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​Это наш сукин сын

Почему исходом Лычкатой из театра может быть только пинок под зад — и никаких помпезностей

​Это наш сукин сын

Тамара Никифоровна Лычкатая сделала все для того, чтобы с ней расправились именно тем образом, каковой мы наблюдаем. И, пожалуй, лучшего спектакля Сургутский драмтеатр и придумать бы не мог.

Всей своей карьерой создателя и бессменного руководителя СМДТ, всей присущей только ей, Лычкатой, манерой ведения дел и общения с людьми, она упорно добивалась не почетных проводов, а пинка под зад.

Подозреваю, она, королева эксцентрики и генерал деспотизма, при всей своей любви к «обожательству» себя, любимой, другого исхода даже не рассматривала. Ее эксцентрика по всем законам жанра (а уж тут Тамара Никифоровна непревзойденна!) несовместима с банальным помпезным уходом. Что такое эти цветы, почетные грамоты, какие-то звания, бесконечные лживые речи? Да у нее тонны этих цветов, миллион званий, полные архивы грамот и размашистых поздравлений даже представить невозможно от кого — от мэров, от губернаторов, от президентов, от народных артистов, от ненародных артистов… Она всю жизнь была на троне — она объелась почестей. А театр, который создала она и только она (и где? в каком-то там Сургуте — городе нефтяников? вы это серьезно?!), так вот театр — вот он! Он есть. В Сургуте есть театр!

Этот театр всегда упрекали в том, что он «под Лычкатую». Что постановки в нем пресные или, наоборот, «чересчур». Что Лычкатая слишком давит. Что там культ личности. Что там кумовство. Что она диктатор. Ну так получите, критики: диктатор сам взошел на голгофу. Мог бы сидеть на троне в своих цветах и грамотах и радостно дрыгать ножками. А выбрал акт самосожжения.

Перефразируя другого, настоящего диктатора (который в силу трусости никогда бы не взошел на голгофу), «Лычкатая — это сукин сын, но это наш сукин сын». Это наш театр. Это наши спектакли. Это наши актеры. Это наша сцена, на которой мы наблюдаем действо. И все выглядит так, что Лычкатая — гонима. А когда гоним творец, это уже совсем другой разговор.

Если в споре с худруком единственным аргументом формальный руководитель театра — государство — выбирает сказку про 50 украденных тысяч, задумываешься: а государство не ку-ку ля-ля? Да, после истории Кирилла Серебренникова не нужно удивляться ничему. Но все-таки: Лычкатая действительно положила жизнь на свой театр, чтобы стащить из него несчастные 50 тысяч?

Ничего нового. Обиженный государственный муж заелся на того, кто получает больше чести, чем он сам. На того, кто посмел огрызнуться. Или проигнорировать.

С Лычкатой театрально (ах, комплексы, комплексы!) под запись на целых два телефона разделались. А будет ли театр?


нравится (43) не нравится (26)
Сегодня в 14:32, просмотров: 857, комментариев: 16
Комментарии:
Мимо проходимец
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Сегодня в 14:40
Вот кстати - театр реально есть, кто бы там что ни говорил. и всегда нестандартный и креативный, заставляющий думать. Это первейшая заслуга Лычкатой, какой бы неприятной она ни была.
Районный критик
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Сегодня в 15:15
а как давно/как часто тарас владимирович был/бывал в сургутском театре? верится с трудом что недавно/часто, так что выступления в защиту одиозных старушенций это конечно круто и хайпово, но вряд ли честно
Ыть
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Сегодня в 15:28
Есть мнение что ув. Тарас С. ни за ни против бабули, он против методов)
testimonium paupertatis Ыть
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Сегодня в 15:35
По-моему, это очевидно. Чиновники Комаровой так и не научились брать в расчет, что их масштаб несопоставим с масштабом какой-нибудь демонической Лычкатой или добрейшего Соломоныча. Поэтому наезды на последних всегда будут выглядеть как схватку Гулливера с лилипутами. Ну, лилипуты иногда побеждают, но от этого Гулливер не станет меньше, а лилипуты - больше.
хаски из Аляски
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Сегодня в 15:39
Гротеск гораздо интереснее СМДТ. Современный, прогрессивный, яркий. У Лучкатой никакого новаторства. Классическая школа тоже никудышная. Назовите кто-нибудь хотя бы одного нашего актера оттуда, которого бы знали в городе не то чтобы за его пределами? то-то и оно! В Сургуте есть театр! А кто туда ходил и кому он ТАКОЙ нужен?
Сергей Б Районный критик
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Сегодня в 15:46
Ну, может быть Тарас хотел сказать, что не бывает белых и пушистых, которые создают что-либо. Белые и пушистые, которые стараются ничего не нарушать и всем понравиться – они ничего не создают.

Зато, когда чиновник рулит в стиле Хрущева – нам такой театр не нужен – это точно полная жопа.

Сейчас вообще какие-то хрущевские времена наступили великих рапортов.

История развивается по спирали.
Районный критик Сергей Б
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Сегодня в 15:50
дак нет вопросов, что методы латыпова с гнильцой. но гнать лычкатую надо было и надо было давно. а заступаться за нее потому что типа... что? потому что она местная? Вор в законе Зятек тоже был местный. Что она что-то создала? Так насколько я знаю, там Газпром выделял бабло, а старушенция просто подсуетилась, ну либо была в адеквате еще в те времена. в общем заступаться за нее зачем?
orancat
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Сегодня в 16:07
В отличие от критиков Самборского, я в этот раз на его стороне. Когда клоун (в данном случае - клоунесса) начинает мнить себя королевской сватьей и прилюдно плевать в директора цирка, то тут уж - не взирая на заслуги и таланты - ее нужно гнать не только пинком, но еще и метлами. Лычкатая перешла все границы дозоволенности и культурного диалога. Дошла даже до практически проклятий и накликания смерти недругам. Но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Лычкатая долго время думала, что она самая умная, самая культурная, самая-самая... А пузырь самомнения взял да и лопнул. Про театр. Идут споры - а будет ли таперича театр то? Слушайте, если с уходом Лычкатой теат загнется, значит грош цена ей как руководителю, замкнувшему на себя все вопросы. А если театр будет работать дальше - значит значимость Лычкатой в криках ее адептов крайне преувеличена. К сожалению, в окружении Лычкатой нет умных людей, которые дали бы ей совет унять свои амбиции и спокойно уйти на пенсию. Или же - она просто не умеет слушать умных людей.
Районный критик orancat
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Сегодня в 16:19
ты не понял, что прочитал. самборский как раз о том что лычкатую низзя гнать. ток это была попытка в сарказм, который видимо не всем понятен)
Severin Сергей Б
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Сегодня в 16:24
хорошо подмечено "времена наступили великих рапортов" и бессмысленных запредельно пламенных речей ни о чем. Главное погромче и поувесистей...
orancat Районный критик
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Сегодня в 17:04
хм... возможно... но гнать - надо! )))
Ыть
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Сегодня в 17:04
не гони, тебя ждут дома
Сергей Б Severin
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Сегодня в 17:15
А то. Даже сам Путин подметил. Надо, говорит, прекращать эту практику великих обещаний. А то, говорит, наобещали еще с конца 90-х, до сих пор расхлебать не можем.

Отмазался в общем – я не я и корова не моя.

То, что обещал, забудьте.

«К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов».

Вот такой вот теятр.
отличное настроение хаски из Аляски
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Сегодня в 18:04
Гротеск фактически убила "мудрая и взвешенная" политика СурГУ. Актеры зарабатывают в других местах, т.к. университет не обеспечил ставками. Для них Гротеск отдушина с большой идеей. Режиссер театра уедет из города т.к. не заработал за 20 с лишним лет на службе ничего ни жилья, ни машины. Только значок заслуженого деятеля культуры ХМАО. Этот самодеятельный театр работавший круче уровня иных профессиональных,тихой сапой придушили. Театр это тонкая, регулярная работа. Живой организм, которому требуется регулярная подпитка. У Гротеска осталось славное прошлое, победы, фестивали, овации Государственного Кремлевского дворца и Фетисов -арены во Владивостоке. Признание тетралов Испании, Италии, Франции и стран СНГ. Но этот цветок тоже доживает последние дни.
А СМДТ он останется. Он госучреждение. Хуже или лучше, но он продолжит свое существование. А методы по устранению... методы корявые. Лычкатая еще будет воевать с Латыповым. Ее энергии хватит, но это уже будет другая история.
Мамаша
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Сегодня в 18:17
50 тыс наверняка только верхушка айсберга. То, что всплыло. И Лычкатая тащит не из театра, а из гос бюджета. И даже не она, а ее племянник. А их четыре в театре. А сколько еще "мертвых душ" в штате!
ПСМ
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Сегодня в 18:24
Прочитал! Браво. Написано не однобоко, как у нас сейчас все в стране. Многогранно как и положено про творческого человека , мечущего , рыскающего в поисках истины. Борющегося со своими пороками, которые выражаются на сцену , на людей, растут и съедают в конечном итоге хозяина!
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