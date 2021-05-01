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​Желаю вам в эти майские каникулы наполниться вдохновением

Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева поздравляет с Днем Весны и Труда

​Желаю вам в эти майские каникулы наполниться вдохновением

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Для кого-то начинаются продолжительные выходные, а значит появляется больше возможностей для общения с коллегами и друзьями, для пеших прогулок, заботы о своем здоровье.

Одно из условий продуктивной работы и профессиональной эффективности – жизненная энергия и умение качественно отдыхать, с пользой проводить свободное время.

Желаю вам в эти майские каникулы наполниться вдохновением и положительными эмоциями. Пусть вас никогда не покидает искренняя любовь к выбранному делу, а в сердце будет вечный май!


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01 мая в 09:32, просмотров: 702, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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01 мая в 18:38
Наполниться вдохновением-это водочки выпить?). Понимаю...)

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