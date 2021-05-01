Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем Весны и Труда

Дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Первомай остаётся одним из самых любимых праздников. Он дарит добрые надежды, объединяет людей разных поколений, профессий и взглядов в стремлении сделать завтрашний день лучше.

Сегодня около 160 тысяч человек своим трудом и мастерством вносят вклад в экономику Сургута, обеспечивая благополучие города, региона и всей страны. Спасибо вам за добросовестную работу!

Особые слова благодарности сегодня – труженикам тыла, восстановившим страну из руин, первопроходцам и ветеранам труда, заложившим прочный фундамент развития города.

Желаю всем жителям Сургута крепкого здоровья, мира в семьях, успехов в делах и хорошего первомайского настроения. Пусть праздничные дни будут наполнены приятными моментами, радостью встреч с друзьями и близкими!