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Купите ребёнка

Одиноким отцам запрещают усыновлять детей на территории Российской Федерации

Купите ребёнка
Фото: Reuters

Торговля детьми – звучит страшно. В голове сразу возникают картинки с голодными малышами в грязной порванной одежде. Их везут на каком-нибудь огромном корабле в грузовом отсеке, чтобы продать на органы или сдать в рабство – например, в закрытые китайские лагеря, где по 18 часов в день надо шить «Гусси» и «Адибас», а потом, съев банан, идти спать на деревянную полку.

Но вот интересная штука, СМИ подняли кипиш из-за суррогатного материнства. Тоже, по сути, торговли живыми телами. Дело в том, что в прошлом году в одной из квартир Москвы нашли нескольких младенцев. Судя по документам, их отцами являлись иностранцы, они же планировали увезти крох заграницу. Один ребенок найден мертвым. Тут же родилось предположение, что малюток планировалось выслать заграницу в качестве доноров и никак иначе. Возбудили уголовное дело и начали раскручивать цепочку. Позже в июне в столице нашли еще пятерых деток под присмотром нянь.

Под прицел тут же попали одинокие мужчины. Следственный комитет РФ даже собирался арестовывать якобы гомосексуалистов, позволивших себе такую роскошь, как рождение суррогатного детеныша. Самих детей в этом случае должны были признавать потерпевшими и передавать в детский дом (!) на время следствия. Театр абсурда.

Забавно, что в нашей стране рожать и усыновлять (читай – «покупать») малышей имеют право исключительно разнополые пары. Видимо, только в таких ребенок любим, одет, обут, сыт и может рассчитывать на светлое будущее, в том числе на подачки от государства как нуждающимся, если родители не научились зарабатывать, но профессионально закладывают за воротник. Красота.

Так, например, несколько лет назад в столице произошла отвратительная история. У благополучной семейной (гейской) пары, заключившей брак в Дании, случайно «обнаружили» сыновей. Скандал приобрел масштабы, о которых Дом-2 может только мечтать. Против неустановленных сотрудников органов опеки, давших добро на усыновление, возбудили уголовное дело. В семье мужчин провели унизительный обыск, досталось и их родственникам. Отцы вместе с детьми покинули нетолерантную Россию. Россию, где бухающий батя, поднимающий руки на беззащитного малыша и его мать, лучше заботливого отца, который предпочитает тет-а-тет оставаться с себе подобными.

Историй много, все пересказывать не буду. Вернёмся к новости.

Что мы читаем в топовых изданиях сегодня? Оказывается, такие персоны, как исполнители Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, актер Евгений Миронов завели детей, в свидетельстве о рождении которых в графе «мать» стоит прочерк. Вот хитрованы! Наверняка они это делали, рассчитывая на щедрость президента России, который на днях распорядился помогать родителям-одиночкам.

А теперь посмотрим на этих «несчастных» детей, воспитывающихся в неполных семьях с одинокими мужчинами.

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин

Фото celebnewsru.com

Красивые. Веселые. Один в один похожи на папу. Имеют кучу игрушек и брендовых шмоток, каждый день рождения – это целая феерия. Избалованные? А когда баловать детей, если не в детстве?

Дети Сергея Лазарева – Никита и Анна

В инстаграме артиста можно увидеть, что брат с сестрой растут воспитанными, окружены любовью и заботой. Подросший Никита читает папе стихи на праздники, а сам отец посвящает ему проникновенную композицию в рамках концертного турне. По словам певца, у детей одна биологическая мать, собственно, как и отец.

А вот, например, зарубежные звезды-геи (совершившие каминг-аут), которые растят жизнерадостных детенышей уже не в одиночку, а с партнерами: Рики Мартин, Элтон Джон, Мэтт Бомер. Не встречала что-то новостей о насилии в этих семьях, голоде, изморе, отсутствии образования или эксплуатации детского труда. Что, кстати, совершенно обыденно в российских семьях. Зато полноценных, разнополых. Все, как велит великая Конституция.

Жду комментаторов, которые завопят, что у нетрадиционных вырастают только такие же «убогие». Знали ли вы, например, что отец Роберта Де Ниро променял маму будущего актера на мужчину? Такая же история с отцом Лайзы Минелли. А известные во всем мире рэперы Джей Зи и 50 cent имели матерей-лесбиянок.

Жизнь не состоит из черного и белого. И дело не в радуге, где эти цвета отсутствуют, а в том счастлив ребенок или нет. И неважно, кто причина его счастья – две мамы, два папы, мама и бабушка, один отец… Главное, чтобы его глаза не опухали от слез страданий, а ежедневно улыбались. Даже если его «купили».


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27 апреля в 09:17, просмотров: 1236, комментариев: 12
Комментарии:
Злобный пупсеГ
не нравится
27 апреля в 10:59
Судя по числу дизлайков на сайте сидят гомофобы и староверы)))
6xz34e
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27 апреля в 11:06
Уважаемая Светлана!Прежде всего дети должны быть желанными.Все же замечательно,когда дети имеют и маму ,и папу.Приятно,когда семья на одной фамилии,имеет достаток и (главное!) дети для родителей не источник дохода,а радость в жизни.Поверьте,"щедрость Президента.в большинстве случаев не уместна.Категорически против,что дети "кормят" родителей (родителя).Лучше бы Президент подписывал всем ученикам бесплатное питание,кружки,секции,трудовые лагеря,образование и воспитание.Вот тут уместное слово -щедрость.А так...Моё субъективное мнение.
Ыть
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27 апреля в 11:33
Текст конечно интересный и наверно даже нужный, НО
> "Жду комментаторов, которые завопят, что у нетрадиционных вырастают только такие же «убогие» - это как минимум не вежливо сразу так рубить с плеча, вы ж пишите для освещения своего мнения, принимайте критику такой какая она есть)
> Забавно, что в нашей стране рожать и усыновлять (читай – «покупать») - ну чет прям очень спорное утверждение) а если папа и мама (или уж давайте папа и папа/мама и мама) не могут иметь детей по вполне ясным причинам, это тоже акт купли-продажи?
> "Жизнь не состоит из черного и белого" - этой фразой вы заканчиваете статью в которой образ родителя в России строится либо на "бухающем бате" угнетателе либо на ущемленном гее папе (ничего против таких пап не имею). Действительно, не только на черное и белое...
Светлана Могилдан Ыть
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27 апреля в 11:49
Конечно, не только из бухающих отцов. Это, если хотите, художественное усиление образ
Но было бы нечестно говорить, что нет такой проблемы в нашей стране, как социально неблагополучные пары: где отцы/матери беспросветно пьют, беспорядочно сношаются на глазах детей, поднимают руки друг на друга, а по пути и на малыгей, где дети в порядке очереди донашивают вещи друг друга, яблоки видят по праздникам, если соседи принесут, а ананасы – только на упаковках сока.
И для меня (лично) дико, что, вместо любящего отца (биологического или нет) для усыновленного/суррогатного ребенка лучшим вариантом для жизни считается детский дом. Российский детский дом. Кто там хоть раз бывал, прекрасно понимает, ЧТО это за место и КАК там живут дети…
Alkonowa1ow
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27 апреля в 12:06
Это все издержки либерализма. Что то же Киркоров, Лазарев и другие не способны иметь детей в традиционном браке. Если не много то на все воя божья. Нет значит нет. И нечего гневить Бога. А для любого малыша мама это его все. А отец не может дать ту материнскую любовь, которая впитывается у малыша с молоком матери. Эти дети без материнской заботы и любви несчастливы по определению. Природу не переделаешь.
Ыть Светлана Могилдан
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27 апреля в 12:07
Хорошо, довод про художественное усиление ставит все на свои места))
И я с вами полностью согласен в той части, что у ребенка должна быть семья (благополучная и любящая), а не воспитатель и комната на 6 коек в старом здании огороженным забором.
Но раз мы пишем о "не приятных" аспектах семейной жизни детей, в том числе в приемных семьях, имеет смысл посмотреть на это и с позитивной точки зрения? Это как идея для возможных будущих публикаций, писать о том все плохо много кто умеет давно и хорошо, а наоборот?
Сергей Б
не нравится
27 апреля в 12:21
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
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27 апреля в 12:36
Поэтому, наверное, Светлана путает толерантность с пропагандой гомосексуализма.

11 июня 2013 года Государственная дума приняла закон, дополняющий КоАП РФ статьёй 6.21, устанавливающей ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», среди населения и в СМИ более известного как запрет «пропаганды гомосексуализма».

Что соответствует многовековым российским моральным ценностям.

Но угнетенным сексуальным меньшинствам надо же навязывать свои ценности, да?

Как блохам, которые зажрались и на лоб лезут.
Сергей Б
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27 апреля в 12:45
Не понял почему затерли.

Что, предположение о том, что Светлана Могилдан росла в однополой семье, без мамы и папы, с двумя «оно», для самой Светланы является оскорблением?
Злобный пупсеГ Сергей Б
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27 апреля в 13:01
кажется вести диалог с Сергеем Б большее оскорбление, чем вырасти в однополой семье))))))
Сергей Б Злобный пупсеГ
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27 апреля в 13:17
Ну и держись от меня подальше блоха бесполая.
Кристина Потапова
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27 апреля в 16:40
главное, чтобы ребенок был здоровым и любимым. Чтобы о нем заботились, интересовались его жизнью. Часто детей растят одни мамы или мамы с бабушками. По сути это тоже получается однополый брак. и ничего, нормальные вырастают люди.
Сергей Б Кристина Потапова
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Сегодня в 09:34
Вы усыновление детей однополыми «оно» с неполными семьями попутали.

Это как банан с членом сравнивать.

Неполные семьи тоже не очень хорошо для тетей, но там дети живут с биологическими родителями матерями или отцами. А чужих детей на усыновление в неполные семьи не отдают.

И в однополых семьях усыновленные дети заведомо не вырастут психически нормальными людьми.

Если вы не понимаете таких простых вещей, то сочувствую.
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