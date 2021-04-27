Коллектив Сургутского театра — о деле Александра Лычкатого

Главной новостью прошлой недели стали обыски в Сургутском театре. Действительно, 23 апреля с 9 до 15 часов в здании театра работал ОМОН. Правда, сначала мы подумали, что это теракт. Неизвестные люди в форме согнали сотрудников театра — актеров, швей, менеджеров, монтировщиков и других — в зрительный зал, где мы провели пять часов. Забрали телефоны, далеко не сразу дали доступ к воде, в сопровождении позволяли посещать туалет. Наших коллег, кого в это время допрашивали в театре (это мы узнали потом), морально прессинговали. Никаких объяснений происходящего мы не получали. В общем, как акция устрашения эта операция вполне удалась. Для многих, особенно пожилых и юных членов коллектива, это был и остается огромный стресс. Но сейчас не об этом.

Когда вернулась связь с миром, мы узнали из СМИ, что причина обысков – возбуждение уголовного дела против заместителя директора Александра Лычкатого. В связи с этим у нас есть три сообщения для всех, кто следит за этим делом.

Первое. Сначала о том, откуда растут ноги у этой истории. В 2017 году по результатам электронного аукциона с ООО «Элитстрой» был заключен договор на выполнение ремонта входной группы театра. Работы производили на средства программы «Доступная среда», то есть в интересах людей с ОВЗ.

В гарантийный период обнажились серьезные недоработки подрядчика. «Поползла» облицовка входной группы, отклеилась тактильная плитка и так далее. Год велась претензионная переписка с руководителем ООО «Элитстрой» госпожой Рагулиной, ей предлагалось устранить выявленные дефекты. Та кормила театр письмами-обещаниями, но ничего не делала.

Театр был вынужден обратиться в суд. В 2019 году театр выиграл дело в арбитражном суде Ханты-Мансийска. В 2020 году в арбитражном суде Омска данное решение было оставлено без изменений. По решению суда фирма «Элитстрой» обязана выплатить театру 2 млн рублей. (Кстати, деньги до сих пор не выплачены).

На дворе 2021 год. Госпожа Рагулина обращается в органы с заявлением: она-де в 2017 году давала заместителю директора театра Александру Лычкатому взятку, 50 тысяч рублей. Пожалуй, трудно не усмотреть связи между этими двумя событиями. Правда, временная разница между ними почти четыре года. Месть, как известно, - блюдо, которое стоит подавать холодным. А этот деликатес, казалось бы, не только остыл, но и протух.

Если бы не одно «но». Уж больно подходящий момент выбрала госпожа Рагулина, чтобы в памяти освежилась мифическая взятка – а именно, момент вирусной информационной атаки на театр со стороны департамента культуры. И мы, конечно, делаем из этого вполне резонные выводы. Данное дело — еще один специально сконструированный снаряд в ковровой бомбардировке, которой подвергается руководство театра в последнее время.

Второе. Хочется рассказать о человеке, которого в СМИ упоминают как «родственника», «фигуранта», «племянника» или «завхоза».

Начнем с того, что больше всего возбудило зубоскалов - с так называемого «кумовства». Возможно, кто-то, как и юротдел Депкультуры, до сих пор не знает, что в России с 2002 года нет закона, запрещающего работать в учреждении родственникам (за исключение гос- и муниципальной службы, социального и пенсионного фондов). Более того, вполне можно усмотреть дискриминацию в том, если человеку отказывают в трудоустройстве только потому, что он родственник сотрудника.

…Знаменитая фраза «Жена Цезаря вне подозрений», как известно, в оригинале означает то, что она не должна давать ни малейших поводов думать о ней плохо. Александр Лычкатый как раз из тех людей, кто, являясь родственником руководителя, воспринимает это не как возможность урвать, а как непреходящую необходимость высокой ответственности и повышенной требовательности к себе.

А вот мы, сотрудники театра, вообще не берем в учет, что Александр Лычкатый племянник директора театра. Поверьте, мы об этом даже не помним. Объясним почему.

Александр Лычкатый в сфере культуры города Сургута и Югры – уже 24 года. В театре он служит с самого начала. За это время он последовательно прошел путь от осветителя до заведующего постановочной частью, а затем и заместителя директора. И каждый его карьерный шаг был подтвержден успехами в учебе, в освоении новых компетенций и квалификаций. Образование по управлению в сфере культуры он получил в Краснодарском государственном университете культуры и искусств, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Как технарь и художник по свету наращивал квалификацию на многочисленных практикоориентированных курсах.

Лычкатый — обладатель почетных грамот глав Сургута, департамента культуры ХМАО, областной Думы, благодарственных писем представительства Россотрудничества в ФРГ, руководства Донецкой и Луганской народных республик, исполнительных органов власти Сургута. С 2010 года он член Союза театральных деятелей России.

Именно под его руководством постановочная служба театра вывела техническое обеспечение художественного процесса в театре на новый качественный уровень. Более того, наша постановочная команда становится, по сути, консультативным центром для технических специалистов учреждений культуры региона. Благодаря профессионализму Лычкатого театр с легкостью входит на гастролях на технически сложные, незнакомые сцены – в Берлине и Ивано-Франковске, Каире и Москве.

Как художник по свету Александр Сергеевич продолжает участвовать в работе над новыми постановками. Приглашенные режиссеры, сотрудничающие с театром, обычно ставят условием: «На свет дайте нам Лычкатого!» Хотя тот давно уже занимается делами административно-хозяйственными.

Благодаря Александру у театра налажена отличная коммуникация с депутатским корпусом, и мы можем рассчитывать на средства фондов избирателей для укрепления МТБ. В здании театра Александру знаком каждый шуруп. И тот факт, что приспособленное здание ДК, не первый год нуждающееся в капремонте и критически недооснащенное, каким-то чудом служит театру 15 лет и ни один спектакль за это время не был сорван по технической причине, не потерял в художественной целостности – это заслуга прежде всего Александра Лычкатого. Технические специалисты такого класса (да еще с компетенциями управленца) – их по пальцам руки пересчитать в нашем регионе.

Все мы с большим уважением называем Лычкатого по имени-отчеству – «Александр Сергеевич». Но очень часто, когда мы идем к нему за советом или консультацией, — просто «Саша». Мы – это технари и менеджеры, актеры и режиссеры, монтировщики и художники. Лычкатый, помимо прочего, — настоящий человек команды, лидер, на которого мы рассчитываем и которого, в свою очередь, ни за что не подведем.

Крупно сомневаемся, что те, кто зубоскалит сейчас над Александром, хоть немного приблизились на своем рабочем месте к его уровню эффективности и востребованности как профессионала, к широте его компетенций, к заслуженному безоговорочному уважению, которым он пользуется в коллективе и среди коллег в учреждениях культуры.

Третье. В свете пунктов 1 и 2 – надеюсь, понятно, что мы не верим в виновность Александра. Бесконечные проверки театра (некоторые так и закончились ничем, но…), вирусный информационный вброс Депкультуры (так называемый Акт о результатах ведомственной проверки), обыски и возбуждение уголовного дела против Александра Лычкатого, а теперь еще и исключение его из кадрового резерва театра (и здесь мы будем судиться с департаментом)... Все эти события – звенья одной цепи. Цепи, которой департамент культуры планирует сковать деятельность театра, избавившись от неугодного руководителя – Тамары Лычкатой.

…Сегодня у нашего Александра Сергеевича день рождения. Не хочется думать, что чувствует человек в свой праздник в этих обстоятельствах. Александр Сергеевич. Саш. Ценим, как ты умеешь приободрить. И твое фирменное «Прорвемся!» мы кричим сейчас тебе — всем нашим дружным коллективом, отчаянно, громко, многоголосно. Мы с тобой! Будем бороться вместе — по принципу ростановского Сирано: «Гасконец, исполняй свой долг, хотя бы здесь был целый полк!»