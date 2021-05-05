Почему борьба с уличной торговлей противоречит созданию комфортной среды для отдыха в городах

В Сургуте снова взялись за уличных торговцев – ну нельзя получать выгоду мимо «государственной кассы». А торговля едой – и вовсе страшный сон санврачей, которые, кажется, регулируют сегодня все аспекты нашей жизни.

Но со стороны обывателя эта борьба кажется нелепой и даже вредной. Объясню почему.

Во-первых, ну неужели в государстве, где контролирующие органы практически всесильны, нельзя упорядочить уличную торговлю так, чтобы оставить людям возможность зарабатывать деньги? В моменте, когда уровень безработицы очень высок, борьба с уличной торговлей равна борьбе с рабочими местами. Зачастую на улицу выходят пенсионеры, которые сами (без помощи государства!) обеспечивают себе добавку к пенсии. Своим трудом. Зачем им мешать? Чтобы статистика по уровню бедных в стране стабильно росла?

Во-вторых, без ярмарочных зон гулять неинтересно. Серьезно. Выложите все тропинки самой модной плиткой, наставьте лавок и фонарей – гулять веселее и комфортнее не станет. Весело там, где ярмарочная торговля, уличные музыканты, художники, выставки чего угодно и… есть туалеты.

Хочется во время прогулки купить не только кофе, но и что-то перекусить (кроме шаурмы), выбрать сувенир, особенно, если ты приехал в город в гости. Да даже просто после работы купить у местной бабушки рассаду, вязаные носки или пучок укропа с ее огорода.

Я понимаю, что с уличной торговлей борются, потому что она нелегальна. И легализовать ее непросто, потому что у государства непомерные аппетиты. Хочешь торговать – получи кучу разрешений, заплати налог, сбор и аренду клочка земли, который без тебя просто будет пустовать. При таком подходе торговцам дешевле устраивать «рейдовые забеги», платить штрафы, если поймают, и менять локации.