговля едой – и вовсе страшный сон санврачей, которые, кажется, регулируют сегодня все аспекты нашей жизни.

Но со стороны обывателя эта борьба кажется нелепой и даже вредной. Объясню почему.

Во-первых, ну неужели в государстве, где контролирующие органы практически всесильны, нельзя упорядочить уличную торговлю так, чтобы оставить людям возможность зарабатывать деньги? В моменте, когда уровень безработицы очень высок, борьба с уличной торговлей равна борьбе с рабочими местами. Зачастую на улицу выходят пенсионеры, которые сами (без помощи государства!) обеспечивают себе добавку к пенсии. Своим трудом. Зачем им мешать? Чтобы статистика по уровню бедных в стране стабильно росла?

Во-вторых, без ярмарочных зон гулять неинтересно. Серьезно. Выложите все тропинки самой модной плиткой, наставьте лавок и фонарей – гулять веселее и комфортнее не станет. Весело там, где ярмарочная торговля, уличные музыканты, художники, выставки чего угодно и… есть туалеты.

Хочется во время прогулки купить не только кофе, но и что-то перекусить (кроме шаурмы), выбрать сувенир, особенно, если ты приехал в город в гости. Да даже просто после работы купить у местной бабушки рассаду, вязаные носки или пучок укропа с ее огорода.

Я понимаю, что с уличной торговлей борются, потому что она нелегальна. И легализовать ее непросто, потому что у государства непомерные аппетиты. Хочешь торговать – получи кучу разрешений, заплати налог, сбор и аренду клочка земли, который без тебя просто будет пустовать. При таком подходе торговцам дешевле устраивать «рейдовые забеги», платить штрафы, если поймают, и менять локации.


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05 мая в 09:03, просмотров: 1122, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
не нравится
05 мая в 10:44
Наблюдал в небольшом провинциальном городке в Венгрии. Там раз в неделю на главной площади проводятся ярмарки, на которых продают всё. От сиропа акации и яблок до старых мотоциклов. Всё очень душевно и крайне интересно (уж для туриста точно). Ни о каких налогах, штрафах, санэпидзаключениях и речи не идёт.
Сергей Б
не нравится
05 мая в 10:58
Ну да, если народ протоптал тропинку на газоне – сделай там тротуар.

Если уличные торговцы облюбовали места для торговли – сделай там крытые торговые места.

Казалось бы, чего проще и логичней.

Но власть настолько заточена на борьбу с населением, что даже на таком уровне как уличная торговля борется.

Не говоря уже о пенсионерах, которые вынуждены подрабатывать уличной торговлей.

Казалось бы, чего проще и логичней: сделай пенсионерам пенсию хотя бы сраные 500 долларов – это как пенсии в бывших нищих по сравнению с Россией соц. странах и как пособия для бомжей в США.

Но нет, с пенсионерами власть борется до полного уничтожения: с одной стороны, нищенские пенсии, с другой, пресечение любых возможностей подзаработать.
Alkonowa1ow
не нравится
05 мая в 11:37
Если народ протоптал «тропинку» в газоне, то власти несколько раз за лето ( зимой они тоже вредят:не чистят такие «тропы» от снега) перекапывают эту народом пробитую и оптимальную для движения «тропинку». В Италии, к примеру, в Римини в три дня неделю исторический центр отдан местным жителям для торговли. Туристы прямо ломятся туда в эти дни, побросав пляжи. Причём автомобилей там совсем нет. Все едут на велосипедах. Полиции на этих скопления торговцев и туристов не замечена, хотя по пути и попадается местное отделение полиции. Экзотика. Ни полиции тебе , ни «контрольных управлений» из городской ратуши. Странные люди эти итальянцы.Одним словом «макаронники».
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