История о том, как я дважды записался на прививку от ковида, прождал четыре месяца и привился среди последних

«Ни в одной базе вас не нашли», — сообщила мне оператор, по-видимому, сотрудник регистратуры Сургутской поликлиники №2. Вот так спустя четыре месяца ожидания две попытки записи в очередь вакцинации и уйму потраченных нервов окончилась моя история с коронавирусной вакцинацией.

Записался еще в январе — как только на сайте Оперштаба Югры появилась форма записи в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Записал заодно и маму — она из зоны риска. Через Госуслуги записаться возможности почему-то не было, как не было и возможности отслеживать свое место в очереди или хотя бы свой статус. Наступило слепое ожидание.

Шли недели — звонка все нет, как и какой-то обратной связи. Стою я вообще в очереди или нет? Остается только верить. Начать вакцинацию обещали во второй половине января (затем срок сдвинули, потом начались проблемы с поставками вакцины — эту историю вы знаете). Спустя три недели решил записаться еще раз, теперь — через звонок в регистратуру. Продиктовал все основные личные данные по телефону. Записали. И снова наступило смиренное ожидание.

Ждал февраль, март. Наблюдал за статистикой заражаемости — она в какой-то момент пошла на спад. Радовался за открывающиеся концертные залы, отмену ограничений для детей. Досадовал из-за дефицита вакцин — думал, из-за этого мне все еще не позвонили. Не записываться же снова? Уж с двух-то раз мое имя должно оказаться в списке!

Переживал за маму и отца. Оба уже немолодые. Ходил в продуктовые, аптеки, хозтовары за них. Мелочи убеждал их заказывать через интернет и сам забирал на почте — подгадывал время, когда людей было мало.

Отца, к слову, записать не смог из-за некоторых обстоятельств — убедил его самого позвонить в регистратуру и записаться. По иронии, его, медлившего с записью больше всех, привили первым, в начале апреля. В это же время начали прививать и моих друзей, коллег по работе, соседей и знакомых. Даже тех, с кем я в одном участке в поликлинике. И тут я почуял неладное.

Наверное, перестать ждать нужно было раньше, и, подобно неуравновешенным сутяжникам, изо дня в день звонить в больницу и переспрашивать, есть ли мое имя в листе ожидания или нет. На Госуслугах я нашел форму, через которую можно пожаловаться на проблемы с вакцинацией в своем районе. Жалобу отсмотрели оперативно: за день ее увидел и Депздрав Югры, и администрация поликлиники №2.

Из последней мне и позвонили на следующий день. Назвал свою фамилию. Женщина на том конце провода долго меня искала — видимо, открывала несколько разных баз. Тут я упомянул, что записывал еще и маму. Ее в базах собеседница тоже не нашла. «Пусть подойдет завтра с утра. А вы идите с ней — привьем как сопровождающего», — ответили мне. Чувствовал себя противоречиво — злился на впустую потраченные четыре месяца, но радовался, что хоть сейчас о нас вспомнили.

Но на этом бюрократическая чехарда не закончилась. В назначенный день мы с мамой прошли к указанному кабинету. На этаже толпилась куча галдящих стариков, человек 30, и всего один врач, который пытался объяснить, какие бланки нужно брать и как заполнять. Ни о какой социальной дистанции не было и речи.

«Это же и есть рассадник заразы!» — воскликнула женщина в годах, пришедшая за нами.

Перед самой прививкой пациенту нужно было заполнить два бланка (еще один отдать врачу), выждать очередь и посетить кабинет осмотра перед вакцинацией, после — встать в еще одну очередь, в процедурный кабинет, и уже потом привиться.

Медсестра нацепила мне на палец пульсоксиметр — «прищепку», которая замеряет кислород в крови. «Кислород» мне измеряли прямо стоя, в очереди в коридоре. Не знаю, насколько такое измерение точно.

Тем временем старики сновали по узкому пространству коридора, и, обрадованные возможностью хоть с кем-то поговорить спустя месяцы старческого одиночества, отвлекали медсестру ненужными вопросами. Ситуация обострилась, когда открылся второй кабинет осмотра. Очередь должна была как-то разделиться, и конечно же, нашлись те, кто наплевал на прежний порядок и начал лезть во второй кабинет. Потрясающая самоорганизация!

Начались бесплодные скандалы, грубости, разъяснения. К счастью, мы с мамой всего этого избежали — вовремя сориентировались. Спасла хитрость: в любой ситуации всегда стой под дверью кабинета — тогда все будут понимать, что ты один из первых. Вакцину поставили быстро, назначили следующий день. Пообещали, что позвонят напомнить. Надеюсь, не забудут.