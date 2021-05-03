В чем же первостепенная заслуга Владимира Жириновского перед Отечеством?

Политик Владимир Жириновский на этой неделе снова всколыхнул умы общественности. Предложил изменить административное деление РФ, причем сделал это максимально громко: никаких национальных республик. «Чувашия для чувашей, что ли? Или Удмуртия, или Бурятия?» — вещал он в радиоэфире на всю ошарашенную страну.

Кстати, вот вам тест: попробуйте сходу назвать национальный регион на букву «ч». Ну конечно, Чувашия. Вот и Жириновскому именно она в голову пришла. А не что-нибудь другое.

…Впрочем, ошарашенную ли? Самые злопамятные наверняка припомнили еще одно цветистое выражение либерал-демократа: «Урал, Урал, Урал! … Там вообще тупое население. От Перми до Екатеринбурга — это население дебильное».

Это начало 2012 года: сколько, интересно, тех злопамятных? Как-то забылось уже за давностью лет-то.

А сколько, интересно, тех, кто вспомнит новость прошлой недели? В день юбилея (25 апреля исполнилось 75 лет) Жириновский получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ордена предыдущих трех степеней у него уже есть — собрал, стало быть, коллекцию.

Заслуга Жириновского перед Отечеством действительно немалая. Именно первой степени.

По сути, все 30 с лишним лет в политике он — человек-полигон, человек-испытание, человек-плацдарм для всех мало-мальски бредовых идей и высказываний. Устами любимого народом несмотря ни на что «Жирика» власть тестирует всевозможные инициативы, причем делает это максимально некорректно — заодно, стало быть, и уровень терпения ширнармасс измеряет. А оно, судя по всему, чрезвычайно глубокое: там уральцев дебилами назвал, здесь евреев с их ма-ахонькой автономией пнул, тут чувашей в национализме уличил — и все нипочем.

Феноменально — и, в самом деле, достойно ордена. Без шуток!