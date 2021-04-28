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​Ссорьтесь потише

Любые разборки внутри современных медиа тут же становятся достоянием гласности: зачем?!

​Ссорьтесь потише
Скрин: Дождь

Недавно «Редакция» выпустила двухчасовой фильм, посвященный 20-летию разгона «старого НТВ», — посмотрел его с большим интересом прежде всего потому, что тогда, в апреле 2001-го, воочию наблюдал все, что происходит в коридорах телекомпании, в прямом эфире.

По-моему, это был первый опыт жизни СМИ «кишками наружу», как охарактеризовала все эти репортажи один из корреспондентов НТВ Елизавета Листова. Для зрителя — редчайший шанс заглянуть внутрь механизма, результаты работы которого он лицезреет каждый день. Конечно, это было мегаинтересно!

Прошло 20 лет, кишки и, чего уж там, их содержимое стали появляться на свет гораздо чаще, чем хотелось бы, — спасибо социальным сетям: сейчас любой мало-мальский скандал внутри «уникальных журналистских коллективов» становится достоянием гласности — и источником очередного разочарования.

На этой неделе повод для испанского стыда подкинул осколок того самого «старого НТВ» Павел Лобков, который очень громко начал ссориться с текущим местом работы — телеканалом «Дождь». Благодаря несправедливому отстранению телеведущего от эфира о кухне «Дождя» узнали все: посты Лобкова на фейсбуке, скриншоты личной переписки, комментарии любовно распространили и прокомментировали все, кому не лень — от RT до «Афиши».

По поводу вроде бы дружественной «Дождю» «Афиши», к слову, невольно вспоминается пушкинское

…Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

Что в сухом остатке? Чувство пресыщения подобным контентом; подозрение, что из всего, что может сгодиться, современные медиа делают пресловутый «контент», в котором нет нужды ни уму, ни сердцу. По-своему забавно, что формат скандала в реальном времени стал последним трендом, заданным телекомпанией, которую сегодня принято считать одним из светочей журналистики и лучшим традициям которой — надо же — пытается следовать тот самый «Дождь». Но среди всевозможных традиций не стоит забывать и о народной мудрости — в конце концов, призыв не выносить сор из избы стар как мир, банален — но ведь справедлив до сих пор…


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Сегодня в 15:08, просмотров: 397, комментариев: 0
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