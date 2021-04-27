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​СПОПАТ как главный гаишник Сургута

Давайте превратим автобусы СПОПАТа в Сургуте в передвижные камеры для фиксации нарушений ПДД

​СПОПАТ как главный гаишник Сургута
Фото siapress.ru

Когда я езжу на машине меня больше всего бесят, раздражают и убивают автомобили, водители которых не включают поворотники, перестраиваются или разворачиваются в запрещенных местах, ну или совершают прочие подобные нарушения. В большинстве случаев места, где это происходит, не попадают в поле зрения камер дорожного наблюдения, так как камеры очень часто установлены ближе к перекресткам, а на перегонах их нет.

Я все время езжу и думаю, где бы взять такие «передвижные пункту ГАИ», которые на постоянной основе фиксировали бы нарушения автомобилистов-лихачей и через систему ГИБДД рисовали бы штраф за штрафом таким нарушителям. Но важное дополнение – таких передвижных пунктов должно быть очень много, они должны постоянно колесить по всему городу с утра до самого вечера, эти «пункты» должны быть добросовестными участниками движения, а камеры в них должны быть установлены на сравнительно высоком расстоянии от полотна дороги.

Буквально на днях какой-то наглец разворачивается через две сплошные полосы, пешеходные переход и автобусную остановку. И параллельно на остановку заезжает автобус муниципального СПОПАТа. Возмущению моему не было предела, но вдруг меня осенило. ЭВРИКА! Вот же! Автобусы СПОПАТа и есть такие «передвижные пункты ГАИ» и отвечает всем запросам.

Автобус муниципальный, то бишь не будет опасности подделки записи. Автобус высокий, таким образом камеру можно установить на значительной для съемки дороги высоте. Автобусов муниципального предприятия очень много и они ездят круглый день во все закоулки города.

Если присовокупить к этому мое предложение о полной монополизации автобусного движения в руках муниципального СПОПАТа, то получится целый рой передвижных камер дорожного движения. Конечно, данную камеру нужно связать с центральным пунктом обработки данных ГИБДД или выкачивать один раз в сутки информацию на базе СПОПАТа.

Таким образом мы решаем сразу две важные задачи для общества. В первую очередь, успокаиваем и приводим к высокой руке закона всех нарушителей ПДД, а это, в свою очередь, создаст наиболее благоприятные условия для пешеходов, особенно для детей, мамочек и стариков. А, во-вторых, наполняем бюджет неналоговыми поступлениями – на них можно построить и новые дороги, и отремонтировать старые участки, да и в конечном итоге, потратить на другие благие дела.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 105, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:32
Бинго.
Об особенностях ориентации данного товарища давно ходят слухи.
Они подтвердились, выдыхаем

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