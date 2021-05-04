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​Сначала давайте разберемся, что продают нынешние уличные торговцы

Как решать проблему уличной торговли в Сургуте

​Сначала давайте разберемся, что продают нынешние уличные торговцы
Фото со страницы автора ВКонтакте

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов прокомментировал очередной выпуск проекта «О чем говорят» об уличной торговле в Сургуте. Публикуем его мнение с редакторской правкой.

Сперва надо понять, что продают современные коробейники? Если они в одном месте купили, в другом – продали, это есть предпринимательская деятельность. За которую и гоняют местные власти.

Другое дело, если человек поймал рыбу, собрал ягоды или еще чего своими руками произвел и продает – это другая деятельность. За нее гонять – себя не уважать, вернее на себя им ровно, а вот людей, которые собирали, ловили и делали – наплевать.

Это недопустимо.

Про создание торговых мест для тех, кто сам произвел или собрал, копий сломали – уже, наверное, на дивизию хватит. Толку – как с того парнокопытного животного, мужского полу – молока.

По мнению одних горожан, торговый народ мешает им жить, они аж кушать не могут. Пишут челобитные кому не попадя. Кому попало – те ниже спускают с резолюцией. И все, кто ниже, обязаны доложить об исполнении.

То, что горожане любят писать доносы по поводу и без – все хорошо знают. Некоторые на собственной шкуре испытали особо рьяных поборников морали, другие видели на примере всеобщей изоляции. Когда вроде спокойные горожане враз становились безжалостными и нетерпимыми. Опять же, опыт западный – заразен. Там как увидел правонарушение – прояви свой гражданский долг – сообщи... И телефоны везде на видном месте.

С торговлей решать придется, рано это будет или потом, когда начнут все сносить – поздно уже будет.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 118, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:25
Альберт – это ума палата.

«Если они в одном месте купили, в другом – продали, это есть предпринимательская деятельность».

«Другое дело, если человек поймал рыбу, собрал ягоды или еще чего своими руками произвел и продает – это другая деятельность».

То есть, если нефтяники свои руками нефть добывают и продают – это другая, не предпринимательская деятельность?

Вот это надо Богданову сказать, чтоб налоги не платил. Премию Альберту выпишет.

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