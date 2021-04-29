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Кони дохнут! Кто обломается с майскими выходными

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая – корреспондент СИА-ПРЕСС разбирается, кому выходные не светят и стоит ли рассчитывать на двойную оплату

Кони дохнут! Кто обломается с майскими выходными
Фото: pixabay.com

Нежданное счастье выпало на долю россиян в конце прошлой недели. Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая. Такое решение было принято в ответ на запрос Роспотребнадзора. Похоже, что власти действуют по аналогии с 2020 годом, когда неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей в связи с пандемией.

Тогда, как и сейчас, с внеплановыми выходными обломались сотрудники непрерывно действующих организаций. К ним Минтруд относ «организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; организации атомной промышленности; строительные организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах».

Кроме того, щедрым подарком обделили работников:

  • медицинских и аптечных организаций (больницы, аптеки);
  • магазинов продуктов и товаров первой необходимости;
  • ЖЭК, ДЕЗ;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы.

В этом списке оказались и сотрудники СМИ. Однако их руководители вправе самостоятельно определять количество сотрудников, привлекаемых к работе. Также они обязаны рассмотреть возможность дистанционной работы, уточняет Минтруд.

По прошлогоднему сценарию в детских садах Югры организуют мобильные дежурные группы, а значить часть сотрудников все же будет привлечена к работе в ДОУ. В школах при этом объявлены каникулы. Однако допзанятия для будущих выпускников проводить все же будут.

С 4 по 7 мая работают в обычном режиме и отделения «Почты России».30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше. А 1 и 9 мая – выходные. «2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья», – разъяснили в компании.

Кроме упомянутых выше в «нерабочие» дни продолжат трудиться ЗАГСы; социальные, физкультурно-оздоровительные учреждения; ветеринарные клиники.

В нештатных условиях после такого щедрого подарка оказались как обычные работяги, так и работодатели. Как организовать работу? Как ее оплачивать? Что делать, если на эти дни был запланирован отпуск?

Разъяснения подъехали от правительства региона. На прошедшем оперштабе по противодействию коронавирусу губернатор Югры Наталья Комарова пояснила некоторые моменты. «В соответствии с разъяснениями Минтруда оплата труда работникам в период с 4 по 7 мая 2021 осуществляется в обычном, не повышенном размере. Это нерабочие дни, а не праздничные», – заявила глава региона.

При этом заработная плата по возможности должна быть выдана до 30 апреля, если по графику она запланирована на первую половину мая.

Что же касается переноса отпуска на другие даты – вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. В Госдуме напомнили, что по рекомендации Минтруда с прошлого года нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. «Право написать заявление о переносе отпуска, если есть уже подписанное заявление и оформленный отпуск, будет зависеть от позиции работодателя – позволит ли работодатель перенести отпуск или удовлетворит возврат заявления», – цитирует председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова «Москва 24».

Издание также приводит статистику с портала «Работа.ру». По результатам исследования, каждый четвертый россиянин из числа опрошенных планировал отпуск на период с 4 по 7 мая.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 330, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:23
Тарас, будьте выше этих лукавств Путина и Комаровой, оплатите работу своих журналистов в эти нерабочие дни по двойному тарифу.

В самом деле, они же не кони за обычную оплату в нерабочие дни работать.
Флудер
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Сегодня в 11:00
Заходит Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счёт заведения!
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