В Сургуте можно сделать такие же ярмарки, как в Москве

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал очередной выпуск проекта «О чем говорят» об уличной торговле в Сургуте. Публикуем его мнение полностью.

Уличную торговлю надо не только разрешить, но и поощрять. Ну, сложились точки уличной торговли: на Агентстве, Восходе, Строителе, еще не знаю где – оборудуйте места, чтоб с не ящиков торговали. Поставьте биотуалеты. Какие теремки из дерева, торговые павильончики. Назовите эти места «Городскими ярмарками местных товаров». В Москве, к примеру, разворачивают «Ярмарки выходного дня», такие шатры, чтоб дождиком не мочило, и с 1 апреля до 1 ноября – битте, граждане, на ярмарку местных производителей.

В Сургуте местная продукция с дач, из леса, из реки. Свежая. Зачем гонять и отбирать. Человек затратил свой труд. Он обеспечил граждан продукцией. За что изымать плоды его труда. Это какое-то внеэкономическое принуждение получается. Те же ханты свои продукты продадут. Тоже неплохо для коренных народов нашего региона, который называется Ханты-Мансийский. Получается, что у коренных жителей региона могут отобрать ту же бруснику, клюкву, грибы, рыбу? Нелогично.