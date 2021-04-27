Почему исходом Лычкатой из театра может быть только пинок под зад — и никаких помпезностей

Тамара Никифоровна Лычкатая сделала все для того, чтобы с ней расправились именно тем образом, каковой мы наблюдаем. И, пожалуй, лучшего спектакля Сургутский драмтеатр и придумать бы не мог.

Всей своей карьерой создателя и бессменного руководителя СМДТ, всей присущей только ей, Лычкатой, манерой ведения дел и общения с людьми, она упорно добивалась не почетных проводов, а пинка под зад.

Подозреваю, она, королева эксцентрики и генерал деспотизма, при всей своей любви к «обожательству» себя, любимой, другого исхода даже не рассматривала. Ее эксцентрика по всем законам жанра (а уж тут Тамара Никифоровна непревзойденна!) несовместима с банальным помпезным уходом. Что такое эти цветы, почетные грамоты, какие-то звания, бесконечные лживые речи? Да у нее тонны этих цветов, миллион званий, полные архивы грамот и размашистых поздравлений даже представить невозможно от кого — от мэров, от губернаторов, от президентов, от народных артистов, от ненародных артистов… Она всю жизнь была на троне — она объелась почестей. А театр, который создала она и только она (и где? в каком-то там Сургуте — городе нефтяников? вы это серьезно?!), так вот театр — вот он! Он есть. В Сургуте есть театр!

Этот театр всегда упрекали в том, что он «под Лычкатую». Что постановки в нем пресные или, наоборот, «чересчур». Что Лычкатая слишком давит. Что там культ личности. Что там кумовство. Что она диктатор. Ну так получите, критики: диктатор сам взошел на голгофу. Мог бы сидеть на троне в своих цветах и грамотах и радостно дрыгать ножками. А выбрал акт самосожжения.

Перефразируя другого, настоящего диктатора (который в силу трусости никогда бы не взошел на голгофу), «Лычкатая — это сукин сын, но это наш сукин сын». Это наш театр. Это наши спектакли. Это наши актеры. Это наша сцена, на которой мы наблюдаем действо. И все выглядит так, что Лычкатая — гонима. А когда гоним творец, это уже совсем другой разговор.

Если в споре с худруком единственным аргументом формальный руководитель театра — государство — выбирает сказку про 50 украденных тысяч, задумываешься: а государство не ку-ку ля-ля? Да, после истории Кирилла Серебренникова не нужно удивляться ничему. Но все-таки: Лычкатая действительно положила жизнь на свой театр, чтобы стащить из него несчастные 50 тысяч?

Ничего нового. Обиженный государственный муж заелся на того, кто получает больше чести, чем он сам. На того, кто посмел огрызнуться. Или проигнорировать.

С Лычкатой театрально (ах, комплексы, комплексы!) под запись на целых два телефона разделались. А будет ли театр?