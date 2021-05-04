ТОП-4 разбитых улиц Сургута, которые нуждаются в ремонте, но не значатся в списках на 2021 год

Асфальт растаял вместе со снегом. Это выражение часто приходит на ум сургутским автолюбителям с приходом весны. Прокатиться с ветерком или хотя бы с комфортом по некоторым автодорогам точно не получится. И не смотря на ежегодный плановый ремонт, охватить всю потребность у местных властей даже с помощью трехуровневого бюджета не получается. Из-за этого даже завязалось судебное разбирательство между городской прокуратурой и администрацией Сургута. Прокуратура рассчитывает обязать мэрию привести в порядок проблемные участки за три месяца. Чиновники, в свою очередь, пообещали дать комментарий после того, как суд вынесет решение.

Между тем план ремонта дорог на текущий сезон уже сформирован, бюджет запланирован. Корреспондент siapress.ru Юлия Плескачева прокатилась по городу специально, чтобы во всей красе запечатлеть дырявые дороги.

Участок возле крупного жилого комплекса «Возрождение», вдоль храма Преображения Господня, кажется, ведет в преисподнюю. Колея здесь такая, что зимой страшно сделать лишнее движение рулем и перестроиться в соседнюю полосу. А многочисленные заплатки в дорожном полотне выглядят убого на потрепанном асфальте. Все это безусловно сказывается на амортизации транспотра.

2. Рационализаторов – Щепеткина

Здесь картина без масла – современные «тяп-ляп» технологии. Как только снег немного сошел, дорожники ринулись латать дыры. Но толи асфальта не хватило, толи не считалочка подвела: ямы заделали что называется через одну. Нафрезеровали квадратиков, залили их смесью, а вокруг – гори оно все огнем. При этом здесь всегда большой поток машин. Пробка с Рационализаторов плавно перетекает на Щепеткина. А ведь трафик – один из критериев отбора претендентов на ремонт.

3. Производственная

Ежегодно эта дорога – №1 в списке на ямочный ремонт. Однако здесь проще целиком снять асфальт и положить новый. Чем латать шахматную доску, нужно сделать ход конем. При этом трафик здесь тоже большой особенно в летний период, когда дачники выбираются за город.

4. Киртбая – Профсоюзов

Это перекресток – практически ворота в город. А он встречает автовладельцев провалившимся асфальтом. Лавируя между ямами, водители замедляют движение, что опять же провоцирует затор на въезде в город.

Э эксперт в области строительства и ремонта дорог подкинул к нашему списку еще несколько пунктов: «Улица Привокзальная, Саянская и Крылова. Но последняя уже в работе. Это район жд, край города. Первые две улицы в плохом состоянии, но пока их не планируют ремонтировать. Здесь разрушено асфальтобетонное покрытие, большие выбоины».