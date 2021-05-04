Как решать проблему уличной торговли в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов прокомментировал очередной выпуск проекта «О чем говорят» об уличной торговле в Сургуте. Публикуем его мнение с редакторской правкой.

Сперва надо понять, что продают современные коробейники? Если они в одном месте купили, в другом – продали, это есть предпринимательская деятельность. За которую и гоняют местные власти.

Другое дело, если человек поймал рыбу, собрал ягоды или еще чего своими руками произвел и продает – это другая деятельность. За нее гонять – себя не уважать, вернее на себя им ровно, а вот людей, которые собирали, ловили и делали – наплевать.

Это недопустимо.

Про создание торговых мест для тех, кто сам произвел или собрал, копий сломали – уже, наверное, на дивизию хватит. Толку – как с того парнокопытного животного, мужского полу – молока.

По мнению одних горожан, торговый народ мешает им жить, они аж кушать не могут. Пишут челобитные кому не попадя. Кому попало – те ниже спускают с резолюцией. И все, кто ниже, обязаны доложить об исполнении.

То, что горожане любят писать доносы по поводу и без – все хорошо знают. Некоторые на собственной шкуре испытали особо рьяных поборников морали, другие видели на примере всеобщей изоляции. Когда вроде спокойные горожане враз становились безжалостными и нетерпимыми. Опять же, опыт западный – заразен. Там как увидел правонарушение – прояви свой гражданский долг – сообщи... И телефоны везде на видном месте.

С торговлей решать придется, рано это будет или потом, когда начнут все сносить – поздно уже будет.