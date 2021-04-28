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​ОМОН – плохая примета

Почему силовая спецоперация против руководства сургутского театра – плохая идея

​ОМОН – плохая примета
Фото susanintop.com

Слежу за битвой вокруг Сургутского музыкально-драматического театра, и не понимаю – почему у нас все всегда так топорно и в лоб? Все знают, что есть конфликт между Тамарой Лычкатой и Артуром Латыповым. Потом в театр приходят проверки, следом за проверками – ОМОН (почему, почему ОМОН? неужто без него в стране ничего сделать нельзя?), потом информация о внезапном кумовстве и якобы взятке аж на 50 тысяч рублей и последующее снятие Лычкатой.

Главная моя претензия к этой спецоперации по форме – это, конечно, ОМОН. Помните, как эти ребята как-то пришли на сургутский хлебозавод в августе 2017 года? И где сейчас тот человек, который их отправил? То-то и оно (почитайте здесь, если вдруг не застали или подзабыли те события).

К тому же – не знаю, как чувствуют себя артисты, к которым (судя по рассказам) вломились на репетицию космонавты, согнали в какую-то комнату и устраивали в здании следственные действия. Ради «взятки» в 50 тысяч рублей. Ага. По крайней мере, я бы вряд ли на месте работников театра особо вдохновился на творческие подвиги после подобного обращения.

Ладно, предположим. Захотелось кому-то убрать Лычкатую – человека в высшей степени неудобного и своенравного (если хотите больше эпитетов и формулировок на эту тему – их дал Тарас Самборский у себя в блоге). И это дело проворачивается в виде, по сути, силовой спецоперации. В исполнении департамента культуры. Культуры, Карл!

Наверное, можно было зайти с другой стороны. Например, заявить о готовности округа сделать сургутский театр главным в Тюменской области, а лучше – на Урале. Чтобы все к нам только и ездили на постановки, и мечтали притащить наши труппы к себе. Для этого округ готов обсуждать, во-первых, строительство настоящего здания театра в городе. Чтобы оно эстетически, технически и логистически соответствовало уровню поставленных задач. И, во-вторых, для исполнения задуманного нужно привлечение молодых, мощных и амбициозных кадров – мол, мы Тамару Никифоровну уважаем, но выводить сургутский театр на межгалактический уровень – задача иного порядка.

И пригласить с контрактом лет на десять нескольких федеральных спецов, которые бы работали и качественно растили бы сургутскую театральную инфраструктуру и школу.

В таком случае соблюдается политес, демонстрируется недюжинный пиетет к Сургуту, который становится новым центром культуры, и оттесняется на обочину неприятный руководству департамента субъект.

Что мы получили сейчас? Во-первых, скандал.

Во-вторых, деморализация коллектива, которая с некоторой долей вероятности (буду рад ошибиться, но) может привести к его частичному развалу.

В-третьих, культурная общественность стала зрителем невеселого спектакля под названием «Если вы нам не понравитесь – мы к вам придем с ОМОНом и снимем по пустяковому поводу». Едва ли вдохновляющее событие.

В-четвертых – чего добились? Лычкатая была каким-то страшным тормозом в развитии СМДТ, и теперь он, лишенный оков, взлетит в небесные выси? Если так, то ладно. Посмотрим.

И, в-пятых – теперь у нас есть Тамара Никифоровна, которая и ранее не особо стеснялась в выражениях, будучи человеком на «государственной» должности. А теперь, когда ее оттуда довольно грубо поперли, имеет все возможности перманентно мстить обидчикам в своем фирменном стиле через открытое информационное поле.

В общем, не уверен я, что вся эта силовая спецоперация (как и любая другая, которая не связана с нейтрализацией вооруженных и желающих убивать людей) была хорошей идеей.


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28 апреля в 22:15, просмотров: 215, комментариев: 0
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