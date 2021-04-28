История о том, как моя подпись в формальном больничном документе привела к отказу в медицинской помощи

А вы знали, что в нашей стране шанс умереть от врачебной ошибки в десятки раз больше чем от рук бандита?

По информации «РИА Новости», в 2019 году в России было зарегистрировано 7948 убийств. В то же самое время, по заявлению министра здравоохранения Мурашко, от врачебных ошибок ежегодно умирает около 70 тысяч человек. Но это заявление официального лица, а вот по оценкам независимых экспертов количество таких смертей может доходить до 300 тысяч в год.

И если большую часть душегубов из подворотни удается посадить за решетку, то врачей, оказавшихся на скамье подсудимых, единицы.

Начал я статью так «бодро» не для того, что бы настраивать общество против людей в белых халатах – их, скорее нужно пожалеть, так как они угадили в систему, в которой соотношение потраченного времени и нервов никак не соответствует получаемым деньгам. А для того чтобы напомнить – медицина имеет дело с нашей жизнью и здоровьем, а, значит, несет для нас определенные риски.

А раз так, то лучше эти риски осознавать, рассчитывать и по возможности снижать. Для этого нужно ясно понимать те отношения которые возникают между пациентом, врачом и медицинской организацией.

Бесплатная медицина это миф

Миф, на мой взгляд, специально поддерживаемый государством для создания ситуации – если медицина-де бесплатна, то что к ней предъявлять претензии.

В 1991 году вышел закон «О медицинском страховании граждан в России», и вот уже ровно 30 лет в России действует страховая модель обеспечения населения медицинской помощью. Страховая в полном, буквальном смысле этого слова.

Застраховав свой автомобиль, в случае чего вы отправляетесь в СТО чинить машину за счет ОСАГО или КАСКО. Точно так же, подхватив грипп, вы отправляясь к доктору на основании того, что у вас в буквальном смысле возник страховой случай. А ваши отношения с медицинской организацией и медицинским персоналом лежат в правовой плоскости и очень четко регламентированы. Поверьте если вы потратите немного своего времени и почитаете основные нормативные акты (ФЗ 323; 326; Территориальную программу госгарантий), регулирующие отношения, возникающие в сфере здравоохранения, вы с удовольствием обнаружите себя в стране, где у пациента не жизнь, а малина.

К примеру, знали ли вы, что, согласно территориальной программе государственных гарантий, на прием к терапевту в плановом порядке вы должны попасть в течение суток? В плановом – это когда вам направление, к примеру, надо взять. А если у вас температура и еще что-то срочное – то в течение двух часов.

К узкому специалисту (хирург, невропатолог) – в течение 14 дней. Высокотехнологическая помощь (МРТ, КТ) – максимум месяц. А если медицинская организация не выполняет эти сроки, то, значит, она зря получает деньги за ваше лечение, и вы можете обращаться за защитой своих прав в специализированные структуры. А их поистине немало. Страховая компания, фонд ОМС, департамент здравоохранения, Росздравнадзор, прокуратура, следственный комитет.

И тут начинается самое любопытное. Если читать договоры на предоставление услуг (в том числе и мелким шрифтом) наши сограждане кое-как научились, то правовая неграмотность или даже нигилизм в отношении медицины просто поражает.

Информированное добровольное согласие

Одним из базовых или даже фундаментальных прав пациента является право согласиться или отказаться от медицинского вмешательства. Причем принятие этого решения должно быть на основании полной и всесторонней информации, а также в состоянии свободного выбора. Чтобы выполнить это фундаментальное право и существует информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Помните – это те мелко исписанные бумажки, которые вам подсовывают в регистратурах. Бьюсь об заклад, вы ни разу туда не заглядывали. А зря. Если пробежите ее по диагонали, то узнаете, что, прежде чем преступить к манипуляциям с вашим телом, уполномоченные на то медицинские работники обязаны вас проинформировать о вашем диагнозе, необходимости вмешательства, предложить альтернативные варианты, предупредить о рисках, побочных эффектах, последствиях и так далее – на двух страницах. Причем они это должны сделать в понятной для вас форме, после чего обязаны ответить на все ваши вопросы. И только когда эти условия выполнены, вы, по сути, имеете право подписать эту бумагу.

Как меня выкинули из больницы

Я не зря распинался по поводу информированного согласия, так как у меня самого есть печальный опыт, когда недопонимание между врачом и пациентом может привести к опасным и необратимым последствиям.

В течение трех лет я обращался с болями в области корней зубов в стоматологическую поликлинику. Меня принимали, делали снимки и, как мне казалось, говорили, что с корнями все окей. Однако выяснилось, что все это время шел воспалительный процесс который в конце концов привел к кисте размеров с фундук и удалению трех зубов. С этим невеселым диагнозом я был направлен в Сургутскую ОКБ на операцию. Так как до операции был целый месяц, я, наученный горьким опытом, хотел заранее встретиться с хирургом и анестезиологом, чтобы уточнить все детали. Мне сказали, что это можно сделать только при госпитализации.

Помните, мы с вами говорили, что согласие на медицинское вмешательство должно быть не только информированным, но и свободным? А теперь скажите: можно ли считать принятие решение о медицинском вмешательстве свободным, если вы месяц готовились к операции, отложили все дела, прошли все анализы, а, в моем случае, вызвали родственников из другого города, что бы они посидели с матерью, которая нуждается в уходе? Думаю тут не больше свободы выбора, чем в ситуации, когда вам к виску приставили пистолет.

И если в части хирургического вмешательства за день до операции меня проконсультировали, то по поводу анестезиолога сказали, что я увижу его в операционной. Хорошенькое дельце! Лежишь такой, в чем мать родила, под простынкой, трясешься, вокруг люди в масках, один из которых по-быстрому спрашивает, на что аллергия, и дает подписать очередной листочек.

За час до операции лечащий хирург приглашает меня в ординаторскую и предлагает подписать согласие на хирургическое вмешательство, без которого он оперировать не сможет. В этом же согласии есть пункт и про анестезию. И, несмотря на то, что я в принципе не имею права его подписывать, так как не выполнено одно из условий, а именно – я не понимаю рисков и последствий анестезии, мне приходится согласиться и подписать. Единственно, что я мог сделать, это оставить комментарий в специально отведенном для этого месте согласия. Что я, собственно, и сделал. Написал, мол, консультации с анестезиологом не было, рисков не понимаю, даю согласие под давлением обстоятельств. Подписал и пошел дальше готовиться к операции. То, что произошло дальше, поражает воображение.

Через полчаса меня опять приглашают в ординаторскую. Захожу. Сидят человек пять хирургов во главе с заведующим. Предлагают сесть на стул посерединке. Сажусь. Заведующий объявляет, что в связи с моим недоверием и некорректно заполненным согласием Сургутская ОКБ отказывает мне в медицинской помощи.

Представьте мое состояние. Месяц подготовки, родственники приехали, сижу в буквальном смысле в операционных чулках, а мне: «Всего хорошего». Я просил, умолял, но все бесполезно. Заведующий – как гранит. В общем, вышибли.

Слушайте, я пациент со стажем. Я, конечно, не предполагал такой радикальной реакции и неумолимости, но риски взвешивал и понимал, что вопросы могут возникнуть. Именно поэтому за несколько дней до госпитализации специально обговорил эту тему с главным юристом Сургутской ОКБ, о чем знал заведующий. Более того, я специально уточнил у лечащего хирурга возможность оставить комментарии в согласии.

Справедливости ради, надо сказать, что через несколько дней после этого инцидента администрация Сургутской ОКБ уведомила меня в том, что отказ в медицинской помощи был не обоснован, и мне предложили продолжить лечение. Но все же, я считаю, что со мной поступили неоправданно жестко, и эта ситуация, в том числе, ее юридический аспект, требует отдельного расследования и описания.

От редакции. По просьбе СИА-ПРЕСС руководство Сургутской окружной клинической больницы прокомментировало эту ситуацию:

Уважаемый Сергей Евгеньевич, благодарю Вас за обращение. Вопрос взят на контроль.

От себя лично и коллектива БУ «Сургутская окружная клиническая больница» приношу извинения за причиненные Вам неудобства!

Сообщаю, что по описанной Вами ситуации в учреждении организован и проведен внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи.

По результатам разбора данного случая и анализа медицинской документации администрацией БУ «Сургутская окружная клиническая больница» в отношении лечащего врача и заведующего отделением применены дисциплинарные взыскания.

Для решения вопроса с Вами на связи заместитель главного врача по хирургической помощи Краснов Евгений Анатольевич. Мы готовы оказать всестороннее содействие в оказании необходимой плановой специализированной медицинской помощи в полном объеме.

Приоритетная задача Сургутской окружной клинической больницы – оказание качественной своевременной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению округа. Хочу заверить в том, что принимаем необходимые усилия и меры, чтобы исключить повторения подобных случаев.

Мы ценим Ваше мнение и открыты для конструктивного диалога! Все обращения, предложения и замечания пациентов тщательно анализируем и учитываем в дальнейшей деятельности медицинской организации.

С уважением, Галина Никандровна Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница».