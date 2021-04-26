История о том, как я дважды записался на прививку от ковида, прождал четыре месяца и привился среди последних

«Ни в одной базе вас не нашли», — сообщила мне оператор, по-видимому, сотрудник регистратуры Сургутской поликлиники №2. Вот так спустя четыре месяца ожидания две попытки записи в очередь вакцинации и уйму потраченных нервов окончилась моя история с коронавирусной вакцинацией.
Записался еще в январе — как только на сайте Оперштаба Югры появилась форма записи в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Записал заодно и маму — она из зоны риска. Через Госуслуги записаться возможности почему-то не было, как не было и возможности отслеживать свое место в очереди или хотя бы свой статус. Наступило слепое ожидание.
Шли недели — звонка все нет, как и какой-то обратной связи. Стою я вообще в очереди или нет? Остается только верить. Начать вакцинацию обещали во второй половине января (затем срок сдвинули, потом начались проблемы с поставками вакцины — эту историю вы знаете). Спустя три недели решил записаться еще раз, теперь — через звонок в регистратуру. Продиктовал все основные личные данные по телефону. Записали. И снова наступило смиренное ожидание.
Ждал февраль, март. Наблюдал за статистикой заражаемости — она в какой-то момент пошла на спад. Радовался за открывающиеся концертные залы, отмену ограничений для детей. Досадовал из-за дефицита вакцин — думал, из-за этого мне все еще не позвонили. Не записываться же снова? Уж с двух-то раз мое имя должно оказаться в списке!
Переживал за маму и отца. Оба уже немолодые. Ходил в продуктовые, аптеки, хозтовары за них. Мелочи убеждал их заказывать через интернет и сам забирал на почте — подгадывал время, когда людей было мало.
Отца, к слову, записать не смог из-за некоторых обстоятельств — убедил его самого позвонить в регистратуру и записаться. По иронии, его, медлившего с записью больше всех, привили первым, в начале апреля. В это же время начали прививать и моих друзей, коллег по работе, соседей и знакомых. Даже тех, с кем я в одном участке в поликлинике. И тут я почуял неладное.
Наверное, перестать ждать нужно было раньше, и, подобно неуравновешенным сутяжникам, изо дня в день звонить в больницу и переспрашивать, есть ли мое имя в листе ожидания или нет. На Госуслугах я нашел форму, через которую можно пожаловаться на проблемы с вакцинацией в своем районе. Жалобу отсмотрели оперативно: за день ее увидел и Депздрав Югры, и администрация поликлиники №2.
Из последней мне и позвонили на следующий день. Назвал свою фамилию. Женщина на том конце провода долго меня искала — видимо, открывала несколько разных баз. Тут я упомянул, что записывал еще и маму. Ее в базах собеседница тоже не нашла. «Пусть подойдет завтра с утра. А вы идите с ней — привьем как сопровождающего», — ответили мне. Чувствовал себя противоречиво — злился на впустую потраченные четыре месяца, но радовался, что хоть сейчас о нас вспомнили.
Но на этом бюрократическая чехарда не закончилась. В назначенный день мы с мамой прошли к указанному кабинету. На этаже толпилась куча галдящих стариков, человек 30, и всего один врач, который пытался объяснить, какие бланки нужно брать и как заполнять. Ни о какой социальной дистанции не было и речи.
«Это же и есть рассадник заразы!» — воскликнула женщина в годах, пришедшая за нами.
Перед самой прививкой пациенту нужно было заполнить два бланка (еще один отдать врачу), выждать очередь и посетить кабинет осмотра перед вакцинацией, после — встать в еще одну очередь, в процедурный кабинет, и уже потом привиться.
Медсестра нацепила мне на палец пульсоксиметр — «прищепку», которая замеряет кислород в крови. «Кислород» мне измеряли прямо стоя, в очереди в коридоре. Не знаю, насколько такое измерение точно.
Тем временем старики сновали по узкому пространству коридора, и, обрадованные возможностью хоть с кем-то поговорить спустя месяцы старческого одиночества, отвлекали медсестру ненужными вопросами. Ситуация обострилась, когда открылся второй кабинет осмотра. Очередь должна была как-то разделиться, и конечно же, нашлись те, кто наплевал на прежний порядок и начал лезть во второй кабинет. Потрясающая самоорганизация!
Начались бесплодные скандалы, грубости, разъяснения. К счастью, мы с мамой всего этого избежали — вовремя сориентировались. Спасла хитрость: в любой ситуации всегда стой под дверью кабинета — тогда все будут понимать, что ты один из первых. Вакцину поставили быстро, назначили следующий день. Пообещали, что позвонят напомнить. Надеюсь, не забудут.
Дальше буду ждать...
Мне спешить некуда.. подожду и потом напишу донос, кому следует и как следует..
Сам вроде как бы тоже прикреплен к Сургутской поликлиники №2. Но не ведаю как дверь там открывается.. Ни разу не был.. По возрасту подхожу по ежегодную диспансеризацию, на которую ни разу не приглашали... Видно рылом не вышел.. Они там работают сами по себе, тот кто пороги обивает - того и лечат, кто молчит - значит здоров! Вот принцип их работы ..
Сижу продумываю текст доноса на Сургутскую поликлинику №2 и работу всех отвечающих служб. Напишу скоро..