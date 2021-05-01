Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем Весны и Труда

Дорогие друзья, жители Сургутского района.

Сегодня на календаре День Весны и Труда. Первомайских шествий по понятным причинам в этом году не будет, но я все же хочу поздравить вас с этим хорошим и правильным праздником.

Времена меняются, меняются профессии. Я в детстве мечтал стать археологом, а нынешняя молодёжь стремится в IT, дизайн, бизнес. Но чем бы человек ни занимался, - главное, чтобы он делал это честно, ответственно и в своё удовольствие. Неважно, работает он нефтяником, врачом или художником. Работа – это не только способ заработка, но и то, что делает нас полезными для общества.

Спасибо вам за то, что живете в Сургутском районе и трудитесь здесь на благо своих семей и нашей малой Родины. Будьте счастливы! С Первомаем вас.