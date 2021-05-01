Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева поздравляет с Днем Весны и Труда

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Для кого-то начинаются продолжительные выходные, а значит появляется больше возможностей для общения с коллегами и друзьями, для пеших прогулок, заботы о своем здоровье.

Одно из условий продуктивной работы и профессиональной эффективности – жизненная энергия и умение качественно отдыхать, с пользой проводить свободное время.

Желаю вам в эти майские каникулы наполниться вдохновением и положительными эмоциями. Пусть вас никогда не покидает искренняя любовь к выбранному делу, а в сердце будет вечный май!