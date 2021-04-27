Одиноким отцам запрещают усыновлять детей на территории Российской Федерации

Торговля детьми – звучит страшно. В голове сразу возникают картинки с голодными малышами в грязной порванной одежде. Их везут на каком-нибудь огромном корабле в грузовом отсеке, чтобы продать на органы или сдать в рабство – например, в закрытые китайские лагеря, где по 18 часов в день надо шить «Гусси» и «Адибас», а потом, съев банан, идти спать на деревянную полку.

Но вот интересная штука, СМИ подняли кипиш из-за суррогатного материнства. Тоже, по сути, торговли живыми телами. Дело в том, что в прошлом году в одной из квартир Москвы нашли нескольких младенцев. Судя по документам, их отцами являлись иностранцы, они же планировали увезти крох заграницу. Один ребенок найден мертвым. Тут же родилось предположение, что малюток планировалось выслать заграницу в качестве доноров и никак иначе. Возбудили уголовное дело и начали раскручивать цепочку. Позже в июне в столице нашли еще пятерых деток под присмотром нянь.

Под прицел тут же попали одинокие мужчины. Следственный комитет РФ даже собирался арестовывать якобы гомосексуалистов, позволивших себе такую роскошь, как рождение суррогатного детеныша. Самих детей в этом случае должны были признавать потерпевшими и передавать в детский дом (!) на время следствия. Театр абсурда.

Забавно, что в нашей стране рожать и усыновлять (читай – «покупать») малышей имеют право исключительно разнополые пары. Видимо, только в таких ребенок любим, одет, обут, сыт и может рассчитывать на светлое будущее, в том числе на подачки от государства как нуждающимся, если родители не научились зарабатывать, но профессионально закладывают за воротник. Красота.

Так, например, несколько лет назад в столице произошла отвратительная история. У благополучной семейной (гейской) пары, заключившей брак в Дании, случайно «обнаружили» сыновей. Скандал приобрел масштабы, о которых Дом-2 может только мечтать. Против неустановленных сотрудников органов опеки, давших добро на усыновление, возбудили уголовное дело. В семье мужчин провели унизительный обыск, досталось и их родственникам. Отцы вместе с детьми покинули нетолерантную Россию. Россию, где бухающий батя, поднимающий руки на беззащитного малыша и его мать, лучше заботливого отца, который предпочитает тет-а-тет оставаться с себе подобными.

Историй много, все пересказывать не буду. Вернёмся к новости.

Что мы читаем в топовых изданиях сегодня? Оказывается, такие персоны, как исполнители Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, актер Евгений Миронов завели детей, в свидетельстве о рождении которых в графе «мать» стоит прочерк. Вот хитрованы! Наверняка они это делали, рассчитывая на щедрость президента России, который на днях распорядился помогать родителям-одиночкам.

А теперь посмотрим на этих «несчастных» детей, воспитывающихся в неполных семьях с одинокими мужчинами.

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин

Фото celebnewsru.com

Красивые. Веселые. Один в один похожи на папу. Имеют кучу игрушек и брендовых шмоток, каждый день рождения – это целая феерия. Избалованные? А когда баловать детей, если не в детстве?

Дети Сергея Лазарева – Никита и Анна

В инстаграме артиста можно увидеть, что брат с сестрой растут воспитанными, окружены любовью и заботой. Подросший Никита читает папе стихи на праздники, а сам отец посвящает ему проникновенную композицию в рамках концертного турне. По словам певца, у детей одна биологическая мать, собственно, как и отец.

А вот, например, зарубежные звезды-геи (совершившие каминг-аут), которые растят жизнерадостных детенышей уже не в одиночку, а с партнерами: Рики Мартин, Элтон Джон, Мэтт Бомер. Не встречала что-то новостей о насилии в этих семьях, голоде, изморе, отсутствии образования или эксплуатации детского труда. Что, кстати, совершенно обыденно в российских семьях. Зато полноценных, разнополых. Все, как велит великая Конституция.

Жду комментаторов, которые завопят, что у нетрадиционных вырастают только такие же «убогие». Знали ли вы, например, что отец Роберта Де Ниро променял маму будущего актера на мужчину? Такая же история с отцом Лайзы Минелли. А известные во всем мире рэперы Джей Зи и 50 cent имели матерей-лесбиянок.

Жизнь не состоит из черного и белого. И дело не в радуге, где эти цвета отсутствуют, а в том счастлив ребенок или нет. И неважно, кто причина его счастья – две мамы, два папы, мама и бабушка, один отец… Главное, чтобы его глаза не опухали от слез страданий, а ежедневно улыбались. Даже если его «купили».