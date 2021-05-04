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​Власть в России считает труд наказанием. А это не так

В чем глубинный смысл «принудительного отдыха», объявленного президентом

​Власть в России считает труд наказанием. А это не так
Фото со страницы автора в Facebook

Вот два факта. Десять дней принудительного отдыха от «доброго» В. Путина и назначение судами обязательных работ всем участникам прогулок и иных мероприятий в поддержку свободы, против политических репрессий и за счастливую Россию. Факты очень, на первый взгляд, разные. Но есть общая идеология. Итак, что же их объединяет? По пунктам.

1) Принудительные каникулы на майские праздники приветствовали далеко не все. И речь не только о предпринимателях, для которых каникулы – прямые убытки. Пример. Захожу в швейную мастерскую, договариваюсь о сроках работ и слышу: «Какой отдых? Мы простые люди, нам работать надо». Для этих женщин труд – средство для зарабатывания денег. Небольших, хоть каких-то. Они гордятся тем, что работают даже в дарованные выходные. Они не могут без труда. Труд для них – норма. И я уверен, что даже при наличии денег, они будут работать. Они не могут не работать.

2) У меня тоже труд не нормирован. Выходные, праздники, будни... Нет разницы. Есть вдохновение, есть идея – садишься и пишешь. Это потребность. Это радость. Это кайф. Есть запрос, есть проблема – идёшь и пытаешься решить. Это уже долг. И это тоже нормально. И это радость. Особенно, когда получается.

3) Логика принудительных выходных иная. Выходные в логике В. Путина – подарок, благо. Но если так, то труд оказывается противоположностью благу, подарку, чему-то хорошему. А что это противоположное? Труд в решении В. Путина – неизбежная повинность, неизбежное зло. Труд в этой логике – наказание всех и каждого, от которого он на десять дней всех освободил.

4) Суд наказывает людей, жаждущих свободы, трудом. Вышел на улицы со своими требованиями – тебя накажут. Здесь вообще все очевидно. Если наказание штрафами, то есть деньгами, никого не пугает, так заставим их подметать улицы, заставим трудиться. Труд страшнее, чем лишение денег. Вот логика суда. Вот логика тех принимающих решения, которые за плечами суда. Вот логика власти.

5) Что получается? Труд для стоящих у власти – наказание? Да. Они воспринимают труд как зло, как отклонение от некой властной нормы отдыха, как противоположность барству, неге, ничегонеделанию. Они в логике безделья. В логике дворцов, бадминтона и конных прогулок. В логике отдыхающих хозяев и работающих слуг. Дворец и барство – идеал, труд – наказание.

6) И куда мы с этой логикой придем? Если труд – зло, если труд – наказание? Ответ: в никуда. Если труд – наказание, если власть руководствуется именно этой логикой, то Россия при этой власти идет прямиком в НИКУДА. Ну, не может, не должен быть труд злом и наказанием!

7) Давным-давно я работал воспитателем в пионерском лагере. Детки были разные. И без наказаний нельзя. Знаете, как я наказывал хулиганов? Я лишал их права трудиться. Все на субботник, а они ничего не делают. Все убирают территорию отряда, подметают, собирают мусор, а они НИЧЕГО не делают. Они отдыхают. Вы бы видели эффект. Труд превратился в право. Право быть настоящим. Право быть человеком. Более того, труд стал удовольствием.

Дети вместе со мной работали от души, исподтишка поглядывая на хулиганистых. А те? Один из двух буквально на слезах. Скрипел зубами. Молчал. Терпел. Характер. Но он хотел работать. Второй просил метлу, просил работу. Говорил, что он исправится, что больше не будет.

Давайте еще раз проговорим. Труд не может быть наказанием. Нигде и никогда. Пока власть действует именно в этой логике, Россия обречена.

9) Труд – не просто норма. Труд – человеческая потребность. Труд – право. Труд приносит радость. Должен приносить радость.

И я очень радуюсь, когда вижу недоумение от принудительных выходных. Я гневаюсь на насаждающих в России идеологию дворцов и ленивого барства. Я улыбаюсь, когда люди выше, умнее и честнее власти. Я счастлив быть с теми, кто трудится.


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04 мая в 07:11, просмотров: 662, комментариев: 2
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
04 мая в 08:57
автору браво! Именно так воспринимают жизнь и труд нормальные люди! Жаль, что власть состоит из других.
Сергей Б
не нравится
04 мая в 12:18
Швея-мотористка блин выискивалась – ЛГБТ политолог депутат Киселев.

Труд у него ненормированный в радость – лохов разводить.

Прав был Жириновский высказываясь про Екатеринбург, если у них такие депутаты: «Урал, Урал, Урал! … Там вообще тупое население. От Перми до Екатеринбурга — это население дебильное».

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